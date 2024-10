Nula? Hlavně jsem už potřeboval výhru, říká hradecký brankář Škorvánek

I proto má slovenský reprezentanta naději, že i přes téměř pravidelné střídání se svým brankářským kolegou Filipem Novotným bude v pátek v Olomouci stát v brance Mountfieldu právě on. Nastoupí s vizitkou brankáře, jenž pomyslnou soutěž o to, kdo jako první v sezoně nedovolí soupeři vstřelit gól, nad Novotným vyhrál.

Olomouc – Hradec Pátek 18.00 online

„Pro mě to byla výhra po dlouhé době, protože jsem nevyhrál v přípravě ani nyní v sezoně. Je to určitě povzbudivé a už bylo načase,“ poznamenal brankář, od jehož výkonů i spolupráce se zkušeným Novotným si klub po loňských trablech s brankáři slibuje na tomto postu klid a jistotu.

Bohužel výsledky týmu v přípravě a i v následném vstupu do sezony oběma gólmanům v novém angažmá příliš nenahrály. Mužstvu se nedařilo, k tomu, aby vyhrávalo, vždy kousek chybělo. Platilo to i o brankářské dvojici. Spolehlivost ukázali, avšak něco navíc většinou ne. „Mohlo by to u nich být lepší, ale určitě nejsou hlavní příčinou současného stavu,“ konstatoval před duelem s Plzní Aleš Kmoníček, generální manažer klubu.

Škorvánek vyhrál pomyslnou soutěž, která sice není pro celkové vyznění sezony tím nejdůležitějším, ale týmu může hodně pomoci. Brankářovi totiž dodá tolik potřebnou sebedůvěru. Podobně jako výhry, ke kterým svým spoluhráčům pomůže. „Pro psychiku to není jednoduché.

Člověk se na to samozřejmě snaží nemyslet a jít do každého zápasu s čistou hlavou. Je ale těžké,“ připustil pětadvacetiletý gólman. Mountfield si díky jím vychytané nule mohl odškrtnout jeden se sledovaných údajů v extraligové statistice. Pokud se vám zdá, že čekání na brankářovu nulu trvalo až nekonečně dlouho, pak vězte, že to tak dlouho v hradecké éře Mountfieldu zdaleka není.

Dokonce se dá napsat, že to patří k lepšímu průměru. K loňskému prvnímu kolu v Brně, kde Hradec s Bartošákem za zády vyhrál 4:0, má sice letošní sedmý zápas daleko, ale v pěti ze zatím třinácti zahájených sezon to bylo horší. Nelichotivý rekord drží sezona 2014/2015, druhá po příchodu z Českých Budějovic. Tehdy Hradec poprvé vyhrál bez inkasované branky až ve 23. kole.

Že přišlo brankářské povzbuzení právě teď, může Mountfieldu v náročném závěru týdne výrazně pomoci. Jednak již zmíněným vědomím, že mu v tabulce už nepatří poslední místo, jednak reálnou nadějí, že by se mohl brzy zbavit nálepky mužstva, které v extralize dostává nejvíc gólů.

Před dnešním duelem v Olomouci a nedělním očekávaným prvním prestižním derby sezony s Pardubicemi jsou sice v tomto ohledu stále nejhorší, ale už jen o kousek.

„Já i celý tým jsme cítili, že to chceme zlomit a vyhrát zápas s lepším skóre, což se nám proti Plzni podařilo. Věřím, že se od toho odrazíme,“ poznamenal Škorvánek.

Zda má pravdu, ukáže se v pátek v Olomouci a hlavně v neděli na domácím ledě.