Spojení Blaina s Kladnem končí. Kanaďana dál limitují zdravotní potíže

„Jérémieho pokračování na Kladně se odvíjelo od jeho zdravotního stavu, který ho v minulém ročníku dost limitoval. Vzhledem ke zkušenostem i kvalitě na ledě jsme mu chtěli i teď dát šanci. S postupující sezonou jsme se ale rozhodli, že ve spolupráci už nebudeme pokračovat,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Blain přišel do Kladna před minulou sezonou, stejně jako o rok dříve v Hradci Králové jej ale výrazně limitovaly zdravotní problémy. Za Rytíře odehrál jen 22 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal šest asistencí. V aktuální sezoně zasáhl do tří utkání a nebodoval.
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Rodák z Lemoyne v extralize vedle Kladna a Hradce Králové působil i ve Spartě. V české nejvyšší soutěži Blain odehrál celkem 360 zápasů s bilancí 49 branek a 126 asistencí.