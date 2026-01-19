„Bolest není slabost. Nejen hrdinové z fronty mohou ve svém nitru skrývat traumata, která jim nedovolí žít plnohodnotný život. Týkat se to může kohokoliv z nás,“ vzkazuje hokejová Sparta.
V každoročním projektu Sparta vzdává hold se klub tentokrát věnuje posttraumatickému syndromu (PTSD). Cíl? Upozornit na to, že na bolest – i psychickou – nikdy nejste sami. Touto stresovou poruchou trpí zejména vojáci po návratu z války, ale rovněž lidé, které zasáhla nějaká tragická událost či přišli o blízkého člověka.
„Je to psychické onemocnění, které negativně ovlivňuje život nejen vojenských hrdinů z fronty, ale i mnoha dalších lidí kolem nás,“ popsal člen správní rady Sparty Jakub Dlouhý.
Klub připravil k projektu emotivní video, v němž sledujeme vojáka trpícího úzkostí v kotli sparťanských fanoušků. Přispět na dobrou věc můžete třeba dražbou speciálních dresů. Ty jsou černo-zlaté, obsahují českou vlajku i logo Armády ČR.
Letošní projekt vyvrcholí dvěma zápasy: v pondělí 26. ledna Sparta přivítá doma v O2 areně Olomouc, o tři dny později Mladou Boleslav.
Dresy pro #HOLD2026 🤩 Kolik 💛 od vás dostanou?— HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) January 17, 2026
🎗️ Na webu https://t.co/qyTMN0Wiz7 už teď můžete pořídit první podepsané kusy a podpořit tak dobrou věc. 🫶🏻 pic.twitter.com/Y6XaN2UDhI
Sparta se už v roce 2009 rozhodla jako první sportovní klub v Česku věnovat vybraná utkání podpoře integrovaného záchranného systému (IZS). Vyznamenává hasiče, vojáky, policisty, záchranáře či vězeňskou službu. Hrdiny, kteří zasvětili svůj život pomoci druhým.
Pro dobročinné složky IZS a Armády ČR dokázala Sparta za tu dobu vybrat přes 10,5 milionu Kč. „Projekt Sparta vzdává hold už dávno překračuje hranice hokeje,“ zmiňuje Dlouhý.
Loňský ročník byl věnován policistům a upozorňoval na jejich stále náročnější boj s kyberšikanou. Vybrala se dosud nejvyšší částka – 1,9 milionu Kč.
Tuto sumu získal pražský klub z prodeje vstupenek, dražby předmětů i zážitků. Tváří loňské akce, jež nesla symbol modrého srdce, byl i nedávno zesnulý herec Pavel Nečas.