Kdy se nápad zrodil?
Přišel za mnou po Novém roce, zase koukal na mistrovství světa juniorů a bylo mu hrozně sympatické, jak se český hokej prezentuje. V tu dobu u nás přebýval i syn Honzy Hejdy, mladej Mathias, a ten se mě přede všemi zeptal, jestli by mohl hrát za Česko, když má dvojí občanství jako moje děti. Vysvětlil jsem mu, že by v Česku musel odehrát dvě sezony. Jak to slyšel můj starší syn, vzal si to do hlavy.
Navíc poslední roky pozoroval tátu, jak trénuje české výběry a vyhrává medaile.
Je hrdej, že jsem trénoval osmnáctky a dvacítky, i na to, že jsem hrál NHL... Nejdřív jsme ale jeho nápadu s manželkou nevěnovali velkou pozornost. Vysvětloval jsem mu, že to je kurňa dlouhá cesta, jenže on byl neodbytný. Týden co týden chodil: „Já to fakt chci, táto!“ A pak se to doneslo k bývalé manželce...
Bavil jsem se s Jardou Modrým, který dělal v Los Angeles, a radil mi, ať si hlavně užívám čas s dětmi. Ten mi nikdo nevrátí.