V Brně selhal, teď se Svozil pokusí o restart. Zapadá do koncepce, hlásí Litvínov

Pro 23letého Svozila jde o další změnu po návratu ze zámoří, kde strávil pět sezon. Rodák z Přerova nastupoval v kanadské juniorské soutěži WHL i v profesionální AHL. V české extralize dosud oblékal výhradně dres Komety, v níž chtěl navázat na předchozí působení.
V úvodu sezony se však komplexní obránce nedostával do zápasů a podle spekulací bojoval s fyzickou připraveností i mentálním nastavením. Nyní se pokusí prosadit v Litvínově.
Severočeský klub podle Komety převezme hráčovu smlouvu. Svozil tak dostane příležitost v dalším tradičním extraligovém mužstvu, zatímco Brňané pokračují v úpravách defenzivy.
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„Standa je mladý, ale už zkušený obránce, který má za sebou extraligové zápasy, zámořskou školu, draft NHL i úspěšné reprezentační akce. Takových perspektivních hráčů na trhu mnoho není, proto jsme rádi, že se nám ho podařilo z Komety získat a převzít jeho smlouvu. V Litvínově bude působit až do konce sezony 2028/2029, což zapadá do naší koncepce a práce směrem k budoucnosti klubu. Věříme, že nám pomůže zvýšit kvalitu v obraně, přinese dobrou rozehrávku, energii a zároveň bude důležitou součástí týmu nejen teď, ale i v dalších letech,“ říká Jiří Šlégr, předseda představenstva klubu.
Dva obránci pryč, Kometa získala útočníka
Svozilův odchod následuje pouhý den po výměně Jana Ščotky za Tomáše Vondráčka. Zkušený útočník se vrací do prostředí, které dobře zná. V Brně už v minulosti získal dva mistrovské tituly. Z Pardubic si přiváží třetí extraligové zlato z uplynulého ročníku.
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Pětatřicetiletý Vondráček patří k velmi ostříleným hráčům soutěže. Včetně play off má na kontě 736 extraligových utkání, v nichž zaznamenal 169 gólů a 116 asistencí. Kometa ve veteránovi získává důrazného útočníka, který se nebojí soubojů a umí být nebezpečný před brankou.
Brněnská obrana po odchodu Ščotky a Svozila stojí na Filipu Královi, Liboru Zábranském, Lukovi Witkowském, Dalimilu Mikyskovi, Richardu Nedomlelovi, Radku Kučeříkovi a Aaronu Irvingovi.
Kometa zatím zažívá rozpačitý vstup do sezony. Po devíti odehraných zápasech jí patří jedenáctá příčka s devíti body. Další změny v kádru přicházejí v době, kdy se tým snaží najít optimální složení a dostat se v tabulce výš.