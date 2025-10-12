Tipsport extraliga 2025/26

Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění

Autor:
  21:08
Po více než měsíční pauze vynucené zraněním se útočník Michal Teplý dočkal premiérového ligového startu v dresu Plzně. Při jeho prvním startu v sezoně však Západočeši na domácím ledě nedokázali vstřelit gól a s Libercem prohráli 0:1. „Jsem rád, že jsem mohl znovu naskočit do hry, jen mě mrzí výsledek. Dneska jsme nehráli špatně, jen jsme bohužel nedali gól,“ litoval čtyřiadvacetiletý křídelník.
Skrumáž před libereckým gólmanem Kváčou.

Skrumáž před libereckým gólmanem Kváčou. | foto: ČTK

David Aubrecht z Liberce dotírá na plzeňského Měchuru.
Liberecký gólman Kváča hypnotizuje létající kotouč.
Plzeňský Pšenička (v bílém) odehrává kotouč před forčekingem Liberce.
Plzeňský gólman Malík inkasuje v zápase s Libercem.
Jaký byl váš návrat na led po zdravotní pauze?
Bylo to docela těžké. Na začátku září jsem šel na operaci a od té doby jsem jen trénoval individuálně. Jsem rád, že jsem se konečně mohl zapojit do hry. Bylo to v zápase, kde rozhodoval jeden gól. Takže těžké, ale jinak jsem to zvládl.

Cítíte se již stoprocentně v pořádku?
Ano, je to dobré. Možná jen někde v hlavě mám ještě trochu obavy, což je asi přirozené, ale jinak jsem fyzicky úplně v pohodě.

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

S Libercem jste měli střeleckou převahu, ale chyběly góly. Čím to, že jste se nedokázali prosadit?
Sám nevím. Měli jsme přes třicet střel, takže je zřejmé, že problém byl v zakončení. Bez gólu nemůžete vyhrát. Oba brankáři chytali skvěle, ale nám tam prostě nic nespadlo.

Vy sám jste měl nějaké příležitosti. Šlo s nimi naložit lépe?
Asi ano, měl jsem jednu nebo dvě možnosti, ale netrefil jsem bránu, anebo to někdo srazil. V takových zápasech rozhodují detaily a nám možná ke gólu chybělo i trochu štěstí.

Doteď jste sledoval zápasy jen z tribuny, jak jste viděl herní projev týmu?
Klukům se dařilo, byla radost na to koukat. Nevím, jestli to všichni čekali, ale vstup do sezony se povedl skvěle. Všichni hráli výborně, zvlášť doma, kde jsme skoro neprohráli.

Plzeňský gólman Malík inkasuje v zápase s Libercem.

V čem podle vás spočívá síla týmu na začátku sezony?
Kluci hrají v pohodě, v kabině je super atmosféra. Mezi hráči i trenéry funguje dobrá chemie. Všechno je tak nějak vyvážené, a i díky tomu se nám daří.

Co pro vás z osobního hlediska bude nyní nejdůležitější?
Určitě se zase dostat do zápasového tempa a do sestavy. Naštěstí jsem nebyl v kariéře moc často zraněný, takže se s tím až teď učím trochu pracovat. Chci pomoct týmu a znovu si vybojovat svoje místo.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 14 9 0 2 3 41:34 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 7 1 2 3 28:22 25
5. HC Dynamo PardubicePardubice 14 6 2 1 5 44:33 23
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 5 3 1 4 37:33 22
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 14 7 0 1 6 32:35 22
8. HC OlomoucOlomouc 13 6 0 1 6 29:33 19
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 6 0 1 7 29:34 19
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 14 3 1 2 7 29:40 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 4 0 1 8 26:38 13
14. HC Verva LitvínovLitvínov 13 2 0 1 10 20:43 7
Budějovice opět vedou, uspěl i Třinec. Sparta pod novým koučem jasně prohrála

Ve středu se před ně dostala Plzeň, o dva dny později už ale České Budějovice opět vedou hokejovou extraligu. Ve třináctém kole je do čela poslala výhra nad Libercem 4:2, Plzeň zápas teprve čeká....

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Hokejisté Českých Budějovic ve 12. kole extraligy po čtyřech výhrách zaváhali, doma proti Olomouci zaváhali 1:3. Ve vedení v neúplné tabulce ale stále zůstávají. Přiblížil se k nim Třinec, který...

Vaz v čudu, o olympiádu přijdu, ví Nosek. Rulíkův verdikt ho vytočil i kvůli rodině

Ještě v červnu byl na sportovním vrcholu. S hokejisty Floridy tehdy křepčil po zisku Stanley Cupu, v NHL se konečně dočkal vysněného triumfu. Jenže během léta si přivodil zranění a chybět bude...

To nebyl hokej. Střídačky se vylidnily, další řežba přinesla 322 trestných minut

Asi nikdo nebude mít větší radost z konce přípravy NHL než rozhodčí, kteří pískali duely rivalů na Floridě. Dva dny po čtvrtečním blázinci na ledě Tampy se druhý – a ještě šílenější – zápas odehrál v...

Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Hokejová Sparta reaguje na mizernou formu, která vyvrcholila čtyřmi extraligovými prohrami v řadě. Rozhodla se odvolat trenéra Pavla Grosse i s jeho asistenty Antonínem Stavjaňou a Otakarem Vejvodou....

Hradec ovládl derby, Budějovice podlehly Spartě. Třinec jde do čela, Litvínov v krizi

Základní část hokejové extraligy se přehoupla do druhé čtvrtiny. Čtrnácté kolo přineslo vítězství Sparty nad Českými Budějovicemi 4:2 i skalp Hradce nad Pardubicemi. Mountfield v derby vyhrál 2:1 po...

Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění

Domácí měsíc sucha je u konce. Snad už jsme si to vyžrali, doufá Sparta po výhře

Přesně jeden měsíc. 30 dní. Takovou dobu sparťanští hokejisté nevyhráli v domácím prostředí. Ve 14. extraligovém kole proti Českým Budějovicím (4:2) se dočkali teprve druhého triumfu před vlastními...

12. října 2025  19:56

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

V sobotu pod litoměřickou střechou, poslední lednový den pod širým nebem. První severočeské derby sezony katapultovalo kališníky po výhře nad Chomutovem 6:2 zpátky do čela první ligy, nejsledovanější...

12. října 2025  12:34

Ropákova cyklistická mise. Kotelník projel Evropu a podpořil Litvínov: Polákům je fuk

Premium

Vyhýbal se monstrózním jakům, dotěrní severští komáři mu lezli do nosu i uší, lekal ho štěkot toulavých psů ze tmy. Dalibor Frýba, upovídaný bubeník z litvínovského hokejového kotle, svoje letní...

12. října 2025

Tři body skvělého Nečase Coloradu nestačily, Zacha se trefil při výhře Bostonu

Po pátečním volnu bylo v NHL v akci všech 32 týmů. A znovu se pořádně blýskl Martin Nečas z Colorada. V utkání proti Dallasu si připsal tři body za gól a dvě asistence, jeho tým však padl 4:5 po...

11. října 2025  22:15,  aktualizováno  12.10 7:03

Jde to i bez Nedvěda. Litoměřice uspěly po třech porážkách a opět vedou první ligu

Litoměřice v první hokejové lize po třech porážkách v řadě zvítězily doma 6:2 nad Chomutovem a vrátily se do čela tabulky. Filip Kuťák pomohl k výhře gólem a dvěma asistencemi. Stadion vede o bod...

11. října 2025  20:23

Klíma útočí na svůj rekord a Rytíři se rozjíždí: Všichni už znají svoje místo

Za celou minulou sezonu dal v Liberci 5 gólů, po letním příchodu do Kladna jich hokejový útočník Kelly Klíma nasázel za 13 zápasů už šest. I díky svátečnímu střelci se Rytíři v extralize rozjíždí,...

11. října 2025  13:18

První Češi v NHL: Dobrý večer, pane Nedomanský! zdravil Lanz před premiérou

Premium

Nelze ho považovat za typického žáka české hokejové školy. Richard Lanz s rodiči opustil rodnou zemi v tragických dnech její okupace v srpnu 1968 už jako sedmiletý kluk. Citové pouto k ní ovšem nikdy...

11. října 2025

Kaše je zpět po sedmi měsících, jásá Litvínov i Rulík: A teď budu spát 12 hodin

Skvělá zpráva pro Litvínov. A skvělá i pro reprezentaci. Hokejový mistr světa Ondřej Kaše už zase navlékl zápasový dres. Po nekonečných sedmi měsících. Devětadvacetiletý lídr chemiků doléčil zranění...

11. října 2025  11:49

Budy, Endži nebo Turbo. Hokejový Motor hledá jméno pro svého mimozemšťana

Dusno v Litvínově. Kotel supěl u VIP a střídačky, policie hlídala kanceláře

