Lukešova první nula. Pomohlo mi trestné střílení, říká hradecký brankář

„Chtěl jsem hlavně ukázat, že je na mě spoleh,“ vypravoval Lukeš po utkání, v němž nahradil jasnou hradeckou jedničku posledních dvou sezon Marka Mazance.



Hradec v neděli vpodvečer odehrál čtvrté utkání během minulého týdne a výhrou 4:O vyrovnal svoji bilanci z těchto zápasů na dvě výhry a dvě porážky. Po vyrovnaném skóre ze dvou utkání s Vítkovicemi totiž v pátek večer prohrál 1:4 v Liberci, kde sice nepředvedl špatný výkon, ale slabší chvilky ve druhé třetině, v níž dostal tři góly, ho stály naději na lepší výsledek.

V neděli proti Olomouci ale Hradec po většinu zápasu kraloval. Začal obrovským tlakem, na jehož brankově neúspěšném konci mohlo paradoxně být vedení soupeře. Už ve 4. minutě totiž olomoucký Kuscera dostal šanci skórovat při trestném střílení.

Gólman Lukeš byl ale proti: „Dlouho jsem čekal na první zákrok a pak mi právě to trestné střílení hodně pomohlo. A po něm už to šlo, jak to šlo,“ popisoval Lukeš úvod utkání, od něhož se odrazil k následnému čistému kontu.

Že půjde poprvé v této netypické extraligové sezoně do hradecké branky, se dozvěděl ráno před zápasem. Překvapení? „Zápasy jdou rychle za sebou, čekal jsem, že by to někdy mohlo přijít.“ Přišlo i proto, že Mazance stejně jako útočníka Kevina Klímu do zápasu nepustila zranění.



Hradec se proti soupeři, jenž po koronavirové pauze ještě neprohrál a na Hradec vyrazil jen se třemi pětkami, prokousával těžce. Na první trefu Filipa Pavlíka čekal až téměř do poloviny zápasu, zlom v jeho prospěch přinesla branka Vladimíra Růžičky ze začátku závěrečné části hry. Hradec totiž pak stihl další dva góly, navíc Lukešovi pomohl udržet čisté konto.

„V závěru zápasu jsem byl hlavně spokojený, že už tenhle zápas uhrajeme,“ vypravoval brankář, jak prožíval poslední minuty, v níž mu soupeř mohl pokazit čistý štít.

Mountfield hraje znovu doma už v úterý, kdy přijedou Karlovy Vary, zápas začne v 16 hodin.