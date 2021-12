„Chtěl jsem vyzkoušet něco typicky českého. Prostě jsem si objednal to nejdražší, co jsem na lístku viděl. Říkal jsem si, že to asi bude dobré,“ rozesmál se jinak tichý blonďatý Švéd, zatímco se s chutí pouštěl do kachního stehna s karlovarským knedlíkem a červeným zelím.

No a na závěr „fika“! Káva a lussekatt. Prostě jíte a jíte, než jste úplně plný. Viktor Lang o štědrovečerní krmi ve Švédsku