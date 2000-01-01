Už tradičně pestrý program přinesl projekt Sparta vzdává hold. 17. ročník při duelech s hokejisty Olomouce a Mladé Boleslavi nabídl unikátní ceremoniál, dovednostní disciplíny či dražbu dresů. Podívejte se v galerii, jak akce upozorňující na posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD) vypadala.
V rámci projektu mohli diváci v hale zavítat na několik zastávek a stánků od vojáků, hasičů či záchranářů. Pozice u policistů i letos zaujala díky tomuto Ferrari.
Velmi oblíbené bylo místo u záchranné služby, kde se u nácviku resuscitace čekala fronta a střídali se děti i dospělí.
Výstava větší techniky probíhala tradičně i před libeňskou halou.
Pozornost velmi přitahovaly vojenské vozy.
Mnoho návštěvníků také zavítalo dovnitř eskortního autobusu vězeňské služby.
Zapojení složek IZS nechybělo ani během tradičního předzápasového ceremoniálu, který hudebně doprovázel armádní sbor.
Vzpomínalo se také na herce a moderátora Pavla Nečase, který v posledních sezonách akci Sparta vzdává hold uváděl. Nečas na konci loňského roku zemřel, fanoušci mu vzdali poctu potleskem vestoje.
Ceremoniálu dominovala choreografie ve středovém kruhu, jež měla symbolizovat boj s noční můrou.
V rámci ceremoniálu několik vojáků slaňovalo od stropu arény.
Pozitivní závěr ceremoniálu, který se řídil heslem „Bolest není slabost“.
Před startem zápasu nemohla chybět ani česká hymna.
Úvodního čestného buly se zúčastnili kapitáni Sparty i Olomouce - Filip Chlapík a Jiří Ondrušek.
Přestávkový program vyplňovaly dovednostní disciplíny zástupců složek IZS.
První disciplínou byla tvrdost střelby, ke které nastoupili členové armády a vězeňské služby v tradičních pracovních úborech.
Nejtvrdší ránu pak vyslal zástupce hasičů, jenž vyprodukoval rychlost 151 km/h.
Ve druhé pauze se zápolilo v rychlosti bruslení, kdy soutěžící absolvovali kolo na čas. A jeden z hasičů ho odjel s plnou zátěží.
V klasickém mundúru se představil rovněž zástupce armády.
Nejrychlejší byl na bruslích člen vězeňské služby, který kolo zvládl za 14,71 vteřiny.
Ještě před zápasem se odehrál turnaj složek IZS, který opanovali hasiči, a obhájili tak loňský triumf.
Radovali se také hokejisté Sparty, kteří si na děkovačku obrátili speciální dresy.
Po triumfu nad Olomoucí proběhl banket, na kterém se dražily artefakty.
Přítomní si také mohli prohlédnout dresy z předchozích ročníků akce Sparta vzdává hold.
A o jaké dresy byl v aukci největší zájem? Asi příliš nepřekvapí, že na nejvyšší částku se dostal trikot kapitána Filipa Chlapíka.
Pouze dres Aarona Irvinga se vydraženou částkou dokázal Chlapíkovi vyrovnat.
Už tradiční položkou je v aukci výstroj brankáře Jakuba Kováře.
Letos se dražil také obraz Josefa Rataje, jehož motiv dominoval i vnitřní straně dresů.
A do aukce šla také socha srdce.
Moderátor Libor Bouček na banketu dokázal přihazující nalákat na zajímavé částky.
A aukce dresů a dalších předmětů nakonec vynesla 1 370 000 Kč.
Duely v rámci projektu navíc přilákaly solidní návštěvy. V obou případech dorazilo více než 15 tisíc lidí.
Jubilejní desáté vítězství za sebou přidali o tři dny později proti Mladé Boleslavi, kterou skolili 4:1.
Co ale bylo důležitější - 17. ročník projektu Sparta vzdává hold upozornil na problematiku posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a přinesl přes 2,3 milionu korun. Částku si rozdělí Nadace policistů a hasičů, Vojenský fond solidarity a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby.
