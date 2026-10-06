Návrat, který se vůbec nepovedl. Svozila už v Kometě nechtějí, hledá si nové angažmá

Rychlá změna, pro leckoho překvapivá zpráva. I když, jak se to vezme... Dění kolem Svozila se v zákulisí řeší už několik týdnů.
Před sezonou platil za velice zajímavou, výraznou posilu. Měl být jedním z hlavních pilířů nové brněnské defenzivy, která se alespoň na papíře řadila napříč extraligou k nejlepším.
V základní části ale zatím nastoupil pouze do dvou utkání ze sedmi. Jak proti Hradci Králové (3:1), tak proti Olomouci (4:2) navíc na ledě strávil jen lehce přes deset minut.
Další starty už by přidat neměl.
Podle informací iDNES.cz je na odchodu, za jeho nízkým vytížením a odstavením ze sestavy stojí problémy s fyzickou připraveností a přístupem. Už v létě údajně nedorazil do přípravy v ideální kondici.
Když Kometa v neděli oznámila Irvingův příchod a rozšíření početně už tak nabité defenzivy, dalo se vytušit, že pro Svozila v ní není místo. Teď se čeká, zda po něm sáhne některý z extraligových celků.
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Pikantní podpis v extralize. Do Komety přichází Irving, naposledy byl ve Spartě
„Přetlak v obraně máme a budeme ho řešit,“ řekl pro klubový web po podpisu kanadského beka Libor Zábranský, majitel, generální manažer a kouč v jedné osobě.
„To je věc sportovního vedení,“ pronesl jeho asistent Kamil Pokorný při dotazu na stejné téma v rozhovoru pro televizní stanici Oneplay Sport po pondělní porážce 1:5 v Českých Budějovicích.
Jediným přesným střelcem hostů se stal právě Irving. Brno, aktuálně jedenáctý celek tabulky, si od něj slibuje pomoc v produktivitě a gólové vzedmutí po nepovedeném konci angažmá ve Spartě.
„Až na útočný faul, kdy oplácel, odehrál velmi dobrý zápas. Ale hráče, kteří si zaslouží absolutorium, bych spočítal na prstech jedné ruky. Nebylo tam vůbec nic, neměli jsme nachystanou hlavu,“ hlásil zklamaně Pokorný.
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Pokud pomineme mladíky, v pondělí se z beků do sestavy šampionů z předminulé sezony nevešli ani Dalimil Mikyska a Filip Král, který rovněž výkonnostně zůstává daleko za očekáváními.
To samé, i když z odlišných důvodů, platilo i u Svozila.
Kometa jej před pěti lety pouštěla do zámoří jako velký talent. V extralize debutoval už v šestnácti, v roce 2023 přivezl stříbro z juniorského šampionátu, kde dělal kapitána české dvacítky.
V NHL se ale neuchytil, ke stálé pozici měl velice daleko. V Columbusu stihl pouze dva starty, uplynulé tři sezony strávil kompletně na farmě v Clevelandu, minulý ročník se mu navíc příliš nevydařil.
To samé lze říct také o pokusu o restart v Brně. Velký návrat se vůbec nepovedl. Končí brzy a neslavně.