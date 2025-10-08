Sparta mění trenéra. Gross končí, klub nově přebírá Nedvěd, vrací se i Martinec

Gross trénoval Spartu celé dvě sezony, pokaždé musel skousávat vyřazení v semifinále. Na konci února s klubem podepsal novou smlouvu, počítalo se s tím, že aktuální ročník na pozici hlavního trenéra dokončí.
To se však nestane. Po dvanácti odehraných kolech, kdy Pražané spadli až na desáté místo v tabulce, se ho vedení celku z hlavního města rozhodlo odvolat.
„Výsledky a výkony bohužel neodpovídají kvalitě ani ambicím našeho týmu. Máme za sebou velice neuspokojivý vstup do sezony a bylo třeba přinést impulz, který mužstvo probudí. Tyto kroky se nikdy nedělají snadno, ale v aktuální situaci jsou nutné,“ odůvodňuje rozhodnutí sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Sparta sice v prvních dvou duelech zvítězila, ale především na konci září přišel značný výsledkový propad. Prohrála čtyřikrát v řadě, z toho třikrát v domácím prostředí, kde navíc vstřelila jediný gól.
Porážka 4:5 na Kladně vyvolala další diskuze o potenciální změně, Grosse už nezachránilo ani úterní vítězství v Curychu (2:1) v rámci Ligy mistrů.
S ním končí i asistenti Vejvoda se Stavjaňou, kteří do Sparty přišli teprve loni. Jde tak o kompletní obměnu realizačního týmu.
|
V krizi jako kdysi. Sparta se povědomě trápí, fanouškům dochází trpělivost
„Děkujeme Pavlovi, Tondovi a Otovi za spolupráci v posledních letech. Odvedli kus práce, ale naše cesty se nyní musí rozejít,“ přidává Divíšek.
Mančaft přebírá v pozici hlavního kouče Nedvěd, jenž doposud vedl prvoligové Litoměřice a k tomu dělá asistenta u reprezentační osmnáctky.
„Sparta je klub mého srdce. Nabídka od ní se neodmítá. Chci týmu pomoci vrátit ho tam, kam patří. Mužstvo dobře znám, novou životní výzvu přijímám s pokorou a těším se na ni,“ říká nový kouč Sparty.
„Tým má kvalitu, jen je třeba najít způsob, jak ji na ledě prodat. Nemusí se vždy dařit podle představ, ale chci vidět odhodlanost a bojovnost,“ hlásí Nedvěd.
Míří do známého prostředí. Poprvé se v něm objevil už v roce 1990, o čtyři roky později se do něj vrátil po krátké zámořské štaci. S týmem získal dva extraligové tituly (2000, 2002).
|
Budíček! znělo na Spartě. Nebyl to výkon hodný klubu, vědí hazardující Pražané
„Angažovali jsme do čela nového trenérského štábu sparťanského srdcaře a kouče, který v našem partnerském týmu ukázal, že je na novou roli skvěle připraven,“ komentuje generální ředitel klubu Petr Vosmík.
Po konci hráčské kariéry začal Nedvěd trénovat ve Spartě dorostence, od roku 2017 působil dvě a půl sezony jako asistent u áčka. Tehdy se učil nejprve od Jiřího Kalouse a Františka Výborného, pak také od Uweho Kruppa.
Před rokem se v rámci klubové spolupráce postavil na lavičku Litoměřic, odkud si ho nyní Sparta vytahuje k sobě. Stejně jako Martince, jenž oficiálně působil na pozici sportovního manažera Stadionu.
I on má zkušenosti se Spartou, před čtrnácti lety asistoval Josefu Jandačovi, do sezony 2022/23 pak vstupoval jako její hlavní trenér po boku Pavla Patery. Tandem byl ale už na začátku listopadu odvolán.
Oba již zmíněné doplní ještě druhý asistent Jiruš, bývalý obránce rovněž Sparty, ale především Liberce a Mladé Boleslavi v aktuální sezoně vedl hokejisty Děčína hrající třetí nejvyšší soutěž.