Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál

„Už je to blízko, zbývá poslední zápas, myšlenkami tam občas zabloudím. Těšit se ale začnu až na přípravném kempu,“ říká brankář, pro kterého to byla jeho třináctá nula v extralize, pět jich vychytal v minulé sezoně.
Cítíte, že jste formu před olympiádou chytil?
Je to těžko říct, tam to bude úplně jiné. Budou tam nejlepší hráči na světě, takže to asi nepůjde porovnávat.
V extralize se vám ale daří, víc jste pro to asi udělat nemohl, ne?
To ano. Věřím, že mi to pomůže a že tam přijedu v pohodě nastavený. Chci si to užít, ale i zamakat o co nejlepší výsledek.
Máte z toho respekt?
Zdravý tam určitě je. Máme ve skupině Finsko a Švédsko a Švédové tam budou mít celý tým z hráčů z NHL, proti takovým týmům jsem ještě nehrál. Těším se na to, podaří se mi to možná jen jednou v životě.
Měl jste čas Švédy a Finy v této sezoně sledovat?
Pouštíme si ráno v šatně při kávě nějaké záznamy. Že bych se ale nějak soustředil, kdo tam bude, to říct nemůžu.
S jakým cílem pojedete na olympiádu? Překvapit?
Určitě. Rozhodovat může jeden zápas, hned ten první ve skupině. Věřím, že ho zvládneme, vybojujeme si dobrou pozici a pak už je možné všechno.
Proti Třinci jste vychytal svoji třináctou extraligovou nulu a v klubových statistikách překonal krajana Patrika Rybára. Dobrý pocit?
Dobrý, ale nedělal bych z toho velkou vědu. Potěší to, ale sezona se bude rozhodovat až v play off, tam se rozhodně, jestli bude úspěšná, nebo ne.