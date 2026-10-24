Šťastná i nešťastná třináctka: Urban slavil první trefu, Filip zůstává na nule

„Určitě je to úleva. Myslel jsem, že gól přijde dřív, ale jsem rád,“ odfoukl si čtyřiadvacetiletý forvard. Na ledě strávil deset minut, jeho trefa v závěrečné třetině zpečetila litvínovské vítězství.
„Upřímně si vybavuju jen to, že jsme dostali shozený puk za branku a já věděl, že Martin Havelka bude nahrávat na zadní tyč. Je to hlavně jeho gól,“ děkoval Urban litvínovskému pracantovi za parádní asistenci.
|
Budějovice smetly Třinec. Kladno ukončilo s Pardubicemi rekordní sérii, vyhrály i Vary
Dlouho se hrálo bez gólů, skóre otevřel až v úvodu třetí části po ukázkové souhře David Kämpf. „Před závěrečnou dvacetiminutovkou jsme si řekli, že to musíme zjednodušit. Každou třetinu jsme se zlepšovali, ve třetí ta práce vyvrcholila a nějak jsme to urubali,“ líčil útočník, jenž naposledy působil v Pardubicích.
Jednu sezonu ale odehrál i v Plzni. „Vnímal jsem to před zápasem. Byla to trošku motivace navíc.“
Podruhé po zranění naskočil do litvínovské branky Matej Tomek, minule pomohl 36 zákroky k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, teď dokonce udržel čisté konto. „Je výborný. Doufám, že mu to vydrží co nejdéle,“ přeje si Urban.
Uzdravený Tomek vychytal i plzeňského útočníka Matyáše Filipa, který v lednovém zápase v Litvínově slavil premiérový hattrick v nejvyšší soutěži a pomohl k demolici Vervy 8:1. „Momentálně mi to tolik nelepí, bojuju s tím a snažím se to co nejdřív prolomit. Takový je hokej, pracuju s tím, co můžu, a věřím, že se to brzy otočí,“ doufá Filip.
Jeho střelecké soužení na rozdíl od Urbana třináctá bitva letošní sezony neukončila, na kontě mu dál svítí nula. Posbíral ale pět asistencí. „Člověk k tomu potřebuje určitou dávku štěstí, ale zároveň mu musí jít naproti. Budu se snažit na sobě co nejvíce pracovat a doufám, že mi to tam začne padat co nejdříve,“ přeje si pětadvacetiletý centr.
Další šanci bude mít v neděli v Liberci, Verva, která doma vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů, vyzve na Hlinkově stadionu Kometu Brno.