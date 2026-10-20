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Tipsport extraliga 2026/27

Sporné verdikty na Spartě vzbudily emoce. Co řešení jako ve fotbale?

Autor:
  13:34
Sparťanský obránce Jakub Sirota dohrává Matěje Kubiesu z Třince.

Sparťanský obránce Jakub Sirota dohrává Matěje Kubiesu z Třince. | foto: ČTK

Hokejisté Třince radují z gólu proti Spartě, který vstřelil Libor Hudáček.
Michael Špaček kličkuje obrou Třince.
Michael Špaček ze Sparty se střetává s Danielem Voženílkem z Třince.
Michael Špaček dává gól Třinci, když překonal Marka Mazance.
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Výroky hokejových rozhodčích znovu rozvířily extraligové dění. Vítkovice v říjnu dvakrát sáhly k vetu sudího, další sporné momenty přinesl nedělní šlágr Sparty s Třincem. Domácí rozčílily nepotrestané zákroky i vyloučení, po němž Oceláři krátce po skončení přesilovky rozhodli o vítězství 2:1.

Kde končí povolený důraz a začíná faul? A proč jeden zákrok zůstane bez trestu, zatímco po jiném se vylučuje? Jaký gól platí a jaký už ne? Otázky, které se v extralize řeší opakovaně. V začátku nové sezony se nespokojenost promítla i do konkrétních kroků klubů.

Debatu o verdiktech přineslo už úvodní kolo a derby Pardubic s Hradcem Králové, kdy rozhodčí po přezkoumání videa neuznali dva góly. Trefu Matěje Stránského kvůli nedovolenému bránění brankáři a zásah Lukáše Sedláka pro úmyslné usměrnění puku rukou.

Pardubický kapitán následně vyjádřil rozpaky nad tím, nakolik nově zavedená hlášení rozhodčích do mikrofonu pomáhají jejich krokům porozumět.

Uvítali byste, kdyby komise rozhodčích pravidelně komentovala sporné momenty v extralize?

Novinka měla přispět k jasnějšímu pochopení dění na ledě a měla zatraktivnit soutěž pro diváky v halách i u obrazovek. Zatím ale spíše přebírají úlohu stadionových hlasatelů, protože jen oznámí rozhodnutí, aniž by ho konkrétně vysvětlili.

Nespokojenost už dvakrát daly najevo Vítkovice, v říjnu dvakrát sáhly k vetu, nejprve vetovaly čárového Vladimíra Rožánka, o týden později hlavního Tomáše Cabáka (klub může vždy vetovat jednoho sudího, při každém dalším se předcházející veto ruší). V obou případech Vítkovice veto zdůvodnily výroky, které po zhlédnutí záznamů označily za chybné.

Kyselo bylo v neděli také v O2 areně směrem k hlavním rozhodčím Antonínu Jeřábkovi a Filipu Vrbovi. Výhrady domácích se soustředily především na několik situací ze závěrečné třetiny.

Odvolaný gól i sporné zákroky. Vše šlo směrem k Třinci, litoval Augusta po prohře

Zaprvé zákrok Martina Růžičky na Pavla Kousala u mantinelu. Sparťanský útočník při průniku do útočného pásma zabrzdil a následně po kontaktu s Růžičkovou holí narazil do hrazení. Sparťané jsou přesvědčeni, že se mělo vylučovat stejně jako v případě vyseknuté hole Ronalda Knota před vlastní brankou. Daniel Voženílek mu do ní mimo souboj o puk shora sekl a vyrazil mu ji z rukou.

O to větší nevoli pak na domácí straně vyvolal trest pro Dominika Mašína za nedovolené bránění Petru Chlánovi. Sparta oslabení ubránila, krátce po jeho skončení ale Libor Hudáček vstřelil rozhodující gól.

Svou nelibost dal významně najevo Filip Chlapík ještě na ledě při ostré diskusi s arbitry.

Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice

Trenér Patrik Augusta se po utkání do podrobnějšího hodnocení rozhodčích pouštět nechtěl. „Vy víte, že se k výkonu rozhodčích nemůžu vyjadřovat a takový hokej je,“ uvedl.

Redakce proto oslovila komisi rozhodčích s žádostí o vyjádření a vysvětlení sporných momentů. „Dlouhodobě platí, že posuzování menších trestů nekomentujeme. Každé utkání hodnotíme v celkovém kontextu a v tomto ohledu rozhodčí při vypjatém souboji Sparty s Třincem obstáli,“ odepsal mluvčí Asociace profesionálních klubů extraligy (APK) Pavel Novotný.

V hokejovém prostředí se v poslední době mluví o možnosti, zda by extralize neprospělo, kdyby se inspirovala fotbalovou ligou, v níž komise rozhodčích po každém kole veřejně rozebírá a vysvětluje vybrané, nejdůležitější a sporné momenty.

„Zavedení pravidelného komentování vybraných situací po každém kole zatím neplánujeme. Kritické momenty, které jsou z hlediska výkladu pravidel zásadní směrem k médiím a veřejnosti komunikujeme už nyní,“ říká Novotný z APK.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 7 0 0 4 28:19 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 11 3 3 1 4 30:31 16
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 4 0 3 4 31:32 15
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 3 1 1 7 27:42 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 2 0 2 7 27:41 8
14. HC OlomoucOlomouc 12 1 1 0 10 19:45 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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