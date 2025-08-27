Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

V extralize zůstanu, dokud mě někdo bude chtít, usmívá se plzeňský bek Percy

Petr Pánek
  9:34
V české nejvyšší soutěži se chystá už na pátou extraligovou sezonu. Po dvou letech v Českých Budějovicích a poté ve Vítkovicích vyztužil v létě obránce Stuart Percy defenzivu plzeňské Škody.

Kanadský hokejový obránce Stuart Percy po dvou letech v Českých Budějovicích a Vítkovicích zakotvil v Plzni. | foto: hcplzen.cz

Západočeši si od dvaatřicetiletého Kanaďana slibují větší podporu útoku a zvláště jeho zapojení v přesilových hrách. „Snažím se co nejrychleji zapadnout do týmu, držet se svého stylu a být dobrým spoluhráčem pro ostatní. Důležité je hrát jednoduše, být mezi brankou a soupeřem a posouvat puk správným směrem,“ říká rodák z provincie Ontario, jenž v letech 2014 - 2016 nasbíral i dvanáct zápasů v NHL v dresu Toronta.

Co vlastně rozhodlo o vašem příchodu do Plzně?
Velkou roli hrálo, že tady v pozici asistenta působí Jiří Veber, kterého znám z Vítkovic. Mluvili jsme spolu o možnostech mého dalšího působení. Když jsem se pak dozvěděl, že o mě v Plzni mají zájem a ani moje rodina nebyla proti, tak jsem podepsal smlouvu.

Takže za vaším příchodem stál plzeňský asistent Veber?
Je to tak. Vloni v létě, když dostal práci v Plzni, tak jsem mu gratuloval. Jirka se pak zeptal, co bude příští sezonu, a začali jsme se o tom bavit. Občas jsme si psali i s jeho synem, který hrál před dvěma lety na Kladně. Je fajn být v kontaktu s bývalými trenéry, občas si vyměníme zprávy i s Jaroslavem Modrým nebo Pavlem Trnkou.

Jaké byly zápasy proti Škodovce za poslední čtyři sezony?
Snažím se vybavit si některé zápasy. Myslím, že poprvé jsem v Budějovicích nastoupil právě proti Plzni. Vzpomínám, že hráli agresivní a rychlý hokej, překvapili mě. Taková hra mně vyhovuje, takže jsem rád, že budu součástí týmu. Nedávný domácí přípravný duel proti Karlovým Varům byl super, fanoušci byli hlasití a ukázali, že jsou připravení a natěšení na sezonu. Doufám, že září bude pro všechny skvělé.

Co očekáváte od plzeňského angažmá?
Důležité je zůstat zdravý a brát sezonu, jak přijde. Kvůli olympijské pauze bude hodně zápasů a málo odpočinku. První rok v Česku jsem se naučil, že je důležité jít do play-off plný energie. Tam už se pak může stát všechno. I my měli tenkrát skvělou jízdu. Také Brno uplynulou sezonu nezačalo dobře, ale pak si to sedlo a stali se nakonec mistry. Jde o to zůstat pozitivní a užívat si hokej. Myslím, že potenciál v Plzni máme, snad přijdou i výsledky.

Vaší silnou stránkou jsou přesilovky. Je to jeden z důvodů, proč jste do Plzně přišel?
Probírali jsme tohle téma, vím, že minulou sezonu zde nebyly početní výhody příliš dobré. Chci být platný na přesilovce a dostávat puk ke správným hráčům ve správný čas. Doufám, že v této činnosti budeme úspěšní. Ale také v oslabeních, že budeme hrát pěkný hokej.

Jak jste si zvykl na život v Česku?
Líbí se nám tady, s manželkou si to u vás opravdu užíváme. Máme dvě malé děti, takže s nimi trávíme hodně času. V Plzni jsme něco přes měsíc a všechno je zatím skvělé. Ale líbilo se nám i v ostatních městech, kde jsme byli. Cestování není náročné, všechno je blízko, jsme tady spokojení.

Je v plzeňské kabině někdo, s kým jste se již dříve znal?
Ano, Dominik Simon. Hráli jsme spolu jednu sezonu v Americe za Wilkes-Barre Penguins. Jeho dcera je stejně stará jako naše mladší, párkrát jsme se potkali a byli společně ve Škodalandu. S manželkou rádi chodíme po městě a parcích s dětmi. Často se vídám s Christophem Lalancettem nebo Kristiansem Rubinsem, kteří bydlí blízko nás.

V přípravě jste hrál často s Igorem Merežkem, funguje vám spolupráce?
Určitě je fajn hrát přípravné zápasy, ale taky trénovat spolu každý den a poznávat, jak se na ledě pohybujeme. Myslím, že jsme si stylem podobní, rádi přihráváme a posouváme puk tomu, kdo je volný. Hraje se mi s ním dobře a doufám, že pokud zůstaneme spolu, budeme dobrá dvojice.

Jste tady pátým rokem, jak pracujete na své češtině?
No, je to pro mě stále těžké. Snažím se něco pochytit od dětí, které už něco umí. Starší dcera teď půjde do anglicko-české školky, tak mě bude učit. (úsměv)

V extralize jste v obou předchozích klubech působil dva roky, stejný kontrakt máte v Plzni. Plánujete i poté zůstat v Česku?
To je asi předčasné říkat. Uvidíme, co bude dál. Zůstanu, dokud mě někdo bude chtít. (smích) Doufám, že budu podávat dobré výkony a třeba zakotvím v Plzni i déle než domluvené dva roky.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Rantanenova aféra. Hvězdný útočník včas nenastoupil do armády, čelí tučné pokutě

Jen pár hodin rozhodlo, že si hokejista Mikko Rantanen ve Finsku zadělal na malér. Pozornost v Evropě i v zámoří nyní přitahuje jeho pozdní reakce z dubna 2024. Hvězdný útočník se dle obvinění...

Čaloun o Slovanu: Co se stalo, je zemětřesení. Nejsme ani v sezoně nula

Děsil se amatérských podmínek, teď je za ně vlastně rád. Znamená to totiž, že ústecký hokej žije. Byť tedy spíš přežívá. „Co se tady stalo, je zemětřesení,“ rozhlédl se ústecký patriot Jan Čaloun po...

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

Litvínov ukázal nové dresy. Doma obleče žluté, orlice na hrudi ještě zůstala

Hokejový Litvínov představil dresy pro novou sezonu, mluví o inspiraci zámořskou NHL. Ponesou i speciální logo k osmdesátému výročí extraligového klubu. Barvy jsou tradiční, avšak kontrastnější než...

Mladý dříč pro Spartu, ze zámoří se vrací Raška. Moje přednost je být hajzl, vzkazuje

Nebývá úplně zvykem, že by se mladí hráči vraceli ze zámoří do týmů extraligových favoritů. O jeden takový počin se přesně tři týdny před startem soutěže zasloužila Sparta, která přivádí útočníka...

V extralize zůstanu, dokud mě někdo bude chtít, usmívá se plzeňský bek Percy

V české nejvyšší soutěži se chystá už na pátou extraligovou sezonu. Po dvou letech v Českých Budějovicích a poté ve Vítkovicích vyztužil v létě obránce Stuart Percy defenzivu plzeňské Škody.

27. srpna 2025  9:34

Litvínov vyzrál na Vary, Kladno počtvrté v řadě prohrálo. Třinec rozhodl v závěru

Hokejisté Litvínova zdolali v přípravě na extraligu Karlovy Vary 3:1 a oplatili jim porážku z předešlého vzájemného zápasu. Liberec vyhrál na ledě Kladna 3:1 a připravil Rytířům čtvrtý nezdar za...

26. srpna 2025  20:05,  aktualizováno  20:53

Pocta pro Jágra. V Pittsburghu ho s dalšími osobnostmi uvedou do klubové Síně slávy

Jaromír Jágr bude uveden do Síně slávy hokejových Pittsburgh Penguins, která se rozroste o nové členy po dvanáctileté pauze. V následujících třech letech do ní vstoupí deset osobností. Nejbližší...

26. srpna 2025  19:56

Vynechal jsi MS? Olympiáda tě mine. Američané přehlíží vycházející hvězdu NHL

Už teď, pět a půl měsíce před startem olympijských her, lze předpokládat, že některé nominace hokejových reprezentací vyvolají alespoň mírné pozdvižení. Zase přijdou na řadu diskuze, kdo v nich komu...

26. srpna 2025  16:04

Bitva o evropský trůn začíná. Ve hře jsou tři české celky, narazí na trpaslíky i giganty

Už ve čtvrtek startuje hokejová Liga mistrů. Její jedenácté sezony se zúčastní také tři české týmy (Kometa, Sparta, Hradec), které se ji pokusí vůbec poprvé ovládnout. Doposud ji dominovaly celky ze...

26. srpna 2025  14:45

Hokejová dvacítka se v Chomutově naladí na MS, fanouškům se předvede i Mrtka

Poslední společný test před mistrovstvím světa. Hokejová dvacítka se pod vedením trenéra Patrika Augusty představí od středy do neděle v Chomutově na Turnaji pěti zemí a domácí sestava je...

26. srpna 2025  14:10

Další rok v Ottawě. Útočník Jeník podepsal novou dvoucestnou smlouvu

Hokejový útočník Jan Jeník o rok prodloužil své působení v Ottawě. S vedením týmu NHL podepsal novou dvoucestnou smlouvu. Senators o tom informovali na webu. Finanční detaily pokračující spolupráce...

25. srpna 2025  20:31

Rutta si plácl se Ženevou. Bude vzorem, dostane hodně prostoru, hlásí manažer

Hokejový obránce Jan Rutta se po osmi letech vrací ze zámoří do Evropy. Pětatřicetiletý loňský mistr světa z Prahy a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu podepsal dvouletou smlouvu se Servette Ženeva....

25. srpna 2025  13:58

Srdce a důraz Zábranský, ofenziva Král. Našli v Kometě ideální dvojici?

Když na jaře hráči hokejové Komety zvedali nad hlavy pohár pro mistry extraligy, experti viděli v týmu houževnatost, nadšení, ofenzivní sílu a totální obětavost, ztělesněnou zejména vítězem indexu...

25. srpna 2025  10:21

Plzeňští hokejisté se ve finále Südtirol Summer Classic proti Bolzanu neprosadili

Plzeňští hokejisté prohráli ve finále turnaje Südtirol Summer Classic s domácím Bolzanem 0:2. Svěřenci trenéra Josefa Jandače si připsali v pátém přípravném utkání na nový ročník extraligy druhou...

24. srpna 2025  22:23

Plzeňští hokejisté si po výhře nad Klotenem zahrají finále turnaje v Bolzanu

Plzeňští hokejisté vyhráli v úvodním utkání turnaje Südtirol Summer Classic nad Klotenem 3:0 a v neděli večer se ve finále utkají s domácím Bolzanem, které zdolalo Norimberk 2:1 v prodloužení....

23. srpna 2025  19:33

Držák Funk o Slovanu: Potřetí se dostat do dluhů, byli bychom pro smích

V ústeckém hokeji odepsal spoustu peněz, přesto Slovan neodepsal. Obránce, stěhovák a zahradník Ladislav Funk mu i po dvou sezonách planých slibů a bobtnajících dluhů dává další šanci. Novým...

23. srpna 2025  7:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.