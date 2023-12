Jágr o Spartě: Největší klub u nás. A návrat? Možná po reprezentační pauze

Ani v jedenapadesáti letech nedal hokeji definitivní sbohem. Konec kariéry odkládá, stále existuje šance, že nastoupí v dresu kladenských Rytířů, kde zastává i funkci majitele.

„Těžko říct, jak to se mnou bude. Teď je na programu reprezentační přestávka, tak uvidím, jestli se pak připojím k mužstvu nebo ne,“ řekl Jágr v sobotu večer.

Na ledě se veřejnosti ukázal poprvé od úspěšné baráže proti Zlínu. Ve výběru legend Česka a Slovenska, který porazil Spartu 5:3, se objevil v první formaci vedle Petrů Čajánka a Průchy.

Český hokej @czehockey Začíná rozbruslení utkání legend 🙌



Jaromír Jágr (@68Jagr) nastupuje ve své ikonické helmě 🔥 https://t.co/SkC6yJW5ac oblíbit odpovědět

Co jste říkal úrovni exhibičního utkání?

Všichni hráči mě překvapili. Sice už nehrají na nejvyšší úrovni, ale na ledě vypadají dobře. Udržují se v kondici, chodí si zahrát několikrát týdně, dělají ostatní sporty. Šikovnost a talent zkrátka nezmizí.

Kdo vás zaujal nejvíce?

Spíš jsem sledoval kluky, kteří hráli proti mně. Třeba David Výborný by ještě mohl hrát extraligu. Možná je ještě silnější než v době, kdy dominoval. Ondra Pavelec je také na exhibicích pokaždé výborný. Zápas celkově splnil účel, přišlo docela dost lidí.

Co se vám vybaví, když se řekne Sparta?

Největší, asi i nejpopulárnější klub s obrovskou tradicí, protože jí vždycky všichni chtěli vidět. I já chodil na Spartu, když jsem byl malý. Pro nás Kladeňáky šlo o velkou rivalitu. Byl plný dům, do toho rvačky mezi diváky. A říkalo se, že Sparta k nám nechtěla jezdit.

A jaké vzpomínky máte na Sportovní halu?

Odehrál jsem tu první utkání za národní tým proti Calgary. Bylo mi sedmnáct, velký zážitek. Když jsem se rozcvičoval a viděl ty velké rváče z NHL, moc se mi do zápasu nechtělo. Úplně se nedá říct, že by šlo o moji oblíbenou halu. Je dost velká, led je široký.

Měl jste někdy během kariéry do Sparty blízko?

Když mi bylo patnáct, řešilo se to, ale nakonec jsem podepsal smlouvu na Kladně a začal tam hrát extraligu. Pak byla šance ještě před covidem, když jsme spadli do první ligy. Byly ve hře střídavé starty, ale nakonec z toho sešlo.

Na jaký zážitek spojený se Spartou nikdy nezapomenete?

Já bych o tom neměl mluvit, protože jsem prohrál sázku s Břízkou (Petrem Břízou). A slíbil jsem, že už to nikdy nebudu rozebírat. Ale tehdy v roce 1990 jsem dal Spartě tři góly, on byl v brance. Sice jsem o tom nesměl mluvit, ale teď jsem to porušil. Takže se mu omlouvám.

Kladno se na Spartě představí 26. prosince. Případný start v O2 areně vás neláká?

Už mám koupený lístek. Nebojte se, budu tam.