Střídání v duelu s Kometou mě štvalo. Chtěl jsem se ukázat, přiznal Frodl

„Od toho střídání v Brně už uplynul nějaký čas, takže jsem se s tím nějak vypořádal. Trochu jsem na to myslel, ale možná o to víc jsem se chtěl proti Liberci ukázat,“ uvažoval Frodl.

Celkem zastavil 28 střel. I když se na první pohled často zdálo, že Liberec není vepředu příliš nebezpečný, Frodl si na nedostatek práce rozhodně nestěžoval.

„Je to trochu jiný sport, když chytáte zápas, kde na vás letí čtyřicet střel, nebo takový jako s Libercem, kde jich je o poznání méně. Ale v utkání jsem byl pořád. Ten zákrok prostě musím vytáhnout, když je potřeba. Od toho jsem v bráně,“ říkal Frodl.

První čistý štít v letošní sezoně jej tak nechal klidným. „Nechci z toho dělat senzaci, že jsem byl střídaný a v dalším zápase mám nulu. Vyhrálo se a to je hlavní. Chci pochválit celý tým, doufám, že tohle byl výkon, který nás po dvou prohrách zase nakopne zpět na vítěznou vlnu,“ přál si Frodl.

Největší strach měl ve třetí třetině, kdy Liberec viditelně přidal na tempu a klidně mohl z Pardubic odvézt tři body.

„V jednu chvíli jsem snad patnáct vteřin neviděl puk. Všichni byli před brankou a já jen čekal přihrávku, střelu z první a myslel jsem si, že mi to hodí do brány. Nakonec to ale Liberec překombinoval a snad ani nevystřelil. A v prodloužení pak rozhodl Lukáš Radil, takže dobré,“ líbilo se Frodlovi.

Už v úterý se Dynamo představí na ledě Litvínova, kde hraje od 17.30, jestli ale bude opět chytat, to neprozradil. „K tomu nic říct nemůžu. Novináři toho tady v Pardubicích ví hodně, ale tohle ne. Máme plán, který známe jen my,“ vtipkoval Frodl.