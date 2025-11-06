Tipsport extraliga 2025/26

Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

Dlouhodobě budí emoce. A herní systém hokejové extraligy v posledních dnech čelí také intenzivní kritice iniciativy Stop baráži!, jež bojuje za zavedení přímého postupu do nejvyšší soutěže. Proti této platformě se nyní ohradila Asociace profesionálních klubů (APK LH), pod kterou tuzemská elitní liga spadá.
STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem.

STOP BARÁŽI! Transparent zlínských fanoušků před utkáním se Vsetínem. | foto: Jan SalačMAFRA

STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.
Vsetínští hokejisté slaví výhru nad Zlínem.
Petr Straka vystřelili Vsetínu vítězství nad Zlínem v prodloužení.
Daniel Huf ze Zlína po prohře se Vsetínem.
„Neztotožňujeme se s názorem, že jedinou správnou podobou prostupností dvou nejvyšších tuzemských hokejových soutěží je přímý postup a sestup. Máme za to, že extraligu mají hrát ty nejlepší kluby, a že přímé měření sil v podobě baráže je cestou, jak spravedlivě poměřit, zda je nejlepší tým 1. ligy skutečně sportovně lepší než nejhorší tým extraligy,“ uvedla APK LH.

Reakce přišla po středečním šlágru 1. hokejové ligy mezi Zlínem a Vsetínem (2:3P).

Těsně před jeho začátkem fanoušci obou celků roztáhli transparenty s jasným vzkazem: „Stop baráži“. Po úvodním vhazování se dokonce deset vteřin vůbec nehrálo, ani jeden z kotlů pak minutu nefandil.

„Nevím, jestli mi přísluší to komentovat. Před zápasem nám bylo řečeno, že to proběhne, že se domluvily oba kluby i oba fankluby. Jsem obyčejný hráč a nevidím do věcí kolem,“ říkal vsetínský útočník Petr Straka.

Obsah výzvy nicméně vítá: „Ze sportovního hlediska by bylo lepší, kdyby soutěž byla průchodnější. Ale třeba loni na Kladně bychom byli za baráž rádi, kdyby se sezona nepovedla.“

Jaký formát byste uvítali?

celkem hlasů: 161

„Barážový systém v současné podobě podle nás znehodnocuje celoroční práci týmů. O úspěchu by měla rozhodovat dlouhodobá výkonnost, nikoli krátká série. První liga tímto přichází o atraktivitu, fanoušky, sponzory i hokejový náboj,“ vysvětloval pro klubový web Zlína generální manažer Jan Pravda.

„Jsme klub s dlouhou historií a neseme zodpovědnost nejen za naše hráče a fanoušky, ale také za budoucí směřování českého ledního hokeje,“ dodal.

Iniciativa Spolku za přímý postup do Extraligy, za kterou stojí zlínský podnikatel Robert Háp, vznikla na konci října. Do této chvíle získala podle údajů na stránce necelých 1 200 podporovatelů.

STOP BARÁŽI! Transparent vsetínských fanoušků ve Zlíně.

A její hlavní bod je zřejmý.

„Naším jediným cílem je zrušení baráže a zavedení přímého postupu do extraligy. Baráž v současné podobě je nespravedlivá, ekonomicky nevýhodná a brzdí rozvoj českého hokeje. Ve většině profesionálních soutěží v Evropě i na světě je postup a sestup jasný a férový – podle dlouhodobých výkonů,“ stojí v prohlášení.

Na základě výzvy se nyní propojili i dva věční rivalové ze Zlína a Vsetína.

Právě tyto dva celky patří v posledních letech mezi nejlepší týmy druhé nejvyšší soutěže, oba výběry si za poslední tři roky také baráž okusily. S Kladnem ale shodně padly jednoznačně 0:4 na zápasy.

Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic

„Iniciativa význam má, i když někdo říká, že si toho v extralize nikdo nevšimne. Prvoligové kluby, které chtějí jít nahoru, do toho investují prostředky. Snaží se dělat hokej na dobré úrovni a chtějí mít naději, aby se mohli dostat na nejvyšší úroveň. Extraliga má zvuk, kvalitu, a proto vznikla tato iniciativa,“ líčil vsetínský kouč Daniel Babka.

Spornou oblastí je často kalendář soutěží. Zatímco poslední tým extraligy má před baráží volno delší než měsíc, během kterého může načerpat síly, tým z nižší soutěže do klíčové série vstupuje po krátké pauze navazující na play off.

„Výčet utkání, které musí v období od konců základních částí soutěží sehrát prvoligové týmy, je čistě záležitostí herního systému jejich soutěže, který z pozice extraligy nemáme šanci jakkoliv ovlivnit,“ hájí se APK.

Žádná změna v sestupu z extraligy. První liga je zaskočená. Prohrála

„Opakovaně jsme iniciovali, aby prvoligové prostředí primárně projednalo úpravu vlastního herního systému, která by umožnila termínovou změnu barážové série. Doposud jsme však žádný takový návrh neobdrželi.“

Tématem baráže se APK opakovaně zabývá, se zněním výzvy a výstupy autorů ovšem nesouhlasí.

„Také kvůli rétorice a zavádějícím informacím je nepovažujeme za partnery dalších jednání. Podobný nátlak a volené narativy dle našeho názoru výsledek nemohou urychlit ani ovlivnit,“ dodává APK s tím, že jednat i nadále hodlá se Sdružením prvoligových klubů (SPK LH) a hokejovým svazem.

Jak si to extraliga dovoluje? Bojí se! říká šéf první hokejové ligy. Očekává mlžení

Poslední pokusy o prosazení změny v baráži nevyšly na začátku května, kdy první liga usilovala o formát dvou proti dvěma. To ale extraligové kluby odmítly.

A jak se zdá, vzniklá výzva ani protesty na zápasech zatím se situací nepohnou.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 20 12 3 1 4 62:44 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 20 10 2 3 5 45:35 37
3. HC Dynamo PardubicePardubice 21 10 2 2 7 65:50 36
4. HC Sparta PrahaSparta 22 10 2 1 9 63:53 35
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 20 9 4 0 7 54:44 35
6. HC Kometa BrnoKometa 21 10 1 3 7 58:56 35
7. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 21 10 1 1 9 63:57 33
8. HC OlomoucOlomouc 21 10 1 1 9 48:51 33
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 21 8 3 2 8 59:57 32
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 20 9 0 3 8 49:50 30
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 20 8 1 2 9 50:54 28
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 21 6 2 1 12 41:53 23
13. Rytíři KladnoKladno 21 5 2 4 10 47:65 23
14. HC Verva LitvínovLitvínov 21 3 1 1 16 33:68 12
Zobrazit více
Sbalit

