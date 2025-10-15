Brankář Lukeš míří z Kladna na hostování do Liberce, nahradí zraněného Hamalčíka

„Petr si v tréninku poranil vazy v kolenním kloubu a v nejbližší době ho čeká rekonstrukční artroskopická operace s následnou rehabilitační léčbou. Do letošní sezony už bohužel nezasáhne,“ uvedl lékař libereckého týmu Roman Mizera.
Vedení Bílých Tygrů tak muselo rychle hledat náhradu. „Trh s hráči na tomto postu mnoho možností dlouhodobě nenabízí, proto jsme rádi, že se nám podařilo získat v relativně krátkém čase zkušeného brankáře,“ doplnil sportovní ředitel Michal Birner.
Devětadvacetiletý gólman zasáhl v této sezoně v dresu Kladna do dvou zápasů, měl průměr 5,53 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 77,42 procenta. Před dvěma týdny angažovali Rytíři k Adamu Brízgalovi Švéda Oscara Danska.
Lukeš přišel do Kladna loni z Brna. V extralize má za Chomutov, Hradec Králové, Karlovy Vary, Kometu i Kladno 186 utkání, v nichž si drží průměr 2,90 inkasované branky na zápas, úspěšnost 90,01 procenta a dohromady devětkrát udržel čisté konto. Odchytal také osm zápasů za českou reprezentaci.
„Vzhledem k situaci byl pro nás Štěpán jednoznačnou volbou. Má za sebou již mnoho sezon v extralize. Svoji kvalitu několikrát prokázal, například v minulé sezoně, kdy měl nadstandardní čísla. Věřím, že společnou prací na ně navážeme. Jsem přesvědčen, že do našeho týmu velmi dobře zapadne,“ konstatoval trenér libereckých brankářů Martin Láska.
Hamalčík zamířil pod Ještěd před touto sezonou z Karlových Varů. Ve třech duelech za Bílé Tygry v extralize má průměr 2,39, úspěšnost 89,71 procenta a vychytal jednu nulu. Jednou nastoupil i na střídavý start za prvoligovou Slavii. V nejvyšší soutěži odchytal 16 utkání s průměrem 2,52 a s úspěšností 91,37 procenta.