Kladno odehraje druhý zápas na Spartě bez Marcela. Pyká za faul na Řepíka

Marcel nedovoleně atakoval Řepíka v 24. minutě pondělního zápasu, kdy zasáhl soupeře do oblasti hlavy a krku. Rozhodčí Luděk Pilný a Jakub Šindel člena elitní kladenské útočné formace vyloučili na pět minut a do konce utkání. Marcel bude Rytířům chybět v dnešním zápase v O2 areně a do sestavy se může vrátit ve čtvrtek, kdy bude série předkola pokračovat na ledě Kladna.
Disciplinární komise zároveň potrestala pokutou ve výši deset procent měsíčného platu pardubického obránce Michala Hrádka za nafilmovaný pád v zápase 52. kola proti Spartě. Královéhradecký útočník Kevin Klíma dostal pokutu 10.000 korun za napadení rozhodčího v utkání stejného kola proti Mladé Boleslavi.