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Tipsport extraliga 2026/27

Spojení Blaina s Kladnem končí. Kanaďana dál limitují zdravotní potíže

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  17:22

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Šarvátka mezi kladenským obráncem Jeremiem Blainem a třineckým útočníkem Markem Daněm | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Kanadský hokejový obránce Jérémie Blain předčasně končí angažmá v extraligovém Kladně. Rytíři na klubovém webu oznámili, že se s čtyřiatřicetiletým bekem domluvili na ukončení spolupráce.

„Jérémieho pokračování na Kladně se odvíjelo od jeho zdravotního stavu, který ho v minulém ročníku dost limitoval. Vzhledem ke zkušenostem i kvalitě na ledě jsme mu chtěli i teď dát šanci. S postupující sezonou jsme se ale rozhodli, že ve spolupráci už nebudeme pokračovat,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.

Blain přišel do Kladna před minulou sezonou, stejně jako o rok dříve v Hradci Králové jej ale výrazně limitovaly zdravotní problémy. Za Rytíře odehrál jen 22 zápasů, ve kterých vstřelil dvě branky a přidal šest asistencí. V aktuální sezoně zasáhl do tří utkání a nebodoval.

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Rodák z Lemoyne v extralize vedle Kladna a Hradce Králové působil i ve Spartě. V české nejvyšší soutěži Blain odehrál celkem 360 zápasů s bilancí 49 branek a 126 asistencí.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 7 0 0 4 28:19 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 11 3 3 1 4 30:31 16
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 4 0 3 4 31:32 15
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 3 1 1 7 27:42 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 2 0 2 7 27:41 8
14. HC OlomoucOlomouc 12 1 1 0 10 19:45 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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