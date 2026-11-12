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Tipsport extraliga 2026/27

Špilka, hokejový talent na roztrhání. Jméno dostal díky ukrajinskému svátku

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  9:21
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23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Vasyl...

23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Vasyl Špilka, útočník Litoměřic. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Liberecký útočník Vasyl Špilka jasně ovládl kanadské bodování juniorské soutěže...
23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga. Vasyl...
23. 9. 2026. HC Stadion Litoměřice - Piráti Chomutov, hokejová Maxa liga....
Vasyl Špilka z Litoměřic slaví gól.
5 fotografií
Junioři a extraliga dospělých v Liberci, k tomu první liga za Litoměřice. Nejlepší hokejový junior loňské extraligové sezony Vasyl Špilka kmitá jako pilka, je na roztrhání. „Chci si říct o stabilní místo u Bílých Tygrů,“ hlásí produktivní útočník s ukrajinskými kořeny.

Jeho rodiče pocházejí z Ukrajiny oba, seznámili se až v tuzemsku. „A hokej sledují, jsou vášniví fanoušci. Jsou tady už 30 let, Česko je pro ně domov,“ tvrdí mladík, který loni naskočil do čtyř zápasů reprezentační dvacítky. „Považuji za čest vzít si český dres a mít na hrudníku státní znak. Nic víc si nemůže hráč přát.“

Špilkovo křestní jméno má souvislost s dnem, kdy přišel na svět. „S bráchou a ségrou už jsme se narodili tady. Já 14. ledna, což je na Ukrajině velký svátek svatého Vasyľa, takže rodiče řekli, že mi musí dát takové jméno. I doma se bavíme ukrajinsky, ale beru se jako Čech,“ líčí dvacetiletý talent.

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Na Ukrajině prý byl jen párkrát jako malý. I tak ho válka s ruským agresorem zasáhla. „Měl jsem tam babičku, pořád mám dědu, situace je špatná. Doufám, že brzy všechno bude v pořádku.“

S hokejem se Špilka jako teenager vydal na opačnou světovou stranu, v ročníku 2023/24 zkusil zámořskou WHL za Medicine Hat Tigers. „Poznal jsem velkou konkurenci, na každý zápas bylo vyprodáno. Hrají tam kluci draftovaní do NHL v prvních kolech. Posunulo mě to i mimo led, osamostatnil jsem se a naučil anglicky,“ shrnuje pozitiva. „Následný návrat do Liberce byl v tu chvíli nejlepším rozhodnutím, protože jsem byl během roku dvakrát na operaci. A věřil jsem, že v Liberci mi dají prostor, nikdo na mě nebude tlačit a dostanu se znovu do formy.“

Dostal se a do znamenité. V loňské sezoně ho vyhlásili nejlepším hráčem extraligy juniorů, ve 36 startech posbíral 72 bodů (26+46) a ovládl produktivitu soutěže. A to ještě naskakoval za áčko Liberce, Litoměřice a epizodně za Chomutov.

Liberecký útočník Vasyl Špilka jasně ovládl kanadské bodování juniorské soutěže se 72 body a dokázal se střelecky prosadit i v dospělém hokeji za Litoměřice.

„Ocenění mě potěšilo, hezká tečka za sezonou a odměna za práci. Měl jsem po boku parťáka Adriena Bartoviče, sedli jsme si a hodně bodovali spolu,“ vykresluje, co ho dovedlo k vítězství v anketě. „Celkově jsme měli dobrý útok, body přicházely. Ale na to už se dnes nikdo neptá,“ neohlíží se do minulosti.

V Litoměřicích letos naskočil do 13 zápasů v Maxa lize a posbíral osm bodů za tři góly a pět asistencí. „Jsem tu naprosto spokojený. Od zázemí přes realizák až po kolektiv, který je tu výborný. Nemůžu si to vynachválit, v první lize bych si nepřál hrát jinde než tady!“

Snad jen v taktice má mladý tým Stadionu ještě rezervy. „Hrajeme rychlý hokej, ale když přijdete do extraligy, je tam jiný systém. My jsme trošku rozlítaní, je to ještě spíš juniorský hokej.“

Litoměřice jsou farmou Sparty, která na sever Čech posílá své mladé hráče. A mezi nimi a Tygrem Špilkou dochází k přátelskému štengrování. „Rivalita tam je, ale mimo led je tady parta naprosto skvělá. Taháme za jeden provaz, všichni jsme kámoši,“ ujišťuje. Liberecké zázemí považuje za jedno z nejlepších v Česku. „Je naprosto špičkové. Celá organizace funguje skvěle. Já jsem tam odmala, to hraje taky roli, že to chválím. Ale když se zeptáte ostatních, potvrdí vám to.“

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Špilka věří, že v libereckém áčku bude postupně dostávat víc šancí, zatím si v této sezoně zahrál tři extraligové zápasy.

„Extraliga je ohromně dobrá, a když tam jdete, musíte dělat dobře malé věci a ne to, co si dovolíte v první lize s vyšším ice timem. Postupně se musíte zapracovat a říkat si o větší roli. Začít ve spodních lajnách a vypracovat se nahoru,“ naplánoval si.

Stíhat tři týmy najednou už asi dlouho nebude. „Juniorce vždy rád vypomůžu, ale už chci atakovat áčko Liberce. Pro mě je primární dospělý hokej, výkony v Litoměřicích si chci říct o šanci v extralize.“

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 17 13 1 1 2 67:39 42
2. HC Dynamo PardubicePardubice 17 11 1 1 4 64:43 36
3. Rytíři KladnoKladno 17 7 3 3 4 53:49 30
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 8 2 0 7 41:33 28
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 8 0 2 7 45:47 26
6. HC Sparta PrahaSparta 17 7 1 2 7 45:40 25
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 17 4 6 1 6 44:42 25
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 16 6 1 4 5 44:43 24
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 2 2 6 43:42 24
10. HC Kometa BrnoKometa 16 5 3 3 5 43:43 24
11. HC Verva LitvínovLitvínov 17 6 1 1 9 36:45 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 4 2 1 10 35:57 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 16 4 1 2 9 38:52 16
14. HC OlomoucOlomouc 17 3 1 2 11 32:55 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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