Tipsport extraliga 2025/26

Snad nám pomůže i zaplněná hala, hlásí sparťan Řepík. Vyhlíží souboje s Kladnem

Autor:
  18:52
Hokejisté Sparty už mohou zbrojit na předkolo play off, kde se utkají s rivalem z Kladna. A dočkat se nemůžou ani sparťanští fanoušci. Ti v základní části extraligy vytvořili nový návštěvnický rekord sezony - do O2 arény přišlo v průměru 13 255 diváků. Zaplní halu i proti Rytířům? Předkolo play off začíná v O2 areně v pondělí a v úterý 9. a 10. března.
Fotogalerie3

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní. | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Věřím, že nám fanoušci v prvních dvou zápasech pomohou. Soupeře si nevybíráme, pokud chceme uspět, musíme porazit každého soupeře. Odpadá nám ale náročné cestování,“ přiznává kouč Jaroslav Nedvěd.

Sparťané se těší na domácí zápasy, kdy by se měla libeňská hala opět zaplnit až po strop. Pomoci tomu má i vylepšená audiovizuální show. Hlavní ale bude hokejová show na ledě.

Prodej vstupenek na play off Sparta – Kladno

„Hrozně moc bych si přál zažít se Spartou úspěch, dám tomu maximum. Věřím, že na osmifinále nás opět podpoří zaplněná hala a pomůže nám se probojovat do čtvrtfinále, do Holešovic,“ vyhlíží klíčové boje zkušený útočník Michal Řepík.

Čtvrtfinále? Návrat do Sportovní haly

Právě do své někdejší ikonické arény se pražský klub může vrátit v případě postupu do čtvrtfinále. Domácí O2 arenu totiž uvolnil pro mistrovství světa v krasobruslení, které se do Prahy vrátí po třiatřiceti letech na konci března.

Filip Chlapík ze Sparty slaví gól proti Hradci Králové.

„Velká akce, která je důležitá nejen pro Prahu, ale pro celou Českou republiku. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli vyjít organizátorům vstříc a v případě potřeby se načas vrátit ke kořenům, do Sportovní haly Fortuna. Zaplněná holešovická hala vždy měla speciální kouzlo,“ říká Dlouhý.

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

A sparťanští hokejisté jednoznačně souhlasí. „Věřím, že to vyjde a zahrajeme si tam. Moc se na to těším. Dodneška si živě pamatuju zlatou éru Sparty, kdy se vítězilo právě v Holešovicích. Když jsem byl malý, jezdili jsme do Sportovní haly fandit. Bude to zajímavé jak pro nás, tak pro fanoušky,“ tuší Chlapík.

„Bylo by to pro mě hodně speciální. Chodil jsem tam na hokej koukat jako malý kluk, hrál jsem tam v mládeži. A pak i za Lev Praha. Hrát v této hale, ale extraligu za Spartu, to by pro mě byla premiéra,“ říká Řepík.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

52. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 26 7 7 12 165:117 99
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 25 5 8 14 142:104 93
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 25 3 10 14 148:121 91
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 52 24 8 2 18 141:120 90
5. HC Oceláři TřinecTřinec 52 23 7 4 18 148:131 87
6. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 22 8 5 17 138:130 87
7. HC Sparta PrahaSparta 52 23 6 5 18 161:135 86
8. HC Kometa BrnoKometa 52 20 5 6 21 141:149 76
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 18 6 6 22 143:148 72
10. Rytíři KladnoKladno 52 18 5 6 23 129:137 70
11. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 6 23 135:160 70
12. HC OlomoucOlomouc 52 19 3 3 27 124:158 66
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 15 6 5 26 102:140 62
14. HC Verva LitvínovLitvínov 52 11 3 4 34 107:174 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Snad nám pomůže i zaplněná hala, hlásí sparťan Řepík. Vyhlíží souboje s Kladnem

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Hokejisté Sparty už mohou zbrojit na předkolo play off, kde se utkají s rivalem z Kladna. A dočkat se nemůžou ani sparťanští fanoušci. Ti v základní části extraligy vytvořili nový návštěvnický rekord...

7. března 2026  18:52

Olomoučtí to zabetonují a my budeme muset ten beton rozbít, předpovídá Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček (vlevo) sleduje souboj svého spoluhráče Marka...

Prohra s Karlovými Vary 1:2 na nájezdy v posledním kole základní části extraligy nezměnila nic na tom, že hokejoví Oceláři Třinec jdou do předkola play off z pátého místa. V něm se utkají s Olomoucí....

7. března 2026  14:46

Po obrovské převaze těsná výhra. Parahokejisté na hrách zdolali Japonsko

Snímek ze souboje českých a japonských parahokejistů na paralympiádě v Miláně.

Čeští parahokejisté zahájili paralympijské hry v Miláně vydřeným vítězstvím 3:2 nad Japonskem. Střelecky přitom dominovali, na branku vyslali 30 pokusů, Japonci jen čtyři. Dalšími soupeři za postupem...

7. března 2026  13:11

Kritika Edmontonu sílí. Očividnou slabinu dál přehlíží, marní jen McDavidův čas?

Connor McDavid si kryje kotouč před Jalenem Chatfieldem.

V olympijském finále se nedočkal, přepnul zpět na NHL. S možná ještě větší touhou po velkém úspěchu, který mu stále uniká. A v zámoří převládá názor, že ani následující tři měsíce nic nezmění. Jméno...

7. března 2026  11:19

Kulichova sezona je u konce, Faksa je mimo hru do konce základní části

JIří Kulich z Buffala kontroluje puk.

Hokejový útočník Jiří Kulich z Buffala vynechá kvůli krevní sraženině zřejmě i zbytek sezony NHL. Novinářům to řekl generální manažer Sabers Jarmo Kekäläinen. Jednadvacetiletý český reprezentant je...

7. března 2026  10:36

Sukeľ: Prohry mě sžírají, koušu to těžce. Před baráží si musíme vyresetovat hlavy

Ondřej Kaše, Matúš Sukel a David Kaše v nových litvínovských dresech.

Hlavy dole, všudypřítomná frustrace. Hokejisty Litvínova už dlouho sžírá jistota pádu do baráže a na sebevědomí jim nepřidal ani finiš základní části extraligy. Posledních 11 zápasů = 11 porážek!...

7. března 2026  10:30

Zábranský po základní části: V play off rozhoduje, kdo nechá na ledě život

Kometa Brno si výhrou 5:4 na d Olomoucí v posledním kole základní části...

Hokejisté Komety zakončili základní část extraligy páteční výhrou 5:4 nad Olomoucí a v předkole play off narazí na České Budějovice. Obránce Libor Zábranský mladší se v posledním kole trefil dvakrát,...

7. března 2026  9:59

Famózní Nečas byl u čtyř gólů Colorada, Gudas se trefil v přestřelce

Martin Nečas se raduje s úspěšného rozhodujícího nájezdu proti Dallasu.

V životní formě hrající Martin Nečas dokázal bodovat i v šestém startu po návratu z olympiády. Páteční výhru Colorada 5:4 po penaltovém rozstřelu nad Dallasem režíroval čtyřmi body (1+3) a proměněným...

7. března 2026  7:21,  aktualizováno  8:47

Černoch po úspěchu v Třinci: Cenná výhra před Vítkovicemi, čekám těžkou sérii

Radost Karlových Varů po utkání v Třinci.

Je to stejné jako loni. Hokejisté Karlových Varů se v předkole play off utkají s Vítkovicemi. Rozhodlo o tom jejich vítězství v Třinci 2:1 na nájezdy. „Je to pro nás cenná výhra,“ prohlásil...

7. března 2026

Forman nechtěl Spartu, už se těší: Hovory v 7:30 s Chlapíkem končí. No friends!

Kladno, 6. 3. 2026. Rytíři Kladno - Verva Litvínov, 52. kolo hokejové...

Miroslav Forman proti Spartě? Emotivnější příběh předkolo extraligového play off napsat nemohlo. Rudým barvám se hokejový poctivec oddal na dlouhých 15 sezon, cinklo mu šest medailí, loni se ho...

6. března 2026  21:48,  aktualizováno  7. 3.

Bláznivá sezona nekončí! Kämpf v ročníku znovu mění dres, bude hrát s Ovečkinem

David Kämpf během rozcvičení na zápas s Utahem.

Pauza od hokeje, konec v Torontu, Vancouver, olympiáda... A teď další přesun! Hokejový útočník David Kämpf prožívá hodně divokou sezonu. Na závěr jinak klidné přestupní uzávěrky v NHL se stal...

6. března 2026  21:54,  aktualizováno  22:21

Přestupy v NHL mnoho vzruchu nepřinesly. Stěhovali se i dva Češi

John Carlson (74) a Alex Ovečkin slaví gól Washington Capitals.

Hokejová NHL má po uzávěrce přestupů před letošním play off. Manažeři týmů měli poslední možnost vyladit kádry pro boje o Stanley Cup. Sledovali jsme kdo se kam stěhuje, řada očekávaných jmen však...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  22:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.