Třiadvacetiletý hráč odešel do země tří korunek už v mládežnickém věku, jen na chvíli si odskočil do zámoří, vinou zranění tam naskočil jen jednou. Po návratu do Švédska pokračoval v místní druhé nejvyšší soutěži. V uplynulém ročníku nastoupil za BIK Karlskoga k 62 zápasům, ve kterých zaznamenal 51 bodů (19 gólů a 32 asistencí). Reprezentoval až do U19.

„Druhá švédská liga je velmi kvalitní, chodí z ní hodně hráčů i do nejvyšší švédské. Vidíme v něm potenciál a věříme, že se u nás bude zlepšovat. Je to přímočarý křídelní útočník s dobrým tahem do branky,“ popsal na klubovém webu posilu sportovní manažer Tomáš Vrábel. Sám Pištěk se taky charakterizoval: „Rád střílím i tvořím hru. Chtěl bych být platný na obou stranách hřiště a především spolehlivý.“

Už jako čtrnáctiletý odešel z karlovarského dorostu do Švédska. „Po olympiádě dětí a mládeže jsem dostal nabídku a šel jsem to zkusit. Měli jsme to jako rodina tehdy jako výzvu. Nakonec z toho bylo devět let,“ přiblížil. Ve Švédsku vystudoval i gymnázium. „Švédštinu už používám skoro jako češtinu.“

Nakonec vyhrál návrat do domoviny. A proč zrovna do Litvínova? „Zaznamenal jsem velký zájem a samá pozitivní doporučení. Fanoušci, prostředí, všechno sedělo,“ přiblížil. „S pár kluky jsme se potkali dřív v mládežnických reprezentacích, některé znám od vidění, ale osobně zatím nikoho blíž ne.“

Vnímá, že se hokejově posunul. „Cítil jsem, že rok od roku se zlepšuju, že dostávám víc prostoru. Poslední sezona byl nejlepší v mé dosavadní kariéře,“ ocenil se. „Z extraligy bude možná ze začátku lehká nervozita, zdravý respekt. Ale chci do toho jít s čistou hlavou, navázat na to, co umím, a jen se dál zlepšovat.“

Po obráncích Moravčíkovi, Plutnarovi a Husineckém a útočníkovi Brožovi je další oznámenou posilou Vervy. Jméno Theodor Pištěk je známé spíš z umělecké branže. Starší z rodu býval populárním filmovým hercem hlavně v meziválečném období. Jeho syn je malíř, kostýmní výtvarník či scénograf, který dostal Oscara za kostýmy k filmu Amadeus režiséra Miloše Formana.

Kolik umění předvede hokejový Pištěk v Litvínově?