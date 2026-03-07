Snad nám pomůže i zaplněná hala, hlásí sparťan Řepík. Vyhlíží souboje s Kladnem

„Věřím, že nám fanoušci v prvních dvou zápasech pomohou. Soupeře si nevybíráme, pokud chceme uspět, musíme porazit každého soupeře. Odpadá nám ale náročné cestování,“ přiznává kouč Jaroslav Nedvěd.
Sparťané se těší na domácí zápasy, kdy by se měla libeňská hala opět zaplnit až po strop. Pomoci tomu má i vylepšená audiovizuální show. Hlavní ale bude hokejová show na ledě.
Prodej vstupenek na play off Sparta – Kladno
„Hrozně moc bych si přál zažít se Spartou úspěch, dám tomu maximum. Věřím, že na osmifinále nás opět podpoří zaplněná hala a pomůže nám se probojovat do čtvrtfinále, do Holešovic,“ vyhlíží klíčové boje zkušený útočník Michal Řepík.
Čtvrtfinále? Návrat do Sportovní haly
Právě do své někdejší ikonické arény se pražský klub může vrátit v případě postupu do čtvrtfinále. Domácí O2 arenu totiž uvolnil pro mistrovství světa v krasobruslení, které se do Prahy vrátí po třiatřiceti letech na konci března.
„Velká akce, která je důležitá nejen pro Prahu, ale pro celou Českou republiku. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli vyjít organizátorům vstříc a v případě potřeby se načas vrátit ke kořenům, do Sportovní haly Fortuna. Zaplněná holešovická hala vždy měla speciální kouzlo,“ říká Dlouhý.
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat
A sparťanští hokejisté jednoznačně souhlasí. „Věřím, že to vyjde a zahrajeme si tam. Moc se na to těším. Dodneška si živě pamatuju zlatou éru Sparty, kdy se vítězilo právě v Holešovicích. Když jsem byl malý, jezdili jsme do Sportovní haly fandit. Bude to zajímavé jak pro nás, tak pro fanoušky,“ tuší Chlapík.
„Bylo by to pro mě hodně speciální. Chodil jsem tam na hokej koukat jako malý kluk, hrál jsem tam v mládeži. A pak i za Lev Praha. Hrát v této hale, ale extraligu za Spartu, to by pro mě byla premiéra,“ říká Řepík.