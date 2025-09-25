Vládci Prahy. Sparta rozšíří Klub legend, pětici šampionů bude odhalovat postupně

Pražané na počest zisku mistrovského poháru nastoupí v replikách dresů ze zmíněné sezony.
Tu završili v nervydrásajícím finále s tradičním soupeřem. Úvodních pět duelů série skončilo rozdílem jediné branky, dvě utkání se navíc nerozhodla v 60 minutách.
Šesté střetnutí opanovali sparťané 3:0 po trefách Jakuba Langhammera, Jaroslava Hlinky a Michal Sivka. A po celkovém triumfu 4:2 na zápasy mohly propuknout oslavy.
Z tehdejšího kádru už dva hráči členy Klubu legend jsou, konkrétně jde o obránce Jiřího Vykoukala a brankáře Petra Břízu.
K nim se nově přidá dalších pět spoluhráčů z úspěšného ročníku 2005/06. Sparta jejich jména bude odhalovat postupně, vše vyvrcholí ve středu 22. října při zápase s Vítkovicemi od 18.30.
Utkání bude předcházet slavnostní ceremoniál, kterého se také zúčastní předchůdci zmíněného celku i současní hráči.
Na programu bude rovněž společné setkání všech členů Klubu legend a autogramiáda v Galerii Harfa, fanoušci se mohou těšit také na speciální kolekci ve fanshopu.
Vládci Prahy jsou první ze speciálních akcí, které Sparta v letošní sezoně uspořádá.
Dalším projektem je Sparťanská krev, jež odstartuje 2. listopadu proti Mladé Boleslavi a vyvrcholí 7. prosince proti Karlovým Varům.
Na konci ledna pak proběhne už 17. ročník tradiční akce Sparta vzdává hold při zápasech s Olomoucí (26. ledna) a Mladou Boleslaví (29. ledna).