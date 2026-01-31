|
Ferrari v hale, boj s noční můrou či pocta Nečasovi. Jak hokejová Sparta vzdala hold
46. kolo
48. kolo
|Mužstvo
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|HC Dynamo PardubicePardubice
|47
|24
|5
|7
|11
|149:106
|89
|2.
|HC Energie Karlovy VaryK. Vary
|47
|22
|6
|4
|15
|128:117
|82
|3.
|Bílí Tygři LiberecLiberec
|47
|23
|2
|8
|14
|129:108
|81
|4.
|HC Škoda PlzeňPlzeň
|46
|20
|5
|8
|13
|126:96
|78
|5.
|HC Oceláři TřinecTřinec
|47
|21
|6
|3
|17
|136:120
|78
|6.
|Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr.
|47
|20
|8
|2
|17
|124:110
|78
|7.
|HC Sparta PrahaSparta
|44
|19
|5
|4
|16
|138:114
|71
|8.
|HC Kometa BrnoKometa
|47
|18
|5
|5
|19
|125:133
|69
|9.
|HC Vítkovice RideraVítkovice
|47
|17
|4
|5
|21
|122:142
|64
|10.
|Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice
|46
|16
|5
|5
|20
|123:131
|63
|11.
|HC OlomoucOlomouc
|47
|18
|3
|2
|24
|110:138
|62
|12.
|Rytíři KladnoKladno
|47
|15
|5
|6
|21
|114:123
|61
|13.
|BK Mladá BoleslavMl. Boleslav
|46
|15
|5
|4
|22
|92:122
|59
|14.
|HC Verva LitvínovLitvínov
|47
|11
|3
|4
|29
|100:156
|43
Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi
Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...
Podivná hra o halu v Pardubicích. Miliardář Dědek tlačí město: Plaťte
Měl to být největší projekt svého druhu na světě – nová hokejová a zároveň multifunkční aréna, kam by se vešlo přes 22 tisíc diváků. Mělo jít rovněž o projekt, který z obecních či státních peněz...
NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?
Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...
Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála
Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...
Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý
Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...
Nevídané! Ustřelená bambule skončila v síti a hosté slavili gól, zmátla i Antoše
Gól negól, jaký svět neviděl. Až silvestrovskou kuriozitou rozveselilo hokejovou veřejnost prvoligové derby pod širým nebem v Povrlech. Litoměřice slavily gól, přitom místo puku skončila v síti...
Dobeš vychytal Montrealu třetí výhru v řadě, Nečas kvůli zranění nenastoupil
Sobotní program hokejové NHL byl bohatý na představení českých brankářů. Nejprve byl Daniel Vladař u prohry Philadelphie 3:2 po prodloužení s Los Angeles. Karel Vejmelka nezabránil porážce Utahu,...
Vsetínu stačil v derby jediný gól, Chomutov porazil pod širým nebem Litoměřice
Prvoligové utkání pod širým nebem vyhráli hokejisté Chomutova, kteří porazili Litoměřice 4:2. Jediná branka rozhodla derby ve Zlíně, kde Vsetín zvítězil 1:0 i díky 23 úspěšným zákrokům brankáře...
Ferrari v hale, boj s noční můrou či pocta Nečasovi. Jak hokejová Sparta vzdala hold
Už tradičně pestrý program přinesl projekt Sparta vzdává hold. 17. ročník při duelech s hokejisty Olomouce a Mladé Boleslavi nabídl unikátní ceremoniál, dovednostní disciplíny či dražbu dresů....
Coyle zazářil v Chicagu. Výhru Columbusu řídil hattrickem a asistencí
Hokejisté Columbusu zvítězili v jediném utkání pátečního programu NHL na ledě Chicaga 4:2. Ofenzivu hostů vedl Charlie Coyle, který zapsal hattrick a asistenci. Na straně domácích si připsal Connor...
Hokejová chytrost. Asi je vidět, kdo je střelec, bavil se Král po pasu Zábranskému
Když měl brněnský trenér Jiří Horáček zhodnotit jako bývalý bek souhru svých svěřenců Filipa Krále a Libora Zábranského po buly ve třetí třetině, kterou druhý jmenovaný poslal nekompromisně pod víko,...
Zraněný Zacha vynechá zápas pod širým nebem, olympiáda snad v ohrožení není
Hokejový útočník Pavel Zacha kvůli zranění v horní části těla zřejmě vynechá nedělní zápas Bruins pod širým nebem v Tampě, o start na blížících se olympijských hrách by ale neměl přijít. Po tréninku...
Vítězné déjà vu pro Karlovy Vary, Kometa v prodloužení srazila Budějovice
Páteční hokejová extraliga měla v programu dva zápasy. Karlovy Vary si zopakovaly den starý souboj s Libercem a utkání skončilo úplně stejným výsledkem – domácí uspěli 3:2 v nájezdech. Kometa Brno...
Jihlava doma porazila Frýdek-Místek, třemi body se blýskl Harkabus
Jihlava v předehrávce 45. kola první hokejové ligy překvapení nedopustila, na domácím ledě porazila Frýdek-Místek 4:1. Náskok vedoucí Slavie, která má však zápas k dobru, Dukla snížila na čtyři body.
Zápas pod hvězdami ve svetrech jako z první republiky. Líbí se vám dres Pirátů?
Místo dresů svetry. Fešácké. A unikátní. Hokejoví Piráti z Chomutova se v sobotním prvoligovém derby s Litoměřicemi pod širým nebem na zimním stadionu v Povrlech oblečou do trikotů, jaké nosili...
Dobeš vychytal Nečase a spol., fanoušci skandovali jeho jméno. Říká si o jedničku?
Při pohledu na statistiky ze zápasu nemáte dojem, že brankář Jakub Dobeš předvedl bůhvíjak oslnivý výkon. Třikrát inkasoval, úspěšnost zákroků nevytáhl ani nad 90 procent. I tak se ale nemalou měrou...