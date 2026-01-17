Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

Moses působil v Mladé Boleslavi od léta roku 2024. V úvodu angažmá si poranil achilovku a za Bruslařský klub poprvé nastoupil až loni v lednu.
V tomto ročníku se mu zatím střelecky nedařilo: ve 28 zápasech si připsal jen jeden gól a devět asistencí.
„Steve je zkušený útočník, který umí dávat góly. Věřím, že přestup k nám pro něho bude nový impulz a že nám pomůže s produktivitou,“ uvedl trenér Hradce Králové Tomáš Martinec na adresu bronzového medailisty z mistrovství světa v Praze v roce 2015.
Před Mladou Boleslaví hrál Moses extraligu za Brno a v sezoně 2023/24 byl nejlepším střelcem Komety. Působil také v zámořské AHL, KHL či finské a švýcarské lize.
Středočeši místo něj získali Koblížka, který zpět do extraligy zamířil z finského celku KooKoo Kuovola. V novém působišti podepsal smlouvu na dva roky.
Koblížek je odchovancem brněnské Komety s reprezentačními zkušenostmi. Do Česka přiletěl v pátek večer a stihl pogratulovat novým spoluhráčům k cennému vítězství nad lídrem Pardubicemi (4:2). Od dnešního dopoledne se plně zapojil do týmové přípravy.
„O Radka usilujeme už poměrně dlouhou dobu. Je to hráč, který dokáže udělat rozdíl v ofenzivě - má rychlost, hokejové myšlení a je silný v kombinaci. Jsme rádi, že ho můžeme přivítat v našem týmu a věříme, že bude důležitou součástí našeho útoku,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Ve Finsku strávil Koblížek největší část kariéry v Kärpätu Oulu, a to bezmála devět sezon. Ročník 2022/23 odehrál v Brně a během 55 zápasů včetně play off nasbíral 10 gólů a devět asistencí.