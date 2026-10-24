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Tipsport extraliga 2026/27

Šťastná i nešťastná třináctka: Urban slavil první trefu, Filip zůstává na nule

Ondřej Bičiště
  11:20
Hokejisté Litvínova se radují z gólu do sítě Plzně.

Hokejisté Litvínova se radují z gólu do sítě Plzně. | foto: ČTK

Tomáš Urban z Litvínova se raduje z vítězného utkání proti Plzni.
Plzeňský brankář Jan Růžička zasahuje v zápase proti Litvínovu.
Hokejisté Litvínova se radují z gólu do sítě Plzně.
Plzeňský útočník Matyáš Filip v akci před litvínovským brankářem Matejem Tomkem.
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Číslo třináct přineslo v pátek štěstí hokejovému útočníkovi Tomáši Urbanovi. Po letním přestupu do Litvínova dlouho vyhlížel premiérový gól, dočkal se právě ve svém třináctém zápase v černožlutém dresu. Vervě pomohl k extraligové výhře nad Plzní 2:0 a k posunu na deváté místo po první čtvrtině základní části.

„Určitě je to úleva. Myslel jsem, že gól přijde dřív, ale jsem rád,“ odfoukl si čtyřiadvacetiletý forvard. Na ledě strávil deset minut, jeho trefa v závěrečné třetině zpečetila litvínovské vítězství.

„Upřímně si vybavuju jen to, že jsme dostali shozený puk za branku a já věděl, že Martin Havelka bude nahrávat na zadní tyč. Je to hlavně jeho gól,“ děkoval Urban litvínovskému pracantovi za parádní asistenci.

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Dlouho se hrálo bez gólů, skóre otevřel až v úvodu třetí části po ukázkové souhře David Kämpf. „Před závěrečnou dvacetiminutovkou jsme si řekli, že to musíme zjednodušit. Každou třetinu jsme se zlepšovali, ve třetí ta práce vyvrcholila a nějak jsme to urubali,“ líčil útočník, jenž naposledy působil v Pardubicích.

Jednu sezonu ale odehrál i v Plzni. „Vnímal jsem to před zápasem. Byla to trošku motivace navíc.“

Podruhé po zranění naskočil do litvínovské branky Matej Tomek, minule pomohl 36 zákroky k vítězství 3:1 nad Karlovými Vary, teď dokonce udržel čisté konto. „Je výborný. Doufám, že mu to vydrží co nejdéle,“ přeje si Urban.

Uzdravený Tomek vychytal i plzeňského útočníka Matyáše Filipa, který v lednovém zápase v Litvínově slavil premiérový hattrick v nejvyšší soutěži a pomohl k demolici Vervy 8:1. „Momentálně mi to tolik nelepí, bojuju s tím a snažím se to co nejdřív prolomit. Takový je hokej, pracuju s tím, co můžu, a věřím, že se to brzy otočí,“ doufá Filip.

Brankář Matej Tomek z Litvínova se raduje z vítězného utkání proti Plzni.

Jeho střelecké soužení na rozdíl od Urbana třináctá bitva letošní sezony neukončila, na kontě mu dál svítí nula. Posbíral ale pět asistencí. „Člověk k tomu potřebuje určitou dávku štěstí, ale zároveň mu musí jít naproti. Budu se snažit na sobě co nejvíce pracovat a doufám, že mi to tam začne padat co nejdříve,“ přeje si pětadvacetiletý centr.

Další šanci bude mít v neděli v Liberci, Verva, která doma vyhrála třetí z posledních čtyř zápasů, vyzve na Hlinkově stadionu Kometu Brno.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 11 0 1 1 56:30 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 13 9 1 1 2 54:36 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 7 2 0 4 34:23 25
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 7 0 1 5 38:37 22
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 5 2 1 5 38:35 20
6. Rytíři KladnoKladno 13 4 3 2 4 37:39 20
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 5 0 4 4 36:36 19
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 3 4 1 5 31:31 18
9. HC Verva LitvínovLitvínov 13 5 1 1 6 30:33 18
10. HC Sparta PrahaSparta 13 5 0 2 6 35:33 17
11. HC Kometa BrnoKometa 13 3 3 2 5 33:36 17
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 3 1 2 7 33:45 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
14. HC OlomoucOlomouc 13 2 1 0 10 23:47 8
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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