Teď na zámoří nemyslí a poctivě se připravuje s týmem na svou druhou sezonu v domácí extralize, kde by chtěl mít výraznější roli.

S jakými pocity jste se vrátil z Ameriky?

Se skvělými. Zážitek to byl neskutečný a nemohu si draft vynachválit. Moc jsem tomu nevěřil, ale tam je to opravdu jiný svět.

Jak by se zázemí vašeho týmu dalo srovnat s tím, co mají v NHL či u farmářských celků?

Když bych například vzal kabinu, kterou máme v Budějovicích opravdu krásnou, tak ta je srovnatelná s tamními šatnami. Ale když vezmu například posilovnu, tak to je v Americe úplně jiný svět, než máme tady u nás.

Byl jste na přípravném kempu pět dnů. Co jste tam všechno za tu dobu stihl?

Bylo to docela náročné. Celý den jsme něco dělali. Třeba jsme trénovali dvě hodiny na ledě, hodinu posilovnu a pak se to doplňovalo mítinky, teambuildingy či přednáškami. Od rána do večera bylo co dělat. Všechno se samozřejmě řešilo v angličtině, ale když jsem něco nevěděl, tak naštěstí v Utahu se mnou byli další čtyři kluci z Česka, tak jsme si pomohli.

Jaké byly tréninky na ledě?

Dost podobné těm našim. Když jsme hráli mezi sebou jeden zápas, tak i ten mi přišel ve stejném stylu jako u nás.

Jak byste to měl mít v sezoně?

Plán je takový, že určitě plánuji zůstat v Motoru. Alespoň ze začátku. Chci se také více probojovat do stabilní sestavy v áčku. Kdyby to nevyšlo, nedostával bych tolik šancí, tak mám možnost odejít do kanadské juniorky.

Jako mladému hokejistovi vám dá více extraliga dospělých než kanadská juniorka?

Stoprocentně ano. I proto tu chci zůstat. Ale že bych měl v hlavě nějaká čísla, kolik chci dát gólů, asistencí a podobně, to vůbec ne. Ale s agentem jsme si říkali, že bych byl rád za čas na ledě minimálně mezi deseti dvanácti minutami za zápas. Abych byl stálým členem kádru a pravidelně hrál.

V uplynulé sezoně jste za A tým Motoru stihl odehrát hned 28 zápasů. Jaké máte pocity z nadcházející sezony?

I když jsem měl lehčí zranění v přípravě, tak se cítím daleko lépe nachystaný než minulý rok. Další věc je ta, že už vím, co od extraligy očekávat, a lépe se na to připravím. Vím, do čeho jdu.

Dá se něco přenést z kempu z Ameriky právě do domácí nejvyšší soutěže?

Hlavně jsme měli tréninky na techniku bruslení, takže mi i ty čtyři dny v tomto ohledu dost pomohly. Snažím se naučené věci dělat právě i v Motoru na tréninku.

Nedávno jste se vrátil z přípravných turnajů U20 s národním týmem. Tam jste obstál?

Byli jsme čtyři dny v Chomutově na kempu, pak jsme odletěli do Finska, kde jsme hráli dva zápasy s Finy a dva se Švýcary. Bylo to dobré, už i přišly reporty od trenérů a ti to také zhodnotili kladně. Pak nás koncem srpna čeká ještě Turnaj pěti zemí.

Léto si koukám moc neužijete, je to tak?

Moc ne, vždyť jsem skoro nebyl ještě ani doma. Ale zatím všechno klape, únava také žádná. Teď už se jen těším, až začneme zase hrát.

Budějovičtí hráči na draftu NHL za posledních 20 let:

Rok Pořadí Jméno Tým 2005 17. Martin Hanzal* Phoenix 2005 202. David Kuchejda Chicago 2006 109. Jakub Kovář Philadelphia 2009 127. Roman Horák* N.Y. Rangers 2011 158. Lukáš Sedlák* Columbus 2017 114. Petr Kváča Colorado 2017 161. Jiří Patera* Vegas 2018 111. Jáchym Kondelík Nashville 2020 146. Pavel Novák Minnesota 2025 78. Štěpán Hoch Utah

* hráč nastoupil v NHL