Gulaš? Na cena-výkon nejlepší v extralize, ví manažer Motoru. Chce držet délku smluv

Bylo k tomu sice daleko, ale kdybyste vyřadili Pardubice, o víkendu byste vyzvali Spartu v semifinále play off v azylu v Táboře, protože v Budějovicích se chystá mistrovství světa žen. Dokázal jste si to reálně představit?

Ano, i když bych nebyl rád. Život takovou situaci přinesl, v Budějovicích se připravuje jiná, významnější akce. Nakonec na to stejně nedošlo.

Skončili jste šestí po základní části i play off. Berete to?

Optikou toho, že snovým cílem je titul, tak ze šestého místa nadšený být moc nemůžete. Ovšem třeba při srovnání týmů podle výše rozpočtů a vyrovnanosti ligy je šesté místo fajn. Umístění v horní polovině tabulky druhý rok po sobě je také velmi dobré. Horší už je, že naše sezona byla jako na horské dráze, hodně se lišily celé čtvrtiny.

Proč to tak bylo?

Odpověď hledáme. Zatím není moc jasno ani po diskusích s hráči, s trenéry či sportovním manažerem při výstupních pohovorech. Ovšem, bude-li vůbec někdy jasno.

Cílem nebo přáním bylo dostat se do semifinále. Opravdu na to tým letos měl?

Měl, jsou tam ale jiní. Z mého osobního pohledu za námi skončily některé týmy, které měly na papíře velmi silný kádr, a naopak před námi i ty, které zas až tak silně nevypadaly. Hraje se to na ledě, ne na papíře. Ovšem nebyli jsme daleko od toho, abychom skončili mnohem níž. Tři týdny před koncem základní části jsme spíš sledovali dění v tabulce pod námi.

Ano. Po prohře 1:5 doma se Spartou ve 44. kole jste byli pět bodů od posledního místa. Neměl jste trochu obavy?

Tehdy jsem určitě neměl černé myšlenky. Bylo před námi ještě dost kol a věřil jsem v sílu týmu. Záhy jsme udělali sérii vítězství, která nás vynesla na konečnou šestou příčku v základní části.

Příští sezona už bude bez Milana Gulaše. Jak se změní identita týmu?

S každým koncem něco nového začíná. Ani v nejmenším si nemyslím, že to musí být horší období, určitě bude jiné. A jedním dechem dodám, že Milan odvedl pro klub a jeho fanoušky obrovské množství práce. Děkujeme! Byl výrazným členem klubu, lídrem na ledě i v kabině. Byl pro mě zosobněním Motoráka, který v klubu chtěl hrát a dýchal pro něj. Hrál za finanční odměnu, která byla v poměru cena–výkon určitě nejlepší v celé extralize.

Tradovalo se, že jeho plat byl vysoký, rozhodně nejvyšší z celého týmu.

Jinde by jeho odměna byla výrazně až násobně vyšší. Nebyla to ani jedna z nejvyšších odměn v Motoru.

Přemlouval jste ho, aby hrál dál?

Vlastně ne, respektuji každého osobní rozhodnutí. Milan mluvil o svém konci několikrát. Většinou to nechtěl řešit v sezoně, ale až po ní se vyjádřil, jestli ještě najde chuť pokračovat. Dříve ji našel, tentokrát bylo ale jasno dřív. Kariéru ukončil víc než důstojně po své další výborné sezoně.

Kromě Gulaše skončili v sezoně i Lukáš Pech a Ondřej Kovařčík, klub se rozloučí s Tomášem Zohornou. Všechno to jsou zkušení, kvalitní a dobře placení hráči. Dorazí kromě Róberta Lantošiho s Michalem Bulířem z Liberce za ně adekvátní náhrady?

Milan Gulaš byl jedinečný. Hledat za něj náhradu v české extralize je nemožné. Je to podobné, jako když končil Jirka Novotný nebo Michal Vondrka. Takové osobnosti a Motoráci tu nejsou a musejí dorůst. Věřím, že je v kádru máme a udělají potřebný krok. Je i na trenérech, aby jim v růstu pomohli.

Trenéři Ladislav Čihák s Jiřím Hanzlíkem mají ještě na rok smlouvy. Předpokládám, že je dodrží?

Myslím, že ano a že to platí oboustranně. Ale s nadsázkou, každá trenérská židle se kýve téměř neustále. Nedávno jsem kolegům ze sportovního úseku řekl, že chci, abychom se znovu stali klubem, který dodržuje délky hráčských smluv. Chápu, že v krajních případech to může dopadnout jinak, to nevylučuji. Jde o koncepci, ne dogma. Tato koncepce může vést třeba k tomu, že si členové sportovního úseku budou vybírat hráče do týmu mnohem pečlivěji.

Narážíte tím jistě na nedávné konce Dominika Hrachoviny, Lukáše Pecha či Davida Šticha. Kdo je za to zodpovědný?

Klub.

Je to i pro vás osobně ponaučení, že příště takové odchody nedopustíte?

Možná. Netvrdím ovšem, že bych všechny minulé případy považoval beze zbytku za chybná rozhodnutí.

Už víte, jak sezona dopadne finančně?

Ještě je to předčasné, ale nejspíš, jak je u nás obvyklé, výdaje se budou rovnat, nebo téměř přesně rovnat, výnosům. V určité fázi sezony jsme drželi nejširší kádr, co jsme kdy měli, což bylo nad možnosti našeho rozpočtu. Někteří hráči přišli na začátku a v začaté soutěži oproti původním očekáváním, jiní však skončili dřív. Navíc na straně příjmů jsme nebyli ve všech oblastech tak úspěšní, jak jsme při tvorbě rozpočtu očekávali. Tak tomu ale bývá často, naštěstí odchylky nejsou zásadní a dokážeme je následně řídit.

Mířím trochu k divákům, kteří vytvořili rekordní průměrnou návštěvnost v Českých Budějovicích za posledních 45 let. Bylo to 6 132 fanoušků na utkání. Čím to bylo?

Hokej děláme pro diváky a chceme, aby byli spokojení. Poskládali jsme silný tým, měli jsme ambice, odehráli jsme v sezoně hodně skvělých utkání, ale také slabých. A už to není jen o nás, návštěvnosti jistě pomáhá i fakt, že i ostatní celky jsou skvělé a mají vynikající hráče, na které se diváci rádi přijdou podívat. V první lize se chodilo hlavně na Motor, teď na Motor, ale i výbornou a nadupanou extraligu.

Řada ostatních klubů dělá pro fanoušky alespoň na play off speciální akce. Proč něco takového není i v Budějovicích?

Vlastně jste mě zaskočil vaší otázkou. Dění v jiných klubech před play off vůbec nevnímám. Budu muset diskusi na toto téma v klubu otevřít.

Lidé se dnes chtějí na hokeji bavit nejen hrou.

Máte na mysli show, jako je třeba v O2 areně? Zatím nevnímáme takovou poptávku, spíš naopak, a Budvar aréna bývá plná. Jistě se ale budou měnit generace našich fanoušků, a tak budeme možná muset později reagovat. Navíc současné stálé technické vybavení haly nic takového neumožňuje.

Nicméně na zápasy reprezentace mužské nebo jistě i teď ženské je a bude zapojení diváků ve stejné aréně výrazně větší. Takže by to šlo.

To ano.

Letošní play off je plné různých excesů a zvráceností. O čem to podle vás vypovídá?

Nemyslím si, že by to mělo něco vypovídat o extralize ledního hokeje. Dle mého je to spíš obraz současného stavu společnosti. Stále víc u lidí mizí respekt a pokora. Chování a jednání mnoha jedinců je daleko za hranicí slušného chování.

Můžete s tím z pozice klubu nějak bojovat? Například víc pracovat s fanoušky, aby pak třeba neuráželi bývalé hráče?

Přál bych si, abychom se k sobě na zimáku, a nejen tam, všichni chovali slušně a s respektem.

Motor i příští rok ponese jméno generálního partnera společnosti Banes. Chystáte nějaké změny u hlavních sponzorů?

Nic převratného se nechystá. Ale současný stav se bez každodenní práce sám neudrží. Makáme pořád.