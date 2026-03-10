Tipsport extraliga 2025/26

Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

  12:53
Kladenský hokejista Marcel Marcel dostal trest na jeden zápas za faul na útočníka Michala Řepíka ze Sparty v úvodním utkání předkola play off. Disciplinární komise extraligy navíc udělila dvaadvacetiletému hráči pokutu ve výši 10 procent měsíčního platu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje o tom informovala na svém webu.

Marcel Marcel | foto: Petr Bílek, MF DNES

Marcel nedovoleně atakoval Řepíka v 24. minutě pondělního zápasu, kdy zasáhl soupeře do oblasti hlavy a krku. Rozhodčí Luděk Pilný a Jakub Šindel člena elitní kladenské útočné formace vyloučili na pět minut a do konce utkání. Marcel bude Rytířům chybět v dnešním zápase v O2 areně a do sestavy se může vrátit ve čtvrtek, kdy bude série předkola pokračovat na ledě Kladna.

Disciplinární komise zároveň potrestala pokutou ve výši deset procent měsíčného platu pardubického obránce Michala Hrádka za nafilmovaný pád v zápase 52. kola proti Spartě. Královéhradecký útočník Kevin Klíma dostal pokutu 10.000 korun za napadení rozhodčího v utkání stejného kola proti Mladé Boleslavi.

Předkolo

Kompletní los

52. kolo

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
1:0
Olomouc
Karlovy Vary
1:0
Vítkovice
Sparta
0:1
Kladno
Kometa
1:0
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

