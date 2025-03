Sparťák a Spartax. Superhrdinové, kteří milují hokej. Co jsou maskoti zač?

I prohraný zápas vašeho milovaného klubu může být zábava. Nevěříte? Kupříkladu když odcházíte ze stadionu s mrzutou náladou z výsledku, ale s capartem po boku, který je štěstím bez sebe.

Plácl si totiž s maskotem! A má s ním fotku!

Třeba se Sparťákem a Spartaxem. Jeden symbolizuje tradici a historii klubu, jeho mladší brácha zas moderní směr. Oba se navzájem doplňují. Vymýšlejí skopičiny, fandí, tančí, popichují se... Prostě baví okolí.

„Maskoti jsou součástí naší klubové identity i produkčního týmu. Přesně vědí, co se bude dít, jaká je předzápasová show, kdy jsou komerční přestávky a co během nich budou dělat,“ říká David Dinda, marketingový ředitel Sparty.

„A nechodí pouze na zápasy. Potkáte je i při náborech dětí, vítání prvňáčků či u speciálních projektů. Tam, kde je náš maskot, je i Sparta.“

Povolání: Maskot

Ocelové svaly, železné srdce, sparťanská krev a typický kostým. I když... Při projektu Sparta vzdává hold už maskoti vyzkoušeli policejní, vojenský či hasičský mundúr. Při odběrech krve u akce Sparťanská krev zas připomínají lékaře.

Nyní zbrojí na neděli a pondělí, kdy sparťané hrají doma v O 2 areně první dvě čtvrtfinále play-off.

Maskoti Sparty jakožto pracovníci záchranky během akce Sparta vzdává hold.

A kdo se vlastně pod kostýmy skrývá? Vyškolení profíci z Mascot Academy, kterou provozuje agentura Livebros. Dva animátoři, kteří už mají za sebou řadu akcí, ale jejich prioritou je hokejová Sparta. Jen málokdy musí klub povolat náhradníka.

Vědí, jak využít maximální potenciál kostýmu, jak zaujmout i jak se chovat v situacích, když je naštvaný fanoušek uráží, nebo když se jich dítě bojí.

„Proto maskoti k dětem přiklekávají, snižují se na jejich velikost, a tak otupí strach a nervozitu. Funguje to. Právě pro děti tohle děláme. Pro ně jsou to superhrdinové, žádní kluci v kostýmech,“ doplňuje Dinda a přidává kuriózní historku, kdy už se zdálo, že maskot Sparty bude muset odtajnit svou pravou tvář.

„Najednou se maskotovi udělalo na ledě špatně, zkolaboval. Lidi si mysleli, že je to součást show, ale nám hodně zatrnulo. Co teď? Umělé dýchání? Masáž srdce? Už jsme se chystali sundat mu masku, ale nakonec sám vstal.“

Kdysi bavil sparťanské fanoušky na tribunách Sparťák a Sparťáček. Od roku 2021 jsou v plné polní Sparťák a Spartax. Ve zbrusu nových kostýmech. Jen horko je v nich podobné. Obzvlášť když pobíháte po stadionu sem tam.

Současní maskoti mají i své animované varianty, které se objevují na „kostce“ nad ledem. A také své vinylové postavičky a dokonce účet na Instagramu.

Bývalí maskoti Sparťák a Sparťáček v roce 2019 Současní maskoti Sparťák a Spartax

„Maskoti jsou velice důležitým a specifickým ambasadorem klubu. A jelikož je milují zejména děti, z pohledu klubu to může být skvělý startovací bod ve fanouškovském životě,“ říká Tadeáš Drahorád, spolumajitel a kreativní ředitel společnosti Go4Gold, která současné maskoty hokejové Sparty pomáhala navrhovat.

„Jsem přesvědčený o tom, že se v maskotech skrývá pro značky velký komerční potenciál, který třeba obě Sparty, hokejová i fotbalová, částečně využívají prodejem textilu, školních potřeb nebo speciálními figurkami. Dá se jít ještě dál - maskoti mohou třeba navštěvovat dětské oslavy.“

Fotbalový maskot Rudy i hokejoví kámoši Sparťák a Spartax se tu a tam rovněž navštěvují. Jednou na Letné, podruhé v O 2 areně. V Česku jsou maskoti v oblibě. Jistě si vybavíte hokejové králíky z klobouku Boba a Bobka, Puka a Ťuka nebo kladenského Rytíře či plzeňského Indiána. Z trávníků zas české patrioty Lea a Leu nebo ligové rivaly z Hradce Králové a Pardubic – pana Lízátka a pana Perníčka.

Ale rozhodně ne v každém klubu si hýčkají maskota.

Co taková NHL? „Je to různé. Třeba v New Yorku Rangers nemají žádného, naopak Philadelphie na svém Grittym staví značnou část svojí komunikace, ve fanshopu toho najdete s podobou oranžové příšery asi nejvíc napříč celou NHL. Postava nemá definovaný jenom vzhled, ale i svůj charakter – v reálu i na sítích vystupuje šíleně, což podporuje její uvěřitelnost. A lidi ji za to mají rádi,“ říká Drahorád.

Pochopitelně ne vždycky vás maskot potěší. Když váš tým prohrává 0:5, nemáte na šaškárny ani pomyšlení. I Sparťák a Spartax už viděli přes masku zdvižený prostředníček. Ale v této sezoně? Sparta vyhrála základní část extraligy a bavit hodlá i během play off.

Na tribunách a hlavně na ledě.