Teplý konečně nastoupil v Plzni. V hlavě mám ještě trochu obavy, říká po zranění

Jaký byl váš návrat na led po zdravotní pauze?
Bylo to docela těžké. Na začátku září jsem šel na operaci a od té doby jsem jen trénoval individuálně. Jsem rád, že jsem se konečně mohl zapojit do hry. Bylo to v zápase, kde rozhodoval jeden gól. Takže těžké, ale jinak jsem to zvládl.
Cítíte se již stoprocentně v pořádku?
Ano, je to dobré. Možná jen někde v hlavě mám ještě trochu obavy, což je asi přirozené, ale jinak jsem fyzicky úplně v pohodě.
S Libercem jste měli střeleckou převahu, ale chyběly góly. Čím to, že jste se nedokázali prosadit?
Sám nevím. Měli jsme přes třicet střel, takže je zřejmé, že problém byl v zakončení. Bez gólu nemůžete vyhrát. Oba brankáři chytali skvěle, ale nám tam prostě nic nespadlo.
Vy sám jste měl nějaké příležitosti. Šlo s nimi naložit lépe?
Asi ano, měl jsem jednu nebo dvě možnosti, ale netrefil jsem bránu, anebo to někdo srazil. V takových zápasech rozhodují detaily a nám možná ke gólu chybělo i trochu štěstí.
Doteď jste sledoval zápasy jen z tribuny, jak jste viděl herní projev týmu?
Klukům se dařilo, byla radost na to koukat. Nevím, jestli to všichni čekali, ale vstup do sezony se povedl skvěle. Všichni hráli výborně, zvlášť doma, kde jsme skoro neprohráli.
V čem podle vás spočívá síla týmu na začátku sezony?
Kluci hrají v pohodě, v kabině je super atmosféra. Mezi hráči i trenéry funguje dobrá chemie. Všechno je tak nějak vyvážené, a i díky tomu se nám daří.
Co pro vás z osobního hlediska bude nyní nejdůležitější?
Určitě se zase dostat do zápasového tempa a do sestavy. Naštěstí jsem nebyl v kariéře moc často zraněný, takže se s tím až teď učím trochu pracovat. Chci pomoct týmu a znovu si vybojovat svoje místo.