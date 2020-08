Jak dostat fanoušky do arény? Třeba i oknem, říká v nadsázce manažer Budějovic

Po zvláštním postupu teď ubývající dny do extraligového startu provází nejistota - zejména z toho, kolik diváků na vysněnou extraligu bude moct (nejen) v Budějovicích chodit.

Zatím to neví ani generální manažer klubu Stanislav Bednařík (51 let). Středeční rozvolnění ho potěšilo, ale úplně spokojený není.



Znám vás jako optimistu. Jak na vás působila situace, kdy měsíc před startem extraligy na hokej mohlo chodit pár stovek fanoušků v rouškách?

Těšení na extraligu bylo, a částečně nadále je, kvůli nejistotě trochu zkažené. Představoval jsem si, že prožijeme jinak dobu, kdy budeme očekávat extraligu. Ale i tak se těším. Nejsem odborník, ale diváky bych do hlediště normálně pustil. Podívejte se - lidé jedou na hokej společně městskou dopravou, sedí vedle sebe v autobuse, jdou spolu na zimák, na stadionu si musí sednout ob řadu nebo ob místo a po hokeji jdou spolu na pivo. To mi nedává smysl. Jsem rád, že se podmínky alespoň částečně zmírní.

Vraťme se ale ještě o měsíc zpátky, kdy celý A tým i většina vedení Motoru musela do čtrnáctidenní karantény. Jak vám tehdy bylo?

Hlavně jsem od prvního dne doufal, že se nám podaří s krajskou hygieničkou a s krajskou epidemioložkou najít společnou řeč a karanténu zkrátit. To nakonec nevyšlo. Ale o pár týdnů později vidím, že fotbalová Slavie je v tomto směru úspěšnější. Na druhou stranu chápu, že pokud naše krajská hygienička usoudila, že riziko je příliš velké a karanténu zkrátit nelze, tak to přijímáme.

Motor sehrál v posledních týdnech povedené domácí duely v letním poháru se Spartou, Plzní a Kladnem. Do hlediště ale mohlo pouze necelých 1 500 diváků. Nebylo vám z toho až smutno?

Bylo. Tato situace nám přináší velké problémy. Máme vydané permanentky pro naše příznivce, kteří klub tímto podpořili a chtějí chodit na hokej. My jim ale nemůžeme umožnit vstup na stadion. A to mě štve.

Ve středu se zveřejnily nové podmínky, podle kterých smí na utkání až pět tisíc fanoušků při rozdělení do deseti sektorů. Je to pro vás přijatelné?

Je to další posun k lepšímu, třebaže ne k normálu. Ale i tak sláva. K naplnění maximální kapacity Budvar arény ještě něco schází, navíc podmínky rozdělení sektorů nám pravděpodobně nedovolí mít v hledišti všech povolených pět tisíc diváků.

Budete schopni rozdělit Budvar arénu do deseti sektorů s vlastním vchodem?

Informace je velmi čerstvá. Budeme hledat způsob, jak diváky dostat do Budvar arény. S nadsázkou, i kdybychom je měli pouštět do arény oknem.

Fanoušci napříč republikou projevili iniciativu, ve které žádají o možnost návratu na hokejové stadiony. Jako klub jste je podpořili. Myslíte, že to pomohlo?

Myslím si, že určitě ano. Pro fanoušky se hraje, oni chtějí chodit na hokej. Veřejnost je pro politiky, kteří o těchto věcech rozhodují, důležitá pro jejich další fungování.

Kolik máte aktuálně vydaných permanentek?

Momentálně se pohybujeme okolo 4 500. Zatím ale nejsou vydané permanentky pro naše mládežníky a jejich trenéry, což je něco málo přes 300 kusů. Prodeje stále pokračují a ani zdaleka ještě neskončila všechna jednání se všemi reklamními partnery, kteří mají určitý počet volných permanentek v souvislosti s plněním klubu.

I po uvolnění počtu diváků je možnost odkladu startu sezony aktuální, nebo už to není téma?

Rozhodnutí o odložení sezony nemám v rukou já ani náš klub. Ovšem dojde-li k nějaké další debatě, třeba na půdě APK (Asociace profesionálních klubů, pozn. autora), tak už za současných podmínek budu jistě podporovat zahájení soutěže v řádném termínu a doufat, že tak, jak se restriktivní opatření vlády překotně uvolňovala v posledních dnech, ještě do 17. září dojde k dalšímu. A prvního soupeře v extralize po sedmi letech přivítáme vyprodanou Budvar arénou.

Při nových podmínkách a pěti tisících divácích na stadionech by se podle vás extraligová sezona blížila k normálu?

Blížila. Přesto při nemožnosti prodání dalších přibližně 1 400 až 1 800 vstupenek na každé domácí utkání se naše ztráta ze vstupného může přiblížit až částce 10 milionů.

Aktuálně platí, že pokud bude v týmu jeden nakažený a zbytek mužstva bude testovaný negativně, půjde do izolace pouze nemocná osoba. Je to v danou chvíli jediný rozumný krok?

Tak to znám, co jsem na světě, že když je někdo nemocný, tak je doma a léčí se. A zdraví nemají omezení žádná. Aby sportovní soutěže běžely, a nejenom sportovní soutěže, je nezbytné se vrátit k normálu.

Týmy by se měly testovat před každým zápasem. Je to reálné?

Cena jednoho testování hráčů a dalších členů mužstva vyjde řádově na 80 tisíc korun. Pokud by to mělo být před každým zápasem, tak je to krát 52. To znamená nemalou položku v rozpočtu (přibližně 4,1 milionu korun, pozn. autora) a já v tuto chvíli nevím, kde na to vezmeme. Nemůžeme mít plný stadion, takže příjmy ze vstupného nebudou zdaleka takové. Pokud to bude doporučení, tak asi tušíte, jak se zachováme. Když půjde o nařízení, tak se budeme muset přizpůsobit.

Podařilo se vám naplnit rozpočet na příští sezonu?

I přes všechny problémy současné doby vše nasvědčuje tomu, že se náš rozpočet bude pohybovat na úrovni toho loňského. Ale to platí pouze v případě, že na hokej budou moct chodit diváci. Když by situace zůstala jako teď, tedy maximálně 500 osob v deseti oddělených sektorech, tak můžeme tratit na vstupném osm až deset milionů. A to neumíme nahradit z jiných zdrojů.

Zaznamenali jste s postupem do extraligy příliv nových partnerů?

Ne. Neobjevilo se 50 nových partnerů, když jsme postoupili. Některé nové máme, ale není to tak zásadní. Je ale skvělé, že s námi i v současné těžké době zůstala většina těch, kteří už s klubem spolupracují, za to moc děkujeme. A o fanoušcích to platí podobně.

„Budvar je s klubem celých sedm let, a úspěšné spojení je násilně přerušené.“

Ještě k jiné věci. V Budvar aréně by se mělo točit pivo Radegast. Budvar zůstane pouze před halou. Už je to uzavřená věc?

Ještě ne. Smlouva s BPA podepsaná není, i když částečně již podmínky plníme. Do začátku extraligy ještě zbývá čas a věřím, že najdeme cestu, jak se s BPA domluvit.

Ovlivní to i Budějovický Budvar, jednoho z vašich hlavních partnerů?

Budvar znovu potvrdil svůj skvělý vztah k regionu a k městu. Koupil si od města název Budvar aréna, čímž ukázal, že hokej mu není lhostejný. Ale v tuto chvíli nemůže zatím víc kvůli podmínkám smlouvy BPA. Dotkne se to pýchy nás Jihočechů, lidí z Budějovic. I já to tak cítím. Hokejový fanoušek je jedna z typických cílových skupin pivovaru. Budvar je s naším klubem celých sedm let a naše úspěšné spojení je násilně přerušené. Nevím, co z toho pro nás může do budoucna plynout.

Motor se dobře prezentoval v základní skupině letního poháru s Plzní, Spartou a Kladnem. Co vám první zápasy ukázaly?

Rozdíl mezi přípravným, třebaže turnajovým, a soutěžním zápasem je veliký. Přátelské zápasy něco napoví, ale neukážou všechno. Zatím to ale určitě není špatné.

Jak se cítíte v extraligovém prostředí, kam už nyní právoplatně patříte?

Říkám si: „Konečně.“ Těšil jsem se na to sedm let. Drtivou většinu mého života je Motor v nejvyšší soutěži samozřejmost, ale extraligy si moc vážím.