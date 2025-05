Zklamání na sparťanské střídačce po vyřazení z play off | foto: Petr Topič , MAFRA

Klub zatím opustili tři hráči ze základní sestavy – zkušený centr Vladimír Sobotka a obránci Michal Moravčík s Ondřejem Miklišem.

„Víme, že některá rozhodnutí budou velmi nepříjemná. Ani pro nás nebude snadné se s některými hráči rozloučit. Ale pokud se chceme posunout dopředu, musíme tyto kroky udělat – i přes naše vzájemné vztahy a emoce,“ napsal Divíšek v prohlášení na klubovém webu.

Zanedlouho pak dodal: „Pokud chceme být úspěšní, musíme podstoupit i těžká a nepopulární rozhodnutí.“

Jedním z takových by mohl být odchod velkého sparťana Miroslava Formana, který je, zdá se, na spadnutí. V klubu vyrostl, v uplynulé sezoně dokonce oblékal dres s kapitánským céčkem.

To si střídal shodou okolností se Sobotkou, který už klub opustil. Toho krok Sparty překvapil. „Respektuji rozhodnutí vedení, má na něj samozřejmě právo. Ale netajím, že mě to nemrzí. Po pěti letech jsem doufal v jiné jednání – možná osobnější, důstojnější,“ napsal na svém instagramu.

Sparťanský útočník Vladimír Sobotka drží kotouč před napadajícím libereckým forvardem Martinem Faško-Rudášem.

Sobotka přicházel do Sparty v listopadu před pěti lety, okamžitě se zařadil mezi opory. Ovšem například v posledních dvou play off, kde naskočil do 19 zápasů, zapsal jen slabou bilanci dvou gólů a tří asistencí. Proto tedy vyloženě nepřekvapilo, že se Pražané se sedmatřicetiletým centrem rozloučili.

Forman má být další, podle slov Divíška se ale dají očekávat početnější zásahy do kádru, do kterého zatím dorazil jen obránce Jakub Sirota z Olomouce.

Nepovedenou vyřazovací část za sebou má třeba útočník Ondřej Najman, také reprezentant Pavel Kousal. Střelecká forma odešla Aaronu Irvingovi, ale u něj by rozvázání smlouvy až šokovalo.

Bodově se zadrhl také Michal Kempný, ten se ale během sezony trápil se zraněním, na skvělý start zase nenavázal Kryštof Hrabík.

„Po loňském vypadnutí v semifinále jsme dali důvěru stabilní kostře mužstva a tým doplnili o námi vytipované hráče. Všichni v klubu, fanoušci i většina hokejové veřejnosti věřili, že máme tým, který může dojít až na vrchol. Bohužel jsme znovu zklamali,“ mrzí Divíška.

Sparťanští hráči po prohře v sedmém zápase.

„Rozhodně to neznamená, že hráči, se kterými se nyní loučíme, nesou hlavní vinu. To v žádném případě. Selhali jsme jako celek. Nyní jsme se rozhodli vydat jinou cestou. Samotné nahrazení odcházejících hráčů nebude jednoduché,“ přidal.

Doplnil, že bude hledat hráče hladové po úspěchu se správným charakterem. Zmínil, že vedení chce vytvořit silný tým především pro play off. „Abychom našim fanouškům konečně doručili to, po čem všichni tak dlouho touží. Věříme, že naše kroky povedou k vytouženému cíli.“

To se klubu už několik let nedaří. Pomůže výraznější řez?