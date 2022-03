Kdo vládl extralize? Třinečtí gólmani, železný Bow a sparťanský lídr

Co se týče nejvíce „viditelných“ statistik, tedy gólů, asistencí a bodů, neměl Chlapík konkurenci. Sparťanský forvard během své první kompletní sezony v extralize zářil a z nabitého útoku pražského celku vyčníval.

Za posledních pět zápasů nasbíral 11 bodů, celkem jich tak za 52 odehraných duelů nastřádal 70 (31+39). Čtyřiadvacetiletý hokejista se ani přes skvělé výkony nevtěsnal do reprezentační nominace na olympijské hry. Po konci ročníku českou soutěž opustí, už má totiž podepsáno ve Švýcarsku.

Gólově na něj nejvýrazněji dotíral Robert Říčka z Pardubic (27), bodově zase českobudějovický Lukáš Pech (58).

Mezi juniory byl nejproduktivnějším hráčem karlovarský Jiří Kulich (14, 9+5). O tři body za ním skončil plzeňský obránce David Jiříček, ten však vinou zranění přišel o polovinu základní části.

Zajímavý je pohled na tabulku účasti na ledě při vstřelených či inkasovaných gólech, na prvních šestnácti místech jsou totiž pouze hráči Sparty a Hradce Králové. Nejlepší třinecký hokejista v tomto ohledu je Vladimír Dravecký až na 23. místě, přitom Oceláři obsadili v základní části druhou pozici právě mezi dvěma výše zmíněnými celky.

Kacetl... a dlouho nic

Třinec ovšem disponoval statisticky nejlepším brankářem, a to celkem jednoznačně. Ondřej Kacetl, který se dělil o čas mezi tyčemi poměrně pravidelně s Markem Mazancem, vyšponoval úspěšnost svých zákroků na 93 procent. Zároveň inkasoval průměrně pouze 1,64 gólu na utkání.

Žádný další gólman se pod dvě branky na zápas nedostal. Nejblíže byl hradecký Henri Kiviaho (2,03) a právě Kacetlův parťák Mazanec (2,19).

V kategorii počtu odehraných duelů měl kladenský gólman Landon Bow první místo jisté, nastoupil totiž do všech 56 střetnutí, což je vskutku nezvyklá věc. Druhý Denis Godla z Litvínova odchytal „pouze“ 47 utkání.

Tato dvojice nastupovala za týmy ze spodních pater tabulky, v počtu výher tak přední příčky neatakovala. Nejvíce vítězství, konkrétně 24, nashromáždila vítkovická jednička Aleš Stezka.

Co naopak statisticky nejhorší brankáři? Při pohledu na čísla se úsměv nerozzáří Liboru Kašíkovi. Se Zlínem sestoupil do nižší soutěže, navíc průměrně obdržel 3,14 gólu na utkání. Nejhorší úspěšnost zákroků si zase drželi Jan Lukáš (Olomouc) a Alexander Salák (Sparta), ani jeden se nevyšplhal nad 90 procent.

Nájezdovým specialistou se stal Dominik Hrachovina. Strážce brankoviště Českých Budějovic překonali soupeřovi exekutoři pouze v jediném případě, dalších osm pokusů účastník světového šampionátu z roku 2018 zlikvidoval. Nejhůře se vedlo plzeňskému Miroslavu Svobodovi, z osmi nájezdů pětkrát inkasoval.

Pozor, pálí Krenželok!

A teď pár statistických kolonek, do kterých se třeba tak často nedívá. Když trefil Lukáš Krenželok bránu, byla velká šance, že puk skončí v síti. Vítkovický veterán proměnil v gól téměř 27 procent svých pokusů, v tomto ohledu byl jasně nejlepší.

Nejvytěžovanějším hokejistou byl liberecký Ladislav Šmíd, který na ledě průměrně trávil 26 minut a 33 vteřin. Zlým mužem se s 98 trestnými minutami stal kladenský bek Jake Dotchin.

Pokud jste hráli pokud Karlovým Varům v početní výhodě, museli jste si paradoxně dávat pozor. Tomáš Vondráček v podobné situaci totiž exceloval, v oslabení skóroval hned pětkrát.

K suverénně nejvyššímu počtu vhazování nastoupil kladenský Tomáš Plekanec (949), úspěšností jej však zastínila liberecká trojice Tomáš Filippi, Petr Jelínek a Dávid Gríger. Tito Bílí Tygři si všichni drželi úspěšnost nad 60 procent, severočeský celek byl na buly jasně nejlepší ze všech.

O první místo v Radegast Indexu, do kterého se započítávají zblokované střely, hity a plus minus, probíhal těsný boj až do konce.

Vedoucí příčku nakonec obsadil hradecký obránce Richard Nedomlel (215). O jediný bodík zpět skončil brněnský Michal Gulaši, pak následovala propast.

Zajímavý náhled poskytují i pokročilejší analytické statistiky, například Corsi. Zde je možné vidět, jak se mění střelecká produkce týmu, pokud je daný hráč na ledě. Z těchto údajů vyplývá jako nejplatnější hráč extraligy Nikita Ščerbak z Hradce Králové. V porovnání se svými spoluhráči v mužstvu se pak nejpozitivněji vymyká olomoucký Lukáš Nahodil.