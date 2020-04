STALO SE 23. DUBNA: Chleba levnější bude! Zlatý bochník mířil i na Slovensko

Když se 23. dubna 2015 černožlutá Popelka, jak komentátor Robert Záruba pohádkově pojmenoval hokejový Litvínov, oblékla do zlatých šatů, v místní pekárně Japek už se pekl mistrovský nápad.

Chleba za polovic!

„O té replice, která se používá nejen v souvislosti s hokejem, jsme se bavily s kolegyněmi na kafíčku při takovém odpoledním sedánku. Povídám jim: Už mě štve, jak všichni říkají, že chleba levnější nebude. Co kdyby byl? Tak bude!“ vybavuje si spolumajitelka pekárny Helena Zemánková Týřová, jak ji políbila marketingová múza. „Vtipné na tom bylo, že moje sestra, která strávila většinu života v Praze, tuhle větu neznala.“

Sedmdesát let od vzniku klubu a 56 let od vstupu do nejvyšší soutěže prožil Litvínov nejúžasnější den své historie.

Brankář Pavel Francouz zazdil svoji branku, útočník František Lukeš vstřelil dva góly a po vítězství 2:0 v Třinci v rozhodujícím, sedmém finále extraligy Verva umlčela posměšný pokřik fanoušků ostatních oddílů: „Litvínov, nikdy český mistr!“

Spustila tím gejzír nekonečných oslav. „Fantazie. Slzy mám pořád. A budu mít ještě dva tři dny,“ utíral si oči legendární Jiří Šlégr po ranním návratu z Třince. Před Hlinkovým stadionem se sešly davy a vítaly své hrdiny. „Litvínov miluju! Jsme tak malinký město, a povedl se nám tak veliký úspěch!“ zářil zlatý olympionik, který kvůli zranění pomáhal trenérskému tandemu Rulík - Hořava.

Helena Zemánková Týřová

Ani Zemánková Týřová si tuhle veselici nenechala ujít. Firma je sponzorem klubu, ona fanynkou. „Ne že bych chodila neustále v černožlutém, ale fandím já i celá rodina. Podle mě v Litvínově řeší hokej plus minus devadesát procent lidí,“ odhaduje.

„Když se kluci ráno vrátili z Třince, zajeli jsme do pekárny, vzali jsme nejčerstvější chleba a uvítali jsme ho s ním. V jednu chvíli ho nesli v mistrovském poháru,“ potěšilo podnikatelku a litvínovskou zastupitelku.

A pak zadala svým kolegům z distribuce pokyn: Chleba bude levnější! Bochník za 10,80 korun. Marketingový majstrštyk. Tržby kvůli nižší ceně nestouply, ale chléb šel na dračku a o litvínovské pekárně se mluvilo všude.

„Bylo to lokální gesto. Překvapilo mě, jakou rychlostí se ta zpráva rozšířila po celé republice. Nebylo to úplně předvídatelné,“ příjemně zaskočilo Zemánkovou Týřovou. „Kouzelné bylo, že si mladí chodili dělat selfíčka s naším chlebem. Tohle jen tak nezažijete. Je potřeba si i z práce dělat zábavu a radost, tohle bylo moc hezké.“

Dokonce se na pekárnu obrátil i fanoušek Litvínova až ze Slovenska. „Že prý klubu fandí léta letoucí. Prosil nás, jestli bychom byli tak hodní a jeden chleba mu neposlali na Slovensko. Zařídila jsem certifikát, že jde skutečně o TEN chleba. A na dokument se podepsali tehdejší šéf klubu Robert Kysela a Liběna Hlinková,“ zmínila svoji kamarádku a vdovu po zesnulém hokejovém géniovi Ivanu Hlinkovi.

Upravenou hlášku, která pekárnu proslavila, její spolumajitelka sama nepoužívá. „Když mi někdo řekne, že chleba levnější nebude, řeknu mu: Máš pravdu,“ culí se. „Letos před posledním zápasem Litvínova o záchranu tvrdil útočník Jakub Petružálek, že jestli sestoupíme, chleba asi levnější nebude. Takže jsme to trošku okomentovali na Facebooku a vzkázali jsme mu, že teď ne, ale až zase získáme titul, tak bude.“

Mistrovské biskupské chlebíčky z Japeku

Vzpomínky na první a zatím jediné zlato chemiků jsou stále živé, i když v porovnání se záchranářskou realitou posledních sezon vypadají trochu jako film pro pamětníky. „Vybavuji si, jak tehdy Litvínov bzučel a skákal čtyři dny, vibrovalo to. Lidi nespali a slavili. Všechno od čtvrtečního večera do pondělního rána mám spojené dohromady.“

Nejen levnější chleba, ale i speciální edici biskupských chlebíčků tehdy Japek nachystal na počest zlaté hokejové party; každý hráč měl na chlebíčku číslo a jmenovku a pekárna z nich poskládala jednotlivé formace.

Láska prostě prochází žaludkem. I ta hokejová, platí v Litvínově.