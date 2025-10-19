Tipsport extraliga 2025/26

Vládci Prahy. Spartu čeká výjimečný zápas pro nové legendy. Ton, Ptáček a kdo dál?

  13:56
Nabitý program hokejistů Sparty pokračuje. V neděli přivítají doma Kometu Brno, v úterý Třinec, ve středu Vítkovice... A právě tento zápas bude mít speciální punc. Před úvodním buly vejde do Klubu legend Sparty pětice nových hráčů, které spojuje mistrovský titul v roce 2006.
Petr Ton ve speciálním dresu.

Petr Ton ve speciálním dresu. | foto: HC Sparta Praha

Zklamaní sparťané po domácí porážce s Libercem.
Jaromír Pytlík z bezprostřední blízkosti překonává Martina Michajlova.
Devin Shore se snaží v souboji odpoutat od libereckého beka Radima Šimka.
Liberecký útočník Adam Musil se v obležení sparťanů natahuje po letícím puku.
11 fotografií

Sparťany čeká pod novým trenérem Jaroslavem Nedvědem série domácích zápasů v O2 areně, kterou završí ve středu proti Vítkovicím v unikátních dresech bez reklamy. Připomínat budou mundúry sparťanských mistrů z roku 2006, kdy ve finále zdolali Slavii.

Hned pět mistrů Sparty vstoupí před zápasem do Klubu legend Sparty. Kdo konkrétně? Ondřej Kratěna, Jan Hanzlík, František Ptáček a Petr Ton. Poslední páté jméno zveřejní klub během nedělního utkání s Kometou Brno.

Vstupenky na zápas Sparta – Vítkovice

„Dva mistrovské roky 2006 a 2007 byly nejlepší roky mé kariéry. Hlavně finále play off v roce 2006 proti Slavii, dva rivalové z jednoho města proti sobě,“ vzpomíná v klubovém videu Petr Ton.

Psal se rok 2013, když proti Plzni vstřelil svůj 255. gól a stal se nejlepším střelcem sparťanské historie. „Trestné střílení proti Mensatorovi. Měl jsem ho nastudovaného, střílel jsem doprostřed brány mezi nohy, byť většina lidí čekala beckendovou kličku. Na ten gól nikdy nezapomenu,“ říká Ton.

I on bude novou tváří Klubu legend HCS. Už před zápasem proběhne od 15:00 do 17:00 autogramiáda stávajících i budoucích členů tohoto Klubu v Galerii Harfa. K dispozici budou podpisové karty vyrobené speciálně pro tuto příležitost. Přímo na ledě před utkáním s Vítkovicemi pak proběhne slavnostní ceremoniál a uvedení bývalých hráčů do Klubu legend.

Generální partner Fortuna navíc připravuje pro první fanoušky v O2 areně speciální dárek. Po vstupu na stadion věnuje prvním návštěvníkům čtyři tisíce minidresů, repliky těch, v nichž nastoupí hráči k tomuto výjimečnému zápasu. Už od pondělí si navíc můžou fanoušci ve fanshopu zakoupit i tematický merch.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 15 9 0 2 4 42:38 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 8 0 1 6 37:35 25
7. HC Dynamo PardubicePardubice 15 6 2 1 6 44:38 23
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 0 1 7 32:34 22
9. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 15 4 1 2 7 32:41 16
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 5 0 1 8 30:39 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
