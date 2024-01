Hokejovou Spartu posílil kanadský útočník Harper z Nitry

„Stephena jsme měli vytipovaného už delší dobu. Vzhledem k rozsáhlé marodce, dlouhodobým zraněním a zejména náročnému závěru sezony jsme o něho stáli, protože mezi jeho přednosti patří nejen produktivita, ale také univerzálnost,“ uvedl šéf sportovního úseku Tomáš Divíšek.

Ve slovenské extralize nasbíral Harper v této sezoně v 28 zápasech 14 gólů a 16 asistencí. „Umí se dobře pohybovat v předbrankovém prostoru, je to velice kvalitní bruslař a dokáže být na ledě pro soupeře hodně nepříjemný. Podle mého názoru by to měl být vynikající hráč pro play off,“ řekl Divíšek.

V Evropě působí Harper druhou sezonu. Minulý ročník strávil v německé lize v Düsseldorfu. V zámoří si v juniorské OHL zahrál i s nynější hvězdou NHL Connorem McDavidem v dresu Erie Otters. Později si vyzkoušel i nižší soutěže ECHL a AHL.