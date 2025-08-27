V extralize zůstanu, dokud mě někdo bude chtít, usmívá se plzeňský bek Percy

Západočeši si od dvaatřicetiletého Kanaďana slibují větší podporu útoku a zvláště jeho zapojení v přesilových hrách. „Snažím se co nejrychleji zapadnout do týmu, držet se svého stylu a být dobrým spoluhráčem pro ostatní. Důležité je hrát jednoduše, být mezi brankou a soupeřem a posouvat puk správným směrem,“ říká rodák z provincie Ontario, jenž v letech 2014 - 2016 nasbíral i dvanáct zápasů v NHL v dresu Toronta.
Co vlastně rozhodlo o vašem příchodu do Plzně?
Velkou roli hrálo, že tady v pozici asistenta působí Jiří Veber, kterého znám z Vítkovic. Mluvili jsme spolu o možnostech mého dalšího působení. Když jsem se pak dozvěděl, že o mě v Plzni mají zájem a ani moje rodina nebyla proti, tak jsem podepsal smlouvu.
Takže za vaším příchodem stál plzeňský asistent Veber?
Je to tak. Vloni v létě, když dostal práci v Plzni, tak jsem mu gratuloval. Jirka se pak zeptal, co bude příští sezonu, a začali jsme se o tom bavit. Občas jsme si psali i s jeho synem, který hrál před dvěma lety na Kladně. Je fajn být v kontaktu s bývalými trenéry, občas si vyměníme zprávy i s Jaroslavem Modrým nebo Pavlem Trnkou.
Jaké byly zápasy proti Škodovce za poslední čtyři sezony?
Snažím se vybavit si některé zápasy. Myslím, že poprvé jsem v Budějovicích nastoupil právě proti Plzni. Vzpomínám, že hráli agresivní a rychlý hokej, překvapili mě. Taková hra mně vyhovuje, takže jsem rád, že budu součástí týmu. Nedávný domácí přípravný duel proti Karlovým Varům byl super, fanoušci byli hlasití a ukázali, že jsou připravení a natěšení na sezonu. Doufám, že září bude pro všechny skvělé.
Co očekáváte od plzeňského angažmá?
Důležité je zůstat zdravý a brát sezonu, jak přijde. Kvůli olympijské pauze bude hodně zápasů a málo odpočinku. První rok v Česku jsem se naučil, že je důležité jít do play-off plný energie. Tam už se pak může stát všechno. I my měli tenkrát skvělou jízdu. Také Brno uplynulou sezonu nezačalo dobře, ale pak si to sedlo a stali se nakonec mistry. Jde o to zůstat pozitivní a užívat si hokej. Myslím, že potenciál v Plzni máme, snad přijdou i výsledky.
Vaší silnou stránkou jsou přesilovky. Je to jeden z důvodů, proč jste do Plzně přišel?
Probírali jsme tohle téma, vím, že minulou sezonu zde nebyly početní výhody příliš dobré. Chci být platný na přesilovce a dostávat puk ke správným hráčům ve správný čas. Doufám, že v této činnosti budeme úspěšní. Ale také v oslabeních, že budeme hrát pěkný hokej.
Jak jste si zvykl na život v Česku?
Líbí se nám tady, s manželkou si to u vás opravdu užíváme. Máme dvě malé děti, takže s nimi trávíme hodně času. V Plzni jsme něco přes měsíc a všechno je zatím skvělé. Ale líbilo se nám i v ostatních městech, kde jsme byli. Cestování není náročné, všechno je blízko, jsme tady spokojení.
Je v plzeňské kabině někdo, s kým jste se již dříve znal?
Ano, Dominik Simon. Hráli jsme spolu jednu sezonu v Americe za Wilkes-Barre Penguins. Jeho dcera je stejně stará jako naše mladší, párkrát jsme se potkali a byli společně ve Škodalandu. S manželkou rádi chodíme po městě a parcích s dětmi. Často se vídám s Christophem Lalancettem nebo Kristiansem Rubinsem, kteří bydlí blízko nás.
V přípravě jste hrál často s Igorem Merežkem, funguje vám spolupráce?
Určitě je fajn hrát přípravné zápasy, ale taky trénovat spolu každý den a poznávat, jak se na ledě pohybujeme. Myslím, že jsme si stylem podobní, rádi přihráváme a posouváme puk tomu, kdo je volný. Hraje se mi s ním dobře a doufám, že pokud zůstaneme spolu, budeme dobrá dvojice.
Jste tady pátým rokem, jak pracujete na své češtině?
No, je to pro mě stále těžké. Snažím se něco pochytit od dětí, které už něco umí. Starší dcera teď půjde do anglicko-české školky, tak mě bude učit. (úsměv)
V extralize jste v obou předchozích klubech působil dva roky, stejný kontrakt máte v Plzni. Plánujete i poté zůstat v Česku?
To je asi předčasné říkat. Uvidíme, co bude dál. Zůstanu, dokud mě někdo bude chtít. (smích) Doufám, že budu podávat dobré výkony a třeba zakotvím v Plzni i déle než domluvené dva roky.