Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

V Mladé Boleslavi po příchodu útočníka Radka Koblížka skončil americký hokejista ve Moses a v rámci extraligy se přesunul do Hradce Králové. V Mountfieldu se šestatřicetiletý křídelník dohodl minimálně do konce sezony. Oba kluby o transferu informovaly na oficiálních webech.
Moses působil v Mladé Boleslavi od léta roku 2024. V úvodu angažmá si poranil achilovku a za Bruslařský klub poprvé nastoupil až loni v lednu.

V tomto ročníku se mu zatím střelecky nedařilo: ve 28 zápasech si připsal jen jeden gól a devět asistencí.

„Steve je zkušený útočník, který umí dávat góly. Věřím, že přestup k nám pro něho bude nový impulz a že nám pomůže s produktivitou,“ uvedl trenér Hradce Králové Tomáš Martinec na adresu bronzového medailisty z mistrovství světa v Praze v roce 2015.

Černý pátek nejlepšího tria. Parádní série Pardubic zhasla v Boleslavi

Před Mladou Boleslaví hrál Moses extraligu za Brno a v sezoně 2023/24 byl nejlepším střelcem Komety. Působil také v zámořské AHL, KHL či finské a švýcarské lize.

Středočeši místo něj získali Koblížka, který zpět do extraligy zamířil z finského celku KooKoo Kuovola. V novém působišti podepsal smlouvu na dva roky.

Koblížek je odchovancem brněnské Komety s reprezentačními zkušenostmi. Do Česka přiletěl v pátek večer a stihl pogratulovat novým spoluhráčům k cennému vítězství nad lídrem Pardubicemi (4:2). Od dnešního dopoledne se plně zapojil do týmové přípravy.

„O Radka usilujeme už poměrně dlouhou dobu. Je to hráč, který dokáže udělat rozdíl v ofenzivě - má rychlost, hokejové myšlení a je silný v kombinaci. Jsme rádi, že ho můžeme přivítat v našem týmu a věříme, že bude důležitou součástí našeho útoku,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.

Ve Finsku strávil Koblížek největší část kariéry v Kärpätu Oulu, a to bezmála devět sezon. Ročník 2022/23 odehrál v Brně a během 55 zápasů včetně play off nasbíral 10 gólů a devět asistencí.

Konec táhlé bídy, NHL zažívá nové pořádky. Těší nás, jak fanoušci šílí, zní z Buffala

Hokejisté Buffala se radují z gólu Joshe Doana.

Ať už byste popsali poslední sezony Buffala jakýmkoliv negativním slovem, zřejmě byste se trefili. Bída, strádání, krize. Všechno by sedělo. Patnáct let se hokejisté Sabres nepodívali do play off,...

16. ledna 2026  11:22

Kdo by to byl do mě řekl. Šimek se těší na olympiádu: Nosil bych tam i bágly

Radim Šimek na tréninku libereckých hokejistů.

Hokejový Liberec se snaží do startu olympiády a přerušení extraligy nasbírat co nejvíc bodů. V italském Miláně pak bude mít díky třem svým hráčům výrazné zastoupení. „Moje kariéra už se chýlí ke...

16. ledna 2026  10:40

