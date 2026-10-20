Sporné verdikty na Spartě vzbudily emoce. Co řešení jako ve fotbale?

Kde končí povolený důraz a začíná faul? A proč jeden zákrok zůstane bez trestu, zatímco po jiném se vylučuje? Jaký gól platí a jaký už ne? Otázky, které se v extralize řeší opakovaně. V začátku nové sezony se nespokojenost promítla i do konkrétních kroků klubů.
Debatu o verdiktech přineslo už úvodní kolo a derby Pardubic s Hradcem Králové, kdy rozhodčí po přezkoumání videa neuznali dva góly. Trefu Matěje Stránského kvůli nedovolenému bránění brankáři a zásah Lukáše Sedláka pro úmyslné usměrnění puku rukou.
Pardubický kapitán následně vyjádřil rozpaky nad tím, nakolik nově zavedená hlášení rozhodčích do mikrofonu pomáhají jejich krokům porozumět.
Novinka měla přispět k jasnějšímu pochopení dění na ledě a měla zatraktivnit soutěž pro diváky v halách i u obrazovek. Zatím ale spíše přebírají úlohu stadionových hlasatelů, protože jen oznámí rozhodnutí, aniž by ho konkrétně vysvětlili.
Nespokojenost už dvakrát daly najevo Vítkovice, v říjnu dvakrát sáhly k vetu, nejprve vetovaly čárového Vladimíra Rožánka, o týden později hlavního Tomáše Cabáka (klub může vždy vetovat jednoho sudího, při každém dalším se předcházející veto ruší). V obou případech Vítkovice veto zdůvodnily výroky, které po zhlédnutí záznamů označily za chybné.
Kyselo bylo v neděli také v O2 areně směrem k hlavním rozhodčím Antonínu Jeřábkovi a Filipu Vrbovi. Výhrady domácích se soustředily především na několik situací ze závěrečné třetiny.
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Odvolaný gól i sporné zákroky. Vše šlo směrem k Třinci, litoval Augusta po prohře
Zaprvé zákrok Martina Růžičky na Pavla Kousala u mantinelu. Sparťanský útočník při průniku do útočného pásma zabrzdil a následně po kontaktu s Růžičkovou holí narazil do hrazení. Sparťané jsou přesvědčeni, že se mělo vylučovat stejně jako v případě vyseknuté hole Ronalda Knota před vlastní brankou. Daniel Voženílek mu do ní mimo souboj o puk shora sekl a vyrazil mu ji z rukou.
O to větší nevoli pak na domácí straně vyvolal trest pro Dominika Mašína za nedovolené bránění Petru Chlánovi. Sparta oslabení ubránila, krátce po jeho skončení ale Libor Hudáček vstřelil rozhodující gól.
Svou nelibost dal významně najevo Filip Chlapík ještě na ledě při ostré diskusi s arbitry.
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Třinec loupil na Spartě, Plzeň zvládla bláznivou přestřelku. Vyhrály i Pardubice
Trenér Patrik Augusta se po utkání do podrobnějšího hodnocení rozhodčích pouštět nechtěl. „Vy víte, že se k výkonu rozhodčích nemůžu vyjadřovat a takový hokej je,“ uvedl.
Redakce proto oslovila komisi rozhodčích s žádostí o vyjádření a vysvětlení sporných momentů. „Dlouhodobě platí, že posuzování menších trestů nekomentujeme. Každé utkání hodnotíme v celkovém kontextu a v tomto ohledu rozhodčí při vypjatém souboji Sparty s Třincem obstáli,“ odepsal mluvčí Asociace profesionálních klubů extraligy (APK) Pavel Novotný.
V hokejovém prostředí se v poslední době mluví o možnosti, zda by extralize neprospělo, kdyby se inspirovala fotbalovou ligou, v níž komise rozhodčích po každém kole veřejně rozebírá a vysvětluje vybrané, nejdůležitější a sporné momenty.
„Zavedení pravidelného komentování vybraných situací po každém kole zatím neplánujeme. Kritické momenty, které jsou z hlediska výkladu pravidel zásadní směrem k médiím a veřejnosti komunikujeme už nyní,“ říká Novotný z APK.