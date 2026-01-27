Tipsport extraliga 2025/26

Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál

  22:57
Brankář hradeckých hokejistů Stanislav Škorvánek netají, že se v myšlenkách občas už přesune na blížící se olympijské hry v Miláně, na kterých bude součástí slovenské reprezentace. Přesto se i před posledním extraligovém zápase před odjezdem soustředil tak, že nedostal ani jediný gól. Osmou nulou této sezony, kterou vychytal v zápase s Třincem, v této statistice jasně vévodí.
Brankář Stanislav Škorvánek z Hradce Králové slaví vyhrané utkání. | foto: ČTK

„Už je to blízko, zbývá poslední zápas, myšlenkami tam občas zabloudím. Těšit se ale začnu až na přípravném kempu,“ říká brankář, pro kterého to byla jeho třináctá nula v extralize, pět jich vychytal v minulé sezoně.

Cítíte, že jste formu před olympiádou chytil?
Je to těžko říct, tam to bude úplně jiné. Budou tam nejlepší hráči na světě, takže to asi nepůjde porovnávat.

V extralize se vám ale daří, víc jste pro to asi udělat nemohl, ne?
To ano. Věřím, že mi to pomůže a že tam přijedu v pohodě nastavený. Chci si to užít, ale i zamakat o co nejlepší výsledek.

Pardubice zlomily Kladno v prodloužení. Liberec dál válí, Plzeň vymazala Kometu

Máte z toho respekt?
Zdravý tam určitě je. Máme ve skupině Finsko a Švédsko a Švédové tam budou mít celý tým z hráčů z NHL, proti takovým týmům jsem ještě nehrál. Těším se na to, podaří se mi to možná jen jednou v životě.

Měl jste čas Švédy a Finy v této sezoně sledovat?
Pouštíme si ráno v šatně při kávě nějaké záznamy. Že bych se ale nějak soustředil, kdo tam bude, to říct nemůžu.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

S jakým cílem pojedete na olympiádu? Překvapit?
Určitě. Rozhodovat může jeden zápas, hned ten první ve skupině. Věřím, že ho zvládneme, vybojujeme si dobrou pozici a pak už je možné všechno.

Proti Třinci jste vychytal svoji třináctou extraligovou nulu a v klubových statistikách překonal krajana Patrika Rybára. Dobrý pocit?
Dobrý, ale nedělal bych z toho velkou vědu. Potěší to, ale sezona se bude rozhodovat až v play off, tam se rozhodně, jestli bude úspěšná, nebo ne.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 46 24 5 7 10 147:103 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 45 23 2 6 14 125:102 79
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 45 20 5 8 12 125:92 78
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 45 22 4 4 15 122:113 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 46 20 6 3 17 133:118 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 46 19 8 2 17 118:107 75
7. HC Sparta PrahaSparta 43 18 5 4 16 134:113 68
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 45 15 5 4 21 91:118 59
13. Rytíři KladnoKladno 46 14 5 6 21 110:122 58
14. HC Verva LitvínovLitvínov 46 11 3 4 28 97:150 43
26. 1.

