Blatného podmínka pro sport? Přeřeknutí, říká ředitel hokejové extraligy

Nová vládní zpřísňující opatření proti pandemii by neměla zapříčinit stopku profesionálním sportovním soutěžím v Česku. „Sportovci, kteří dělají sport jako svoje zaměstnání a podléhají opakovaným PCR testům, tak tato změna plánována není,“ řekl ministr zdravotnictví Blatný.

Hokejové kluby si na jednu stranu mohly oddychnout, na druhou musely zpozornět. Vyvstala totiž otázka, jestli se budou muset vrátit k povinnému testování PCR metodou, což byla pro mnohé kluby na podzim těžko přijatelná finanční zátěž.

„To byl asi nějaký přeřek,“ myslí si extraligový ředitel Řezníček. „Zatím nás nikdo neupozornil, že máme přejít zpět k PCR testům. Bylo by to i proti logice. Všechny firmy budou mít antigenní testy, proč by se ve sportu vracely PCR testy? Byl by to krok zpátky.“

Testovat se aktuálně musí dvakrát týdně celá kabina včetně realizačního týmu. Antigenní testy vyjdou maximálně na pár set korun, jeden PCR test stojí více než tisíc korun.

Teoreticky se kluby mohly zamyslet, zda by nebylo výhodnější soutěž na další týdny přerušit než znovu platit drahé testování. Jenže přerušit extraligu na tři týdny, kdy mají platit přísná opatření, jen pár zápasů od play off?

To není tak jednoduché. Kdyby sportovci nemohli ani trénovat, návrat by se ještě protáhl. Nemůžete skočit do zápasů po týdnech bez přípravy. Navíc by liga sázela na to, že přísnější opatření budou trvat opravdu jen tři týdny.

Například vedoucí Třinec chce v soutěži pokračovat. „Spolupracujeme s renomovanou laboratoří, která má širokou škálu testů, a to dokonce i PCR test ze slin. Jsme připraveni splnit veškeré podmínky, které vláda stanoví, abychom mohli nadále pokračovat v soutěži,“ říká sportovní ředitel Jan Peterek.

Sportovní manažer Karlových Varů Martin Pešout o přerušení ligy mluvit nechtěl: „To by se muselo rozhodnout kolektivně. Také doufám, že se pan Blatný přeřekl, testujeme antigenními, neměli jsme jediného pozitivního hráče.“

„Spekulovat o přerušení sezony vůbec nechci. Zatím platí, že nám nic nepřerušili. Máme vyjednanou výjimku, teď to mám znovu potvrzené i od Národní sportovní agentury. Pokud PCR testy nejsou k dispozici z jakéhokoliv důvodu, třeba distribučního, ale i cenového, můžeme používat antigenní testy. Nevidím princip v návratu k PCR.“

V pátek dopoledne tak platí, že hokejová nejvyšší soutěž pokračuje a vedení nepředpokládá, že by se na tom mělo něco měnit ani při zavedení přísnějších opatření.