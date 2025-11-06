Stop baráži! Rivalové se spojili, ale vedení extraligy hlásí: Nátlak výsledek neovlivní

„Neztotožňujeme se s názorem, že jedinou správnou podobou prostupností dvou nejvyšších tuzemských hokejových soutěží je přímý postup a sestup. Máme za to, že extraligu mají hrát ty nejlepší kluby, a že přímé měření sil v podobě baráže je cestou, jak spravedlivě poměřit, zda je nejlepší tým 1. ligy skutečně sportovně lepší než nejhorší tým extraligy,“ uvedla APK LH.
Reakce přišla po středečním šlágru 1. hokejové ligy mezi Zlínem a Vsetínem (2:3P).
Těsně před jeho začátkem fanoušci obou celků roztáhli transparenty s jasným vzkazem: „Stop baráži“. Po úvodním vhazování se dokonce deset vteřin vůbec nehrálo, ani jeden z kotlů pak minutu nefandil.
Na začátku včerejšího derby vyjádřili hráči Vsetína i Zlína podporu spolku STOP baráži, jehož cílem je zrušení baráže a zavedení přímého postupu do Extraligy, když se po úvodním buly nezapojili 10 vteřin do hry.— Sporťák (@SportakCZ) November 6, 2025
Iniciativu podpořily transparenty i oba fanouškovské tábory. pic.twitter.com/diEdFK3Jvw
„Nevím, jestli mi přísluší to komentovat. Před zápasem nám bylo řečeno, že to proběhne, že se domluvily oba kluby i oba fankluby. Jsem obyčejný hráč a nevidím do věcí kolem,“ říkal vsetínský útočník Petr Straka.
Obsah výzvy nicméně vítá: „Ze sportovního hlediska by bylo lepší, kdyby soutěž byla průchodnější. Ale třeba loni na Kladně bychom byli za baráž rádi, kdyby se sezona nepovedla.“
„Barážový systém v současné podobě podle nás znehodnocuje celoroční práci týmů. O úspěchu by měla rozhodovat dlouhodobá výkonnost, nikoli krátká série. První liga tímto přichází o atraktivitu, fanoušky, sponzory i hokejový náboj,“ vysvětloval pro klubový web Zlína generální manažer Jan Pravda.
„Jsme klub s dlouhou historií a neseme zodpovědnost nejen za naše hráče a fanoušky, ale také za budoucí směřování českého ledního hokeje,“ dodal.
Iniciativa Spolku za přímý postup do Extraligy, za kterou stojí zlínský podnikatel Robert Háp, vznikla na konci října. Do této chvíle získala podle údajů na stránce necelých 1 200 podporovatelů.
A její hlavní bod je zřejmý.
„Naším jediným cílem je zrušení baráže a zavedení přímého postupu do extraligy. Baráž v současné podobě je nespravedlivá, ekonomicky nevýhodná a brzdí rozvoj českého hokeje. Ve většině profesionálních soutěží v Evropě i na světě je postup a sestup jasný a férový – podle dlouhodobých výkonů,“ stojí v prohlášení.
Na základě výzvy se nyní propojili i dva věční rivalové ze Zlína a Vsetína.
Právě tyto dva celky patří v posledních letech mezi nejlepší týmy druhé nejvyšší soutěže, oba výběry si za poslední tři roky také baráž okusily. S Kladnem ale shodně padly jednoznačně 0:4 na zápasy.
„Iniciativa význam má, i když někdo říká, že si toho v extralize nikdo nevšimne. Prvoligové kluby, které chtějí jít nahoru, do toho investují prostředky. Snaží se dělat hokej na dobré úrovni a chtějí mít naději, aby se mohli dostat na nejvyšší úroveň. Extraliga má zvuk, kvalitu, a proto vznikla tato iniciativa,“ líčil vsetínský kouč Daniel Babka.
Spornou oblastí je často kalendář soutěží. Zatímco poslední tým extraligy má před baráží volno delší než měsíc, během kterého může načerpat síly, tým z nižší soutěže do klíčové série vstupuje po krátké pauze navazující na play off.
„Výčet utkání, které musí v období od konců základních částí soutěží sehrát prvoligové týmy, je čistě záležitostí herního systému jejich soutěže, který z pozice extraligy nemáme šanci jakkoliv ovlivnit,“ hájí se APK.
„Opakovaně jsme iniciovali, aby prvoligové prostředí primárně projednalo úpravu vlastního herního systému, která by umožnila termínovou změnu barážové série. Doposud jsme však žádný takový návrh neobdrželi.“
Tématem baráže se APK opakovaně zabývá, se zněním výzvy a výstupy autorů ovšem nesouhlasí.
„Také kvůli rétorice a zavádějícím informacím je nepovažujeme za partnery dalších jednání. Podobný nátlak a volené narativy dle našeho názoru výsledek nemohou urychlit ani ovlivnit,“ dodává APK s tím, že jednat i nadále hodlá se Sdružením prvoligových klubů (SPK LH) a hokejovým svazem.
Poslední pokusy o prosazení změny v baráži nevyšly na začátku května, kdy první liga usilovala o formát dvou proti dvěma. To ale extraligové kluby odmítly.
A jak se zdá, vzniklá výzva ani protesty na zápasech zatím se situací nepohnou.