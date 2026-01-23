Tipsport extraliga 2025/26

Byl jsem zraněný, klub přivedl jiné. Moses si užívá nový začátek v Hradci

Radomír Machek
  10:10
V obou zápasech ho byl plný led a ten druhý svým gólem rozhodl. Že se tak stalo střelou až v samostatných nájezdech, vlastně jenom potvrdilo, že vstup do hradeckého angažmá se útočníkovi Stevu Mosesovi vydařil. Mountfield s ním v sestavě přivezl v hokejové extralize výhry z Pro tým, ale i samotného Mosese byly obě vítanou vzpruhou.
Steve Moses po přestupu do Hradce Králové.

Steve Moses po přestupu do Hradce Králové. | foto: Roman Turovský

Vítkovický útočník Petr Chlán uniká před Stevem Mosesem z Komety Brna.
Pardubický brankář Roman Will zastavuje útok Komety v extraligovém zápase.
Brněnský útočník Steve Moses se raduje z jednoho z tří gólů, které nastřílel do sítě Liberce.
Brněnský útočník Steve Moses se raduje z jednoho z tří gólů, které nastřílel do sítě Liberce.
7 fotografií

Šestatřicetiletý Američan nijak netají, že odchod z Mladé Boleslavi pro něj byl hokejovým vysvobozením. „Byly tam nějaké problémy,“ uvedla pro klubový web nová hradecká posila s výborným hokejovým životopisem.

Má za sebou poctu pro nejlepšího střelce KHL, již si vystřílel v dresu helsinského Jokeritu, bronz s americkým týmem z mistrovství světa v Praze v roce 2015 a v Česku byl nejvíc vidět při působení v Brně.

Nyní by na své úspěchy rád navázal v Hradci, ve kterém se místo boje o záchranu bude spíše zabývat tím, jak svůj nový tým protlačit přímo do čtvrtfinále play off.

Boleslav poslala strádajícího Mosese do Hradce, místo něj získala posilu z Finska

Vítaná změna?
Musím k tomu poznamenat, že o Boleslavi nemohu říct nic špatného. Byla to dobrá zkušenost, přeju jim hodně štěstí, ale u mě se situace změnila.

Mluvil jste o problému, v čem byl největší?
V tom, že došlo ke zranění, já nemohl hrát a klub během té doby přivedl nové hráče. Ve sportu se to stává.

Těžký návrat?
Musím říct, že statistiky nebyly ideální, ale na ledě jsem se cítil dobře a silný. Moc to však nešlo a někdy je pro obě strany lepší udělat změnu a takhle to dopadlo. Ale bylo tam i hodně věcí, o kterých není potřeba mluvit veřejně. Já i tak mám k trenérům i hráčům v Boleslavi respekt, je to dobrá organizace. Teď už jsem ale v Hradci a těším se, že se co nejdřív dostanu do formy.

A co soudíte o svém přesunu do Hradce?
Poté, co jsem za sebou měl pár hektických dnů a týdnů jsem nadšený z toho, že jsem mohl do Hradce jít a začít znovu.

Hned po několika hodinách v Hradci jste nastoupil k zápasu v Plzni...
Bez jediného tréninku s týmem. Sice chvíli trvá, než člověk pozná spoluhráče a systém, ale v Plzni to byl dobrý první krok.

Steve Moses se na MS 2015 v Praze raduje z gólu.

Byly i jiné možnosti vašeho dalšího působení? Třeba i jinde v Česku, kde asi máte dobrou zkušenost z Brna.
Tohle si nechám pro sebe. Mám rodinu a děti, takže mnohem jednodušší pro mě bylo dál zůstat v Česku. A Hradec? Není to daleko od Mladé Boleslavi, což je pro mě velké plus. Navíc mám skvělý vztah s Petrem Koukalem, který byl jedním z mých nejoblíbenějších spoluhráčů v KHL.

Česko byla první varianta?
Ano. Když jste bez dětí, můžete kdykoliv někam letět, ale s rodinou je to jiné. Proto je fajn, že jsme mohli zůstat tady. Čeká nás ještě několik zápasů do olympijských her a během té pauzy budu řešit bydlení. Je to sice stěhování, ale ke sportu to patří a často je změna nejlepší řešení pro obě strany.

Hrál Petr Koukal, asistent kouče Martince, ve vašem příchodu do Hradce opravdu takovou roli?
Velkou. Když se podobný přesun řeší, probíhá k tomu hodně rozhovorů a právě můj vztah s Petrem měl určitě pozitivní vliv na to, že jsem sem chtěl jít. Jsme v kontaktu už dlouho, zůstali jsme i po tom, co jsme spolu přestali hrát. Je pravda, že jako trenéra ho zatím ještě neznám, ale jako člověka ano a je skvělý. (oba spolu hráli před deseti lety KHL za Jokerit Helsinky – pozn. autor).

Vítkovický útočník Petr Chlán uniká před Stevem Mosesem z Komety Brna.
Pardubický brankář Roman Will zastavuje útok Komety v extraligovém zápase. Nad ním brněnský útočník Steve Moses.
Brněnský útočník Steve Moses se raduje z jednoho z tří gólů, které nastřílel do sítě Liberce.
Brněnský útočník Steve Moses se raduje z jednoho z tří gólů, které nastřílel do sítě Liberce.
7 fotografií

Co soudíte o Hradci jako týmu, s nímž máte i zkušenosti jako se soupeřem?
Hrál jsem proti němu hodně zápasů včetně sedmizápasové série v play off. Vím proto, jak těžké je proti němu hrát. Vždycky se pohybují nahoře a dokáží uspět, takže i tohle bylo hodně lákavé.

Co styl Hradce, který je založen na pohybu a hodně bruslení?
Nemám s tím problém, rád hraju rychle a vím, jak je nepříjemné se proti tomuto stylu prosadit. Funguje to, kluci spolu hrají dlouho, vytvářejí obrovský tlak na soupeře, mému stylu to bude sedět.

Roubík a Fořt opět spolu

Před dvaceti lety tvořili v prvním útoku nerozlučnou dvojici, na kterou tehdy prvoligový Hradec hodně spoléhal.

Dnes se Jaroslav Roubík a Patrik Fořt na ledě sejdou znovu, budou hosty extraligového zápasu hradeckého Mountfieldu s Karlovými Vary (začátek v 18 hodin). Hradecký klub je pozval v rámci jubilejní sté hokejové sezony ve městě jako další výrazné osobnosti své historie. Bývalí výborní hokejisté, kteří na svém kontě mají i starty v extralize, se setkají už před utkáním, a to v rámci autogramiády za hlavním vstupem do hradecké arény (17.15 až 17.45). Před utkáním bude následovat slavnostní ceremoniál s oběma legendami včetně slavnostního vhazování.

Jan Hruška a Jaroslav Roubík se radují z gólu proti Chomutovu.

Během zápasových přestávek si v rámci rozhovoru s oběma osobnostmi fanoušci budou moci vyslechnout společné vzpomínky na nedávnou prvoligovou historii hradeckého hokeje.

Roubík v Hradci odehrál devět sezon a nastřílel 200 branek, k tomu přidal i kolem 250 asistencí. Mezi nimi téměř polovina směřovala na více než stovku gólů, které za Hradec ve stejné době nastřílel Fořt. Oba se mimo jiné v sezoně 2006/2007 podíleli na vítězství v základní části 1. ligy.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 43 23 4 6 10 139:96 83
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 8 1 16 110:100 71
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 4 16 128:110 65
8. HC Kometa BrnoKometa 43 17 4 5 17 117:119 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
