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Tipsport extraliga 2026/27

Nedorost: Bojkot Ruska je od začátku jediná volba. Měli jsme to říct hned a sami

Pavel Kortus
  14:34
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Václav Nedorost jako host rozhovorového seriálu Na ležáku s...

Václav Nedorost jako host rozhovorového seriálu Na ležáku s... | foto: Petr Lundák, MF DNES

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.
Václav Nedorost z Českých Budějovic se snaží bránit olomouckého soupeře Jakuba...
Obránce Českých Budějovic Václav Nedorost sleduje, co s pukem udělá třinecký...
Václav Nedorost se s parťáky raduje z jednoho z gólů Legend NHL
36 fotografií
Dílek po dílku skládá budějovický tým podle svých představ. Václav Nedorost nedávno zaujal výměnou obránců, kdy hokejový Motor získal za Ondřeje Válu kanadského zadáka Graema McCormacka z Hradce Králové.

V jeho první sezoně na pozici sportovního ředitele se týmu zatím poměrně daří. Reprezentační pauzu tráví na páté příčce, ale ve vyrovnané tabulce jsou mužstva natěsnaná velmi blízko. „Hlavně doma bych si představoval lepší vstupy do zápasů,“ zdůrazňuje.

Začněme globálně. Jak hodnotíte reakci českého hokeje na případný návrat Rusů na mezinárodní scénu?
Podle mě to byl z naší strany alibismus. Měli jsme se rozhodnout hned sami za sebe a nečekat na to, až svůj postoj oficiálně vyjádří Švédsko, Finsko, Lotyšsko, Dánsko nebo Norsko a my se k nim teprve přidáme. Nehrát proti Rusku byla od samého začátku jediná jasná a logická volba.

Jak podle vás celá tato situace nakonec dopadne?
Vůbec nevím. Podle právních výkladů a soudů jim účast nikdo přímo zakázat nemůže. Jediný problém mohou mít s vízy, což ale pravděpodobně opět napadnou u soudu. Celá ta situace je hrozná a vůbec se to nemělo stát.

Hrozí podle vás, že se mistrovství světa v podobě, jakou známe, v dohledné době vůbec neuskuteční?
Myslím si, že ano. Sponzoři se odvracejí a pořádající města se chtějí zříct pořadatelství. Může se stát, že se nebude hrát vůbec, nebo bychom měli šampionát bez Rusů, což by zase nemělo takový zvuk a nejde to narychlo budovat z nuly. Nevidím to vůbec dobře.

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.
Václav Nedorost z Českých Budějovic se snaží bránit olomouckého soupeře Jakuba Orsavu.
Obránce Českých Budějovic Václav Nedorost sleduje, co s pukem udělá třinecký útočník Libor Hudáček.
Václav Nedorost se s parťáky raduje z jednoho z gólů Legend NHL
36 fotografií

Rusové navíc zřejmě nebudou chtít ustupovat.
Pokud nerespektují pravidla a jejich země útočí na jiný stát, ať si hrají sami s Běloruskem a Kazachstánem ve třech. Dokud však jejich agrese trvá, my se nemůžeme zachovat jinak – jediným správným řešením je proti nim nenastupovat.

Bude mít tento stav dopad i na mládežnické šampionáty a celý hokejový kalendář?
Nelze oddělovat seniory a mládež. Pro děti je to možná ještě horší než pro dospělé. Celá sezona normálně směřuje k vrcholu na šampionátech. Řada turnajů je ve vážném ohrožení a nevím, jak z toho kdo chce vybruslit.

A teď k Motoru. Přišla vám reprezentační přestávka vhod, nebo byste raději pokračovali v zápasovém tempu?
Kdyby se hrálo dál, přizpůsobili bychom se, ale přestávka nám přišla vhod. V posledním zápase se nám zranili dva hráči a přibyli na marodku, takže čas na doléčení vítáme. Navíc nám dva duely před pauzou výsledkově nevyšly, což je škoda.

Budějovice jsou aktuálně na pátém místě. Jste s tím spokojený?
Umístění nepřeceňuji. Tabulka je velmi vyrovnaná a od desátého místa nás dělí jen dva body. Jsem rád, že nemáme vážné problémy, ale v naší hře vidím značné rezervy.

Co vás ve vaší hře trápí nejvíce a na čem musíte zapracovat?
Trápí nás nevyrovnanost výkonů a horší začátky zápasů. Hlavně na vlastním ledě bych si představoval, že soupeři hned v prvních pěti až deseti minutách ukážeme, kdo je tu doma. Zároveň potřebujeme, aby naši klíčoví hráči předváděli svůj nejlepší hokej.

Radši tři pracanty místo jedné hvězdy, uvažuje budějovický manažer Nedorost

Motor je sice pátý, ale má víc proher než výher a také záporné skóre. Vypovídá to o vyrovnanosti soutěže?
Přesně tak, soutěž je extrémně vyrovnaná. Stačí prohrát jedno dvě utkání a už letíte tabulkou dolů. Mrzí mě hlavně poslední zápasy, například v Olomouci. Čeká nás ale ještě 35 zápasů v základní části a musíme se dál zlepšovat.

Pardubice a Třinec si nahoře budují náskok. Jsou to dva kvalitou odskočené týmy?
Když mají Pardubice a Třinec svůj den, porážejí se těžko. Ale nám se to právě proti Třinci povedlo. Obecně se dá hrát s každým. Potřebujeme výkonnost ustálit. Například poslední třetina v zápase s Karlovými Vary byla jedna z našich nejlepších.

Nacházíte s trenéry řešení toho, aby byly výkony stabilnější?
Řešíme to neustále. Já chodím do kabiny i o přestávkách, řešíme to každý den. Sestavu stavíme striktně podle aktuální výkonnosti, takže se stalo, že do hry nenastoupili někteří hráči, u kterých by se to dříve nestalo. Měli jsme hodně změn i více cizinců a všechno si ještě musí sednout.

Jak reagovali zkušenější hráči na to, když se nevešli do sestavy?
Byli naštvaní, což je správné – znamená to, že jim to není jedno. Vykomunikovali jsme s nimi důvody, řekli si, na čem mají v tréninku přidat a že cesta zpět vede přes tvrdou práci. Věřím, že je to vybudí k lepším výkonům.

Díky širšímu kádru značně pomáháte prvoligovému Táboru. Jste spokojení s tím, jak spolupráce funguje?
Ano, funguje to výborně. Chceme mít všechny hráče v zápasovém tempu. Hráči jako Pavel Novák, Tomáš Chlubna nebo David Kvasnička s námi teď o pauze trénují. Počítáme s nimi, ale v Táboře dostávají velké role v přesilovkách a bodují, což je pro jejich rozvoj skvělé.

Druhý rok po sobě se vám zranili oba brankáři současně. Uvažovali jste o tom, že dočasně přivedete dalšího gólmana?
Ozvala se hned spousta agentů s nabídkou volných gólmanů. My jsme ale věděli, že zranění Milana Kloučka není tak vážné jako loni. Věřili jsme Matyáši Maříkovi, který to odchytal skvěle, a Klouček se brzy vrátil, takže jsme nic měnit nemuseli.

Obránce Českých Budějovic Václav Nedorost sleduje, co s pukem udělá třinecký útočník Libor Hudáček.

Do sestavy se postupně přidal váš syn. Pokud by nešlo o vašeho potomka, dostal by šanci v A týmu dříve?
Ano. V osmnácti letech ale není kam spěchat. S trenéry jsme se shodli, že počkáme. Vašek si ale místo vybojoval v přípravě, navíc nás na zkoušce nepřesvědčil Ole Andersen, takže dostal šanci a chytil ji.

Překvapilo vás, jak rychle se v obraně adaptoval? A sledujete ho při zápasech pozorněji?
Příjemně mě překvapil. V obraně je každá chyba hned vidět a on ze začátku téměř nechyboval. Na ledě musím sledovat puk a hru celého týmu, ne jednoho hráče. V kabině k němu přistupuji jako k jakémukoliv jinému hráči, žádné výhody nemá.

Nedorost zažil osmnáct operací. Jsem hrdý, kolikrát jsem se zvládl vrátit

Nedávno jste vyměnili obránce Válu za McCormacka z Hradce Králové, což se zdálo pro Motor výhodné. Jak se vám to povedlo?
Hradec sám inicioval výměnu Graema a nabízel ho na trhu. Zapojil jsem se do jednání a s trenéry jsme zvažovali plusy i minusy. Nakonec se to podařilo. Přebrali jsme smlouvy na sto procent. Graeme nám přinesl přesně to, co v naší obraně chybělo – konstruktivní rozehrávku a ofenzivní zapojení.

Výměny v české extralize nejsou tak časté. Vy se jim nebráníte?
Nejsem příznivcem toho, udělat osm výměn za sezonu. To by ukazovalo, že manažer nevěřil kádru, který složil. Já našim hráčům věřím. Pokud však vidím konkrétní mezeru a možnost tým reálně posílit, dává smysl do toho jít.

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.

Zůstáváte dál aktivní na přestupovém trhu?
Hokej sleduji denně, ale nemáme na trhu vytipovaných šest hráčů. Kádr je stabilní a vytvořili jsme zdravou konkurenci. Hráče navíc nehodnotíme jen podle kanadských bodů, ale podle celkového přínosu – bloku střel, obětavosti, týmové práce a dalších detailů, které nejsou ve statistikách tolik vidět.

Právě kanadské body ale pravidelně sbírá obránce Jan Štencel, druhý nejproduktivnější bek extraligy. Čekal jste to?
On mě nepřekvapuje. Kanadské body jsou fajn, ale jeho hlavní přínos spočívá v celkovém pojetí hry a spolehlivosti. Hraje skvěle a přesně to jsem od něj čekal.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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