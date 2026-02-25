Tipsport extraliga 2025/26

Nula i po olympiádě. Chtěl jsem chytat hned, hlásil Škorvánek. Zaútočí na rekord?

Radomír Machek
  22:10
V Miláně si zachytal ve dvou zápasech, v tom druhém ale už za beznadějného stavu. Navíc pak musel sledovat, jak se rozplývá sen, že mu na krku bude viset olympijská medaile. Když se ale Stanislav Škorvánek jen dva dny po návratu z Itálie postavil v extraligovém zápase do branky Hradce, byl k nepřekonání.
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek slaví výhru a čisté konto po utkání s...

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek slaví výhru a čisté konto po utkání s Vítkovicemi. | foto: ČTK

Hradecký gólman Stanislav Škorvánek slaví čisté konto a triumf nad Vítkovicemi.
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek zasahuje v utkání s Vítkovicemi.
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek zasahuje v utkání s Vítkovicemi.
Hradecký brankář Stanislav Škorvánek zasahuje v utkání s Vítkovicemi.
9 fotografií

Při výhře 4:0 nad Vítkovicemi do statistik zapsal už devátou vychytanou nulu v extraligové sezoně, čímž se posunul na čelní příčky českých historických tabulek.

Vyrovnal počin Igora Murína, rekordmani Roman Málek a Tomáš Pöpperle nastřádali čistých kont v jednom ročníku hned jedenáct.

„Přišel jsem na pondělní trénink s tím, že chci chytat hned, protože zápas je nejlepší způsob, jak se do toho rychle dostat. Nemělo by smysl čekat třeba do pátku,“ líčil člen slovenské reprezentace.

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Jak na olympijský turnaj budete vzpomínat?
Se smíšenými pocity. Na jedné straně krásný zážitek, možná jednou za život si zachytáte proti takovým hráčům. I když jsem proti USA nastoupil jen asi na pětadvacet minut, budu si to pamatovat do konce života. Na druhou stranu nás mrzí poslední zápas o bronz, byli jsme blízko medaile. I tak je asi radost z umístění, ale i zklamání, že jsem třeba nechytal víc. Myslím si ale, že s odstupem času budou převažovat pozitivní vzpomínky, čtvrté místo je úspěch.

Jaké bylo naskočit z reprezentace rovnou do extraligového zápasu?
Jiné prostředí, jiná kvalita hry, jiný styl. Dokonce asi náročnější, než jsem si představoval, i proto jsem rád, že to dopadlo takhle dobře. Navíc jsem řešil i výstroj. Na olympiádu jsem měl všechno nové, zhruba týden před ní jsem s ní začal chytat a měsíc s ní trénoval. Teď jsem se zase vracel k výstroji, kterou používám celou sezonu. Musel jsem si zvykat znovu, ale nebyl na to čas.

V čem je extraliga jiná?
Je možná defenzivnější, hráči se tu tolik individuálně neprosazují jako na nejvyšší světové úrovni. Proto bylo nutné přepnout hlavu zpátky. Navíc reprezentační turnaje bývají většinou až na konci sezony, takže když skončí, člověk má pocit, že je hotovo a je po sezoně. Teď byl únor a play off v extralize nás teprve čeká. Bylo to trochu zvláštní, ale myslím, že jsem se s tím dokázal vyrovnat.

Hradecký brankář Stanislav Škorvánek zasahuje v utkání s Vítkovicemi.

Vyhráli jste a posílili naději, že se dostanete do elitní čtyřky a půjdete v play off rovnou do čtvrtfinále. Co na to říkáte?
Že to byla důležitá výhra. Potřebovali jsme se po dlouhé pauze znovu nastartovat, hráli jsme doma. Povedlo se a proti těžkému soupeři, jakým Vítkovice jsou, to o to víc potěší.

V utkání jste měl několik důležitých zákroků.
Snad jsem týmu pomohl. Byly tam ale i situace, kdy jsem měl trochu štěstí. Vítkovice mají kvalitní hráče, hlavně první útok a několik dalších šikovných útočníků s dobrým zakončením. Chtěli jsme je eliminovat a pokud jsme v první třetině nehráli v oslabení, tak se nám to dařilo. Ve druhé třetině si soupeř něco vypracoval, ale pokryli jsme si to, a když jsme pak vstřelili první dva góly, bylo to z naší strany už klidnější.

Mistr čistých kont. Škorvánek myšlenkami bloudí k olympiádě, nuly však sbírá dál

Pomohlo vám k jistotě i ubráněné oslabení pět na tři?
Určitě to byla obrovská vzpruha. Když oslabení pět na tři ubráníte, tým to nakopne, naopak soupeře to může srazit. Myslím, že klíčové bylo právě tohle oslabení, pak dva góly ve druhé třetině. Kombinace těchto momentů rozhodla. Mně osobně pomohlo už to, že jsem měl zákroky hned v první přesilovce soupeře. Někdy se stane, že patnáct minut nemáte zásah a je to nepříjemné. Teď jsem si brzy sáhl na puk, měl jsem čtyři nebo pět zákroků, a to mi dodalo jistotu.

Proti Vítkovicím to byla v této sezoně vaše už třetí vychytaná nula, navíc jste je za necelé dva roky, co jste v Hradci, porazili už poosmé. Čím to podle vás je?
Nevím. Možná nám jejich styl hry sedí, ale nemyslím si, že by to byla nějaká náhoda nebo pravidlo. Oni navíc před sezonou změnili trenéra a nehrají úplně stejný systém. Je to spíš shoda okolností. Samozřejmě jsem rád, že se nám proti nim daří, ale určitě přijde zápas, kdy to bude jinak.

48. kolo

Kompletní los

49. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 48 25 5 7 11 153:108 92
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 48 22 5 8 13 132:97 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 48 23 2 9 14 130:110 82
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 48 22 6 4 16 128:119 82
5. HC Oceláři TřinecTřinec 48 22 6 3 17 139:121 81
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 48 21 8 2 17 128:110 81
7. HC Sparta PrahaSparta 48 21 6 4 17 148:124 79
8. HC Kometa BrnoKometa 48 18 5 5 20 127:137 69
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 48 17 5 5 21 130:137 66
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 48 17 4 5 22 122:146 64
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 48 15 5 6 22 115:126 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 48 11 3 4 30 102:160 43
Zobrazit více
Sbalit

