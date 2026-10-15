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Tipsport extraliga 2026/27

V Brně selhal, teď se Svozil pokusí o restart. Zapadá do koncepce, hlásí Litvínov

Jiří Černý
  11:03aktualizováno  12:23
Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava.

Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava. | foto: CTK / imago sportfotodienst / IMAGO ČTK

Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava.
Stanislav Svozil v akci v přípravném utkání proti Slovanu Bratislava.
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. ...
Litvínov, 16. 9. 2026. Verva Litvínov - Kometa Brno, hokejová extraliga. Domácí...
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Po nedobrém startu hokejové extraligy sahá Kometa Brno k výraznější proměně obranných řad. Po úterní výměně mistra světa Jana Ščotky za útočníka Tomáše Vondráčka opouští brněnský tým také Stanislav Svozil. Třiadvacetiletý zadák zamíří na dlouhodobé hostování do Litvínova, kde bude působit až do roku 2029.

Pro 23letého Svozila jde o další změnu po návratu ze zámoří, kde strávil pět sezon. Rodák z Přerova nastupoval v kanadské juniorské soutěži WHL i v profesionální AHL. V české extralize dosud oblékal výhradně dres Komety, v níž chtěl navázat na předchozí působení.

V úvodu sezony se však komplexní obránce nedostával do zápasů a podle spekulací bojoval s fyzickou připraveností i mentálním nastavením. Nyní se pokusí prosadit v Litvínově.

Severočeský klub podle Komety převezme hráčovu smlouvu. Svozil tak dostane příležitost v dalším tradičním extraligovém mužstvu, zatímco Brňané pokračují v úpravách defenzivy.

Návrat, který se vůbec nepovedl. Svozila už v Kometě nechtějí, hledá si nové angažmá

„Standa je mladý, ale už zkušený obránce, který má za sebou extraligové zápasy, zámořskou školu, draft NHL i úspěšné reprezentační akce. Takových perspektivních hráčů na trhu mnoho není, proto jsme rádi, že se nám ho podařilo z Komety získat a převzít jeho smlouvu. V Litvínově bude působit až do konce sezony 2028/2029, což zapadá do naší koncepce a práce směrem k budoucnosti klubu. Věříme, že nám pomůže zvýšit kvalitu v obraně, přinese dobrou rozehrávku, energii a zároveň bude důležitou součástí týmu nejen teď, ale i v dalších letech,“ říká Jiří Šlégr, předseda představenstva klubu.

Dva obránci pryč, Kometa získala útočníka

Svozilův odchod následuje pouhý den po výměně Jana Ščotky za Tomáše Vondráčka. Zkušený útočník se vrací do prostředí, které dobře zná. V Brně už v minulosti získal dva mistrovské tituly. Z Pardubic si přiváží třetí extraligové zlato z uplynulého ročníku.

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Pětatřicetiletý Vondráček patří k velmi ostříleným hráčům soutěže. Včetně play off má na kontě 736 extraligových utkání, v nichž zaznamenal 169 gólů a 116 asistencí. Kometa ve veteránovi získává důrazného útočníka, který se nebojí soubojů a umí být nebezpečný před brankou.

Brněnská obrana po odchodu Ščotky a Svozila stojí na Filipu Královi, Liboru Zábranském, Lukovi Witkowském, Dalimilu Mikyskovi, Richardu Nedomlelovi, Radku Kučeříkovi a Aaronu Irvingovi.

Kometa zatím zažívá rozpačitý vstup do sezony. Po devíti odehraných zápasech jí patří jedenáctá příčka s devíti body. Další změny v kádru přicházejí v době, kdy se tým snaží najít optimální složení a dostat se v tabulce výš.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 0 4 28:26 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 10 3 1 1 5 24:28 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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