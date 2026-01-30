Projekt Sparta vzdává hold opět překonal rekord. Vybralo se přes 2,3 milionu Kč

Výpovědi armádních veteránů a odborníků a také silné příběhy fanoušků Sparty ozdobily letošní ročník projektu Sparta vzdává hold. Ten vyvrcholil dvěma zápasy Sparty ve speciálních dresech. A dvěma vítězstvími: v pondělí 6:3 proti Olomouci, ve čtvrtek 4:1 proti Mladé Boleslavi.
Oba duely sledovala téměř zaplněná O2 arena, celkem přes 30 tisíc fanoušků.
Součástí předzápasového ceremoniálu, na jehož přípravě se podílela také umělecká skupina Jednotka Rychlého Nasazení choreografa Michala Cabana, bylo i slanění vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení přímo ze střechy O2 areny.
Před druhým utkáním pak vedoucí představitelé Sparty Petr Vosmík a Jakub Dlouhý předali šek na částku 2.315.800 korun, který si mezi sebou rozdělí Nadace policistů a hasičů, Vojenský fond solidarity a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. Jde o částku složenou z výnosu živé a online aukce dresů a speciálních předmětů a z podpory na webu Donio.cz.
„Výsledná částka, která poputuje na konta dobročinných nadací, je fantastická. Ještě více mě ale těší, že se nám daří projekt rozvíjet a upozorňovat na důležitá celospolečenská témata. Další podařený ročník je pro nás závazkem pro ten následující, osmnáctý. Už teď na něm začínáme pracovat,“ říká generální ředitel Sparty Petr Vosmík.
A Jakub Dlouhý, člen správní rady klubu zodpovědný za marketing a obchod, ho doplňuje: „Velkým vítězstvím pro nás bude, když se lidé s posttraumatickým stresovým syndromem nebudou bát o svém problému mluvit a požádat o pomoc odborníky. Všichni, kteří si podobnou situací prošli, se shodují v jednom – bolest není slabost“
Projekt Sparta vzdává hold se této problematice bude věnovat dlouhodobě. Sparta nabídne v O2 areně na každý domácí zápas několik míst právě pro osoby, které se potýkají s posttraumatickým stresovým syndromem. Ten může zasáhnout nejen vojáky z fronty, ale i lidi v každodenním životě, třeba po tragické události v rodině.
Cíl je jasný: pomoci těmto lidem přijít na jiné myšlenky a usnadnit jim návrat do běžného života.