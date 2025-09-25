Tipsport extraliga 2025/26

Vládci Prahy. Sparta rozšíří Klub legend, pětici šampionů bude odhalovat postupně

Autor:
  16:26
Před 19 lety slavili zatím předposlední extraligový titul, v pražském finále tehdy udolali rivala ze Slavie. Hokejisté Sparty si 22. října hráče z úspěšné sezony připomenou v rámci speciálního utkání Vládci Prahy. Pět členů tehdejšího kádru pak vstoupí do Klubu legend.
Grafika pro speciální utkání hokejové Sparty.

Grafika pro speciální utkání hokejové Sparty. | foto: HC Sparta Praha

Hokejová Sparta představila dresy pro novou extraligovou sezonu. Konkrétně se v...
Roman Horák (vpravo) se raduje z gólu s Pavlem Kousalem (uprostřed) a Kryštofem...
Hokejisté Sparty se radují z vítězství nad Třincem.
Trenér Sparty Pavel Gross (vlevo) a asistent Antonín Stavjaňa.
51 fotografií

Pražané na počest zisku mistrovského poháru nastoupí v replikách dresů ze zmíněné sezony.

Tu završili v nervydrásajícím finále s tradičním soupeřem. Úvodních pět duelů série skončilo rozdílem jediné branky, dvě utkání se navíc nerozhodla v 60 minutách.

Šesté střetnutí opanovali sparťané 3:0 po trefách Jakuba Langhammera, Jaroslava Hlinky a Michal Sivka. A po celkovém triumfu 4:2 na zápasy mohly propuknout oslavy.

Z tehdejšího kádru už dva hráči členy Klubu legend jsou, konkrétně jde o obránce Jiřího Vykoukala a brankáře Petra Břízu.

Petr Bříza s pohárem mistra hokejové extraligy v roce 2006.

K nim se nově přidá dalších pět spoluhráčů z úspěšného ročníku 2005/06. Sparta jejich jména bude odhalovat postupně, vše vyvrcholí ve středu 22. října při zápase s Vítkovicemi od 18.30.

Utkání bude předcházet slavnostní ceremoniál, kterého se také zúčastní předchůdci zmíněného celku i současní hráči.

Na programu bude rovněž společné setkání všech členů Klubu legend a autogramiáda v Galerii Harfa, fanoušci se mohou těšit také na speciální kolekci ve fanshopu.

Vládci Prahy jsou první ze speciálních akcí, které Sparta v letošní sezoně uspořádá.

Dalším projektem je Sparťanská krev, jež odstartuje 2. listopadu proti Mladé Boleslavi a vyvrcholí 7. prosince proti Karlovým Varům.

Na konci ledna pak proběhne už 17. ročník tradiční akce Sparta vzdává hold při zápasech s Olomoucí (26. ledna) a Mladou Boleslaví (29. ledna).

8. kolo

Kompletní los

9. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Kometa BrnoKometa 7 6 0 0 1 27:15 18
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 7 5 0 0 2 21:16 15
3. HC Dynamo PardubicePardubice 7 4 0 0 3 23:17 12
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 7 4 0 0 3 21:15 12
5. HC Vítkovice RideraVítkovice 7 3 1 1 2 21:18 12
6. HC Oceláři TřinecTřinec 6 3 1 0 2 20:14 11
7. HC Sparta PrahaSparta 7 3 1 0 3 19:15 11
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 7 3 0 2 2 16:17 11
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 7 3 0 0 4 20:22 9
10. HC OlomoucOlomouc 6 3 0 0 3 16:20 9
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 3 0 0 4 14:18 9
12. HC Verva LitvínovLitvínov 6 2 0 0 4 11:20 6
13. Rytíři KladnoKladno 7 1 0 1 5 12:22 4
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 6 0 1 0 5 14:26 2
Zobrazit více
Sbalit

