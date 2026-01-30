Tipsport extraliga 2025/26

Projekt Sparta vzdává hold opět překonal rekord. Vybralo se přes 2,3 milionu Kč

Autor:
  11:14
Nejúspěšnější a jeden z nejpůsobivějších. Hokejová Sparta má za sebou 17. ročník dobročinného projektu Sparta vzdává hold. A ten dokázal opět překonat rekord z uplynulé sezony. Pro nadace Integrovaného záchranného systému (IZS) a Armády ČR se podařilo vybrat částku 2,31 milionu korun. Zároveň pražský klub upozornil na téma posttraumatické stresové poruchy (PTSD).
Výpovědi armádních veteránů a odborníků a také silné příběhy fanoušků Sparty ozdobily letošní ročník projektu Sparta vzdává hold. Ten vyvrcholil dvěma zápasy Sparty ve speciálních dresech. A dvěma vítězstvími: v pondělí 6:3 proti Olomouci, ve čtvrtek 4:1 proti Mladé Boleslavi.

Oba duely sledovala téměř zaplněná O2 arena, celkem přes 30 tisíc fanoušků.

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

Součástí předzápasového ceremoniálu, na jehož přípravě se podílela také umělecká skupina Jednotka Rychlého Nasazení choreografa Michala Cabana, bylo i slanění vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení přímo ze střechy O2 areny.

Před druhým utkáním pak vedoucí představitelé Sparty Petr Vosmík a Jakub Dlouhý předali šek na částku 2.315.800 korun, který si mezi sebou rozdělí Nadace policistů a hasičů, Vojenský fond solidarity a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. Jde o částku složenou z výnosu živé a online aukce dresů a speciálních předmětů a z podpory na webu Donio.cz.

„Výsledná částka, která poputuje na konta dobročinných nadací, je fantastická. Ještě více mě ale těší, že se nám daří projekt rozvíjet a upozorňovat na důležitá celospolečenská témata. Další podařený ročník je pro nás závazkem pro ten následující, osmnáctý. Už teď na něm začínáme pracovat,“ říká generální ředitel Sparty Petr Vosmík.

A Jakub Dlouhý, člen správní rady klubu zodpovědný za marketing a obchod, ho doplňuje: „Velkým vítězstvím pro nás bude, když se lidé s posttraumatickým stresovým syndromem nebudou bát o svém problému mluvit a požádat o pomoc odborníky. Všichni, kteří si podobnou situací prošli, se shodují v jednom – bolest není slabost“

Projekt Sparta vzdává hold se této problematice bude věnovat dlouhodobě. Sparta nabídne v O2 areně na každý domácí zápas několik míst právě pro osoby, které se potýkají s posttraumatickým stresovým syndromem. Ten může zasáhnout nejen vojáky z fronty, ale i lidi v každodenním životě, třeba po tragické události v rodině.

Cíl je jasný: pomoci těmto lidem přijít na jiné myšlenky a usnadnit jim návrat do běžného života.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 46 23 2 7 14 127:105 80
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 46 22 5 4 15 125:115 80
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 46 20 5 8 13 126:96 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 44 19 5 4 16 138:114 71
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Zobrazit více
Sbalit

