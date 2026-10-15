Ofenzivní zadák se dvěma starty v NHL a stříbrnou medailí ze světového šampionátu juniorů bude u chemiků působit až do konce sezony 2028/29. O brněnské Kometě, která ho nasadila jen do dvou utkání, se bavit nechtěl.
Jak se cítíte po premiéře?
Gól a vyhlášení Hvězdou zápasu je paráda, ale určitě bych to vyměnil za tři body. Jejich brankář chytal výborně, měli jsme dát víc gólů, na tom musíme zapracovat. Měli jsme strašně moc šancí a zasloužili jsme si z toho dát jeden dva góly. Jinak všechno super. Po nevím jak dlouhé době nehraní...
…po 20 dnech.
Ano, po 20 dnech, to bylo náročnější pro moje tělo. Ale myslím, že se to zvládlo a bylo to fajn.
Ivan Švarný, asistent trenéra Litvínova, o Svozilovi:
„Je to ofenzivní bek, má velmi dobrou rozehrávku, vcelku slušný pohyb. Jsem rád, že se mu povedlo vstřelit první gól za litvínovské barvy, bude využívaný do ofenzivních věcí. Hrál velmi dobrý zápas. Neudělal žádnou systémovou chybu, i když tu je pár hodin, to je pozitivní. Věřím, že se bude ještě zlepšovat a bude dál prospěšný a nápomocný mužstvu. Tím, že bude hrát, dostane do sebe sebevědomí. V Brně nehrál, to pak jde sebedůvěra dolů, ale má zkušenosti z AHL a herní praxí se to nabalí.“
Překvapilo vás, jak dobře jste po takové pauze hrál?
Nechci, ať to vyzní namyšleně, ale překvapený jsem nebyl. Byl jsem připravený každý den, že bych mohl hrát. Takže jsem s tím počítal. Není snadné chytnout zápasové tempo, ale zvládl jsem to jakžtakž dobře.
A co vám blesklo hlavou, když jste už v 6. minutě skóroval?
Že je to parádní začátek, dá vám to více sebevědomí do hry. Potom se cítíte líp a líp.
Hodně jste mluvil s Michalem Moravčíkem, zkušeným parťákem ve vaší obranné dvojici.
Komunikace je strašně důležitá, hlavně u toho musíte být dobře naladěn. Není potřeba po někom štěkat, ale porozumět si.
Když jste kvůli vynucenému faulu po chybě týmu byl vyloučený a inkasovali jste na 1:1, jak jste se cítil?
Pro hráče na trestné lavici je to nepříjemné. Samozřejmě mě to štvalo, bohužel jsem s tím nemohl nic udělat.
Jak se zrodil váš příchod?
Všechno se uskutečnilo strašně narychlo, jsem rád za šanci. Kluby se mezi sebou domluvily, zároveň já to odsouhlasil a bylo hotovo. Proběhlo to v pohodě.
Jaké plusy rozhodly pro Litvínov?
Ve hře bylo víc faktorů. Na Litvínovu se mi líbilo, jakým směrem se ubírají a jaký prostor dávají hráčům.
Mělo vliv, že na střídačce stojí Robert Reichel, persona českého hokeje?
Na mě tady udělali všichni strašně super dojem, jsou tady hrozně příjemní a féroví lidi. Nemám si na co stěžovat. Je paráda mít Roberta Reichela za sebou na střídačce. Když vám může pomáhat v rozvoji, je to skvělé.
Bratři Kašové, Kämpf, ale i Reichel a spolumajitel Šlégr nastupovali v NHL, jak na vás Litvínov v tomto směru působí?
Je privilegium pro nás mladší, že s nimi smíme hrát nebo se od nich můžeme nechat trénovat. Dávají nám rady do hokejového života, to je super.
Co od angažmá čekáte?
Cíle by měly být vždy nejvyšší, ale přicházím s chladnou hlavou. Hlavně, ať pomůžu mužstvu. Chceme se posouvat jako tým, dělat pro klub to nejlepší. Něco ohledně mé role a vize jsme probrali, ale dopilujeme to v následujících dnech.
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Litvínov - Hradec 1:4. Premiérová trefa posily Svozila, pak zářili Škrovánek a Radil
Jaké máte zkušenosti s Litvínovem?
Já v Litvínově tolikrát nebyl, vzpomínky na něj nemám skoro žádné. Nastoupil jsem tady tak jednou dvakrát. Ale vím, jaký je to klub, s jakou pověstí. Strašně se těším.
Jak vás kabina přijala?
Super, kluci jsou fajnoví. Je moc příjemné mezi nimi být. Pár jsem jich znal. S Pavlem Čajanem jsem strávil dva roky v Clevelandu, s Tomášem Urbanem a Michalem Gutem jsem se potkával na mládežnických reprezentacích.
Jak jste zvládl stěhování přes celou republiku?
Vzal jsem si to nejdůležitější, dorazil jsem ve středu večer, odtrénoval jsem si a pak nastoupil do zápasu. Pro ostatní věci můžu jet tam a zpátky, dostěhujeme to. Město jsem ještě neviděl, přes večer a trénink jsem nestihl vůbec nic, ani jsem se pomalu nevyspal.