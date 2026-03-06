Jaký to byl pro vás zápas?
Z naší strany zpočátku trochu nervózní. Potřebovali jsme vyhrát, ale nebylo to jednoduché, Boleslav má dobré hráče.
Ale věděli, že je pro ně poslední v sezoně, že už nemohou do play off postoupit, bylo to pro vás přece jen lehčí?
Neřekl bych. Neměli co ztratit, hráli naplno a my jsme neměli nic jistého, museli jsme být silní i mentálně, aby to vyšlo. Bylo hodně důležité právě proto zvládnout první třetinu, tam se nakonec zápas také rozhodoval.
Rozhodl jste ho vy svým třetím hattrickem v české extralize, když oba předcházející jste zaznamenal v dresu Komety Brno proti Liberci. Nyní proti týmu, za který jste ještě nedávno hrál, speciální pocity?
Asi ano, ale je to hlavně o týmu. Sezona se blíží ke konci a byla hodně těžká i vzhledem k tomu, co jsem prožil. Přišla změna, takové věci se stávají, proto z toho žádné speciální pocity nemám. Pro mě je teď důležité nastavení našeho týmu. Potřebovali jsme v tomhle zápase vyhrát, brali jsme to skoro jako sedmý zápas v sérii play off. A to musíte být maximálně soustředěný, nemyslet na nic jiného a vyhrát ho. V takových rozhodují detaily.
Povedlo se vám to a jdete do čtvrtfinále, zatímco váš budoucí tým sezonu ukončil. Satisfakce?
Ne. V Boleslavi jsme se dostali do situace, která nebyla ani pro jednu stranu dobrá. Přestal jsem dávat góly, méně jsem hrál. Přesto si myslím, že jsme měli a máme dobré vztahy a s řadou lidí jsme přátelé. Je to ale profesionální sport, někdy je v něm potřeba věci trochu rozhýbat a změnit. Každý se přece snaží být nejlepší, jak jen to je možné.
Pro Hradec i pro vás to byl hodně důležitý zápas, jak probíhala příprava na něj?
Mezi týmem a jednotlivcem trochu rozdíl je. Dneska jsme ale šli na led a hráli, abychom to dokázali. I proto, že jsme do toho v posledních zápasech dali všechno, i když jsme měli hodně zraněných.
V Liberci to ale nevyšlo. Proč?
Už tam jsme samozřejmě chtěli vyhrát a mít čtvrtfinále jisté. Liberec ale hraje v poslední době velmi dobře, nevyšlo to, takže jsme se museli proti Mladé Boleslavi hodně soustředit. Na výkon a hlavně na to, že potřebujeme tři body. Jim sice už o nic nešlo, ale jsou to profesionálové, čekal je poslední zápas. A někdy je to i o tom, že když nemáte co ztratit, můžete hrát uvolněně a dělat správné věci.
Díky výhře vás čeká před čtvrtfinále krátké pauza, co v ní udělat?
Soustředit se v přípravě na každý den, protože nás čeká další kvalitní soupeř v jedné z nejlepších lig. Chceme být co nejlépe připravení a také zdraví, čeká nás play off.