Také on v rámci akce pražského celku kdysi poprvé daroval. V rozhovoru mluví o tom, co ho k odběru přivedlo, proč klub letos sáhl na své logo a co čeká diváky v neděli 29. listopadu při utkání s Plzní.
Sparťanská krev letos běží podvacáté. Jak vypadá jubilejní ročník pár dní před koncem?
K pátku 20. listopadu se zapojilo 5 065 lidí. Krev jich darovalo 4 722, což dohromady dalo 2 141 litrů. Mám radost hlavně z toho, že 438 lidí přišlo darovat vůbec poprvé. Vedle odběrů v osmi nemocnicích se letos darovalo i v obou sparťanských kabinách, ve Sportovní hale Fortuna a v O2 areně.
Co se na projektu za dvacet ročníků změnilo?
Dnes už je kolem něj spousta lidí, kteří ho sami posouvají. Když fanoušek vezme na odběr kolegu z práce nebo se domluví s kamarády, že půjdou společně, udělá pro dárcovství něco, co my z klubového účtu těžko zařídíme. U první návštěvy může být právě tohle rozhodující. Přijdete s někým, kdo už ví, kam jít a co vás čeká. Sparta každý listopad dárcovství připomene a lidé si pak sami najdou způsob, jak přivést další.
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Letos jste sáhli i na sparťanské „S“. Proč jste kvůli dárcovství měnili symbol, který si klub jinak tolik hlídá?
Právě proto, že si ho tolik hlídáme. Fanoušek zná sparťanské „S“ odmala. Když s ním něco uděláte, všimne si toho a chce vědět proč. My jsme tu pozornost chtěli využít pro jednoduchou věc. Krev nemá klubovou barvu. Až ji bude někdo z nás potřebovat, bude rád, že se předtím někdo jiný zvedl a šel darovat. V listopadu s upraveným znakem nastupujeme i na ledě, takže si změny všimnou také lidé, kteří žádné naše video neviděli a přišli prostě na hokej.
Vzpomenete si, jaké to bylo, když jste šel poprvé darovat krev vy sám?
Přivedli mě k tomu kolegové právě na Spartě. Říkali mi, jak skvělý pocit po odběru budu mít. A měli pravdu. Když vám dojde, že jste možná pomohl zachránit někomu život, je to něco výjimečného. Neumím to k ničemu přirovnat. To si člověk musí zažít sám.
Byl jste někdy sám v situaci, kdy jste si řekl, že darovanou krev můžete potřebovat i vy?
Mám za sebou pár lékařských zákroků a krev jsem zatím nikdy nepotřeboval. Ale upřímně, je dobré vědět, že kdyby na to došlo, krev mojí skupiny je k dispozici. Nikdy nevíte, co se může stát. Ze dne na den ji můžete potřebovat vy nebo někdo, na kom vám hodně záleží. V tu chvíli chcete vědět, že ta krev je. Vůbec si nechci představovat, že by nebyla.
Kartu sparťanského dárce krve dokončilo přes sedmdesát lidí. Jak důležité pro vás je, aby se dárci vraceli i po skončení kampaně?
Za šestnáct odběrů člověk získá sparťanský dres. Přes sedmdesát lidí už kartu dokončilo, takže jen díky ní se uskutečnilo nejméně 1 120 odběrů. Šestnáctkrát si na to udělat čas, to už něco znamená. A přesně tohle chceme podpořit. Když někdo přijde v listopadu poprvé díky Spartě a pak se objedná znovu, klidně až v únoru, má to pro nás velkou hodnotu. Nemocnice potřebují dárce celý rok.
Do neděle běží také aukce speciálních dresů.
Ve veřejné aukci je tmavá sada. Fanoušci si je můžou vydražit do neděle 29. listopadu. Bílou sadu budou dražit kluboví partneři. I takhle se do Sparťanské krve můžou zapojit lidé, kteří sami krev darovat nemůžou.
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V neděli při zápase s Plzní vás čeká závěrečný ceremoniál. Co už můžete prozradit?
Chceme dát prostor lidem, kteří mají s darovanou krví každý jinou zkušenost. Zazní příběh člověka, který ji potřeboval při náročné operaci, i člověka, pro kterého jsou transfuze pravidelnou součástí života. A taky lidí, kteří chodí darovat nebo k tomu dokážou přivést ostatní. Na hokeji jsme zvyklí tleskat hráčům za to, co předvedou na ledě. V neděli budeme mít příležitost zatleskat i někomu, kdo třeba roky poctivě chodí na odběry a nikdy by ho nenapadlo, že mu za to jednou poděkuje celá hala.
Dá se ještě darováním získat vstupenka na nedělní zápas?
Ano, do pátku 27. listopadu můžou lidé darovat krev v osmi zapojených nemocnicích a získat voucher na nedělní zápas s Plzní. Čekáme, že bude pravděpodobně vyprodáno, takže je dobré voucher využít co nejdřív. A jestli se lidé chystají na první odběr, klidně se mohou domluvit s někým, kdo už daruje, a vyrazit spolu.