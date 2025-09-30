Tipsport extraliga 2025/26

Hradec se zlepšil a zažívá déjà vu. Nulový Škorvánek: Hra je teď na jiné úrovni

Radomír Machek
  14:45
Po osmém zápase letošního ročníku to vypadá, že hokejisté Hradce Králové začali vstupovat do pomyslné stejné extraligové řeky jako loni, kdy se probrodili až ke druhé příčce v základní části. Stejně jako před rokem přišlo po úvodním tápání zlepšení a v tuto chvíli je na tom tým dokonce lépe – za osm duelů nasbíral o bod víc než ve stejném období před rokem.
Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek sleduje situaci před svou branku...

Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek sleduje situaci před svou branku během utkání proti Litvínovu. | foto: ČTK

Alex Tamáši slaví se spoluhráči z Hradce Králové gól do sítě Českých Budějovic.
Stanislav Škorvánek v brance Hradce zasahuje na ledě Karlových Varů.
Hradecký gólman Škorvánek inkasuje gól v zápase s Plzní.
Hradecký brankář Škorvánek se ohlíží za pokusem domácího Kladna.
13 fotografií

Poslední dvě utkání vyhráli (2:0 nad Litvínovem, 4:0 nad Vítkovicemi), aniž by dostali jediný gól. V úterý večer proti Olomouci mohou královéhradečtí hokejisté svůj vzestup potvrdit.

„Minulý rok to bylo podobné, už jsme si to v kabině i říkali,“ připouští brankář Stanislav Škorvánek, jenž si v obou zmíněných zápasech s Litvínovem a ve Vítkovicích zapsal do svých statistik čistá konta.

Miškář se vrátil, Hradec už není poslední: Když nám chybí pohyb, jsme nuloví

Mountfield si stejně jako loni v úvodu sezony prošel nepříjemným martyriem bodových ztrát, které ho srazily až na dno tabulky. Přestože bylo těžké si to připustit, dalo se to trochu čekat. K absencím až čtyř klíčových obránců se přidali i někteří útočníci.

S postupným návratem přišlo dlouho očekávané výsledkové zlepšení. „Vrátili se nám hráči, kteří byli zranění. Herní projev nevypadal úplně špatně ani předtím, teď je to ale na jiné úrovni,“ přiznává brankář.

Hradec se ke zlepšení nadechoval už v zápase s brněnskou Kometou, jenž dvěma posledním výhrám předcházel. Po dvou třetinách vedl 3:0, pak ale přišla facka v podobě pěti inkasovaných gólů v poslední třetině.

Brankář Hradce Králové Stanislav Škorvánek během utkání proti Litvínovu.

Nic horšího se týmu, který se potřebuje zvednout, snad ani nemůže stát!

Následovalo zdravotní odložení duelu v Třinci a nervózní čekání, zda je útrapám konec. Nakonec s návratem několika hráčů zvrat opravdu přišel, obě výhry ze závěru minulého týdne vypadaly vcelku jistě.

„V posledních zápasech neměli soupeři ani moc střel, takže si myslím, že jsme je měli pod kontrolou,“ rád konstatoval Škorvánek.

Hlavně po zápase ve Vítkovicích mohl svým spoluhráčům za usnadnění děkovat. Soupeři dovolili jen deset přímých střel na něj: „Kluci hráli velmi dobře a soupeře skoro nepustili k zakončení. Tak jsem jen stál, sem tam se pohnul a vyhráli jsme.“

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Potvrdí se vzestup Východočechů v úterním domácím duelu s Olomoucí (začátek v 18 hodin)? Pokud ano, hokejisté by nakopnout sérii, jež je před rokem začala vynášet vzhůru.

Už nyní poslední dva zápasy vynesly vzhůru právě Škorvánka. Přestože předtím Hradec hodně inkasoval, dvěma čistými konty se vyšvihl do čela bezchybných gólmanů – momentálně je jediným maskovaným mužem, který neinkasoval právě ve dvou zápasech.

10. kolo

Kompletní los

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 9 6 0 1 2 28:25 19
2. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 9 6 0 0 3 35:18 18
3. HC Oceláři TřinecTřinec 8 4 2 0 2 28:20 16
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 5 0 1 3 24:21 16
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 9 4 1 2 2 22:20 16
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 9 5 0 0 4 25:24 15
7. HC Sparta PrahaSparta 9 4 1 0 4 27:20 14
8. HC Dynamo PardubicePardubice 9 4 1 0 4 29:23 14
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 3 2 1 3 24:24 14
10. HC OlomoucOlomouc 8 4 0 1 3 21:24 13
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 3 0 0 6 17:28 9
12. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 1 0 5 20:26 8
13. HC Verva LitvínovLitvínov 8 2 0 0 6 14:28 6
14. Rytíři KladnoKladno 9 1 0 2 6 15:28 5
Zobrazit více
Sbalit

