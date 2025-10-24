Když si snoubenci před zaplněnou halou řekli ano, ozval se bouřlivý potlesk fanoušků.
„Šlo o výjimečnou událost, kterou zástupci klubu neplánují v dohledné době opakovat,“ uvedl mluvčí Ocelářů Ondřej Kuchař.
Třinečtí ke svatbě svolili i pro to, že Lukáš Kadlec je dlouholetý fanoušek a partner klubu. Navíc kamarádem ženicha je Prokop Beneš, prokurista Ocelářů Třinec a viceprezident Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, který mu šel za svědka.