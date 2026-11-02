Sparta touží po rekordu. Není to drastické, láká k odběrům krve. Dresy budí reakce

„Přišel jsem do kabiny jako každý den a místo trenérů jsem potkal sestřičky a doktorky. Bylo to takové trošku úsměvné, ale i hezké, protože je vidět, že do toho jdou opravdu všichni naplno,“ sdělil své dojmy sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Mezi dárce dorazil do holešovické haly v úvodní den jako jeden z prvních, po vyplnění vstupního formuláře se přesunul na lehátko přímo v hráčské kabině, kde ho obklopovaly i speciální dresy pro 20. ročník projektu.
Nebyl pochopitelně jediný, společně s ním se během dopoledne zúčastnily i desítky fanoušků. A to nejen českých, už u vchodu byla z řad zájemců slyšet také angličtina. Přítomní se mohli zároveň zapsat i do registru dárců kostní dřeně.
„Jsem hrozně rád, že sem přišlo tolik lidí a že mají opravdu zájem darovat. Doufám, že vybereme hodně litrů a zachráníme nějaké životy,“ přál si Divíšek.
Sám s dárcovstvím začal dva tři roky zpět, během aktivní kariéry se ještě zapojit nestihl. „Měl jsem i nějaké zdravotní problémy, takže mě nepřipustili.“
Do projektu se už v letošním roce zapojil například bývalý obránce a nyní manažer sparťanské mládeže Pavel Šrek, ze současných hráčů odběr absolvoval třeba gólman Jakub Kovář.
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„Jde o přibližně 15 minut, není to nic drastického. Zásah do každodenního života není vlastně žádný. A nechat si vzít krev a pomoct je krásná práce,“ líčil Divíšek, že i svěřenci se s poskytnutím necelého půl litru krve vypořádávají bez problémů.
Cílem Sparty je opět navýšit počet dárců, kterých se loni zúčastnilo více než sedm tisíc, což znamenalo dvojnásobné navýšení oproti roku 2024.
I proto se postupně rozšířila místa, kde lze darovat. Kromě pěti pražských nemocnic s transfuzní stanicí a nemocnice ve středočeských Hořovicích, jež se zapojila i před rokem, letos přibyla také odběrová místa v Příbrami a Čáslavi.
„I kdyby přízeň všech dárců zůstala stejná, tak díky těmto dvěma nemocnicím by výsledné číslo mělo být vyšší. Minule jsme se dostali na téměř 3000 litrů, takže pokud bychom se nyní dostali kolem 3500, tak by to bylo fantastické,“ zadoufal Jakub Dlouhý, člen klubového představenstva zodpovědný za marketing.
Cílem je rovněž přilákat ještě větší počet prvodárců, kterých bylo v loňském roce téměř 600.
„Jde o necelých 10 % ze všech dárců. Když je přelezeme, tak to bude super. V té věkové kategorii 18 až 65 let je spousta dárců z vyšších věkových skupin, takže jejich nahrazování novými a mladšími je strašně důležité,“ přiblížil Dlouhý.
Také vzhledem k tomu se letošní kampaň snaží zacílit i na příznivce ostatních klubů pomocí hesla „Některé věci jsou důležitější než klubová příslušnost“. Sparta se dokonce rozhodla na celý měsíc přemalovat své logo, na dresech tak nyní dominuje červená barva krve vytvořená tahem štětce.
„Reakce jsou samozřejmě rozporuplné. Přece jenom se pohybujeme v prostředí internetu a sociálních sítí, kde každý napíše, co ho zrovna napadne,“ uvedl Dlouhý k tomu, jak fanoušci vnímají neobvyklou změnu.
„Nicméně naprostá většina projekt schvaluje a rozumí tomu, že cílem není Spartu poškozovat, ale díky něčemu trošku odvážnějšímu upoutat pozornost k důležitější věci. A to je právě ta problematika dárcovství,“ dodal k rozhodnutí člen vedení pražského celku.
Projekt bude probíhat celý listopad, každý dárce obdrží odměnu v podobě volné vstupenky na domácí utkání Sparty 15. listopadu s Hradcem Králové nebo 29. listopadu s Plzní.
Přispět jde i nákupem speciálních silikonových náramků za 100 korun, jejichž výtěžek poputuje jednotlivým transfuzním stanicím. Částku zároveň dorovná Nadační fond HC Sparta Praha, který posléze daným místům pomůže financemi či materiálním vybavením. Stejně jako u jiných projektů klubu z hlavního města půjdou do dražby i zmíněné speciální dresy.