Spartu srazily přesilovky Vítkovic. Chlapík: Dostat doma šest gólů? Neakceptovatelné

„Speciální týmy byly velmi slušné, pomohly nám uspět. Byli jsme produktivní v přesilových hrách, což nám v posledním období příliš nešlo. Tím jsme si hodně pomohli a ačkoliv si domácí vytvořili tlak, byli jsme schopni to ustát,“ oceňoval hostující trenér Václav Varaďa.
Jeho svěřenci sice inkasovali už po 66 vteřinách, ještě v úvodní části ale dokázali vývoj zvrátit. A to právě díky gólům v početní výhodě.
V první z nich poslal puk před bránu Marek Hrivík, jehož nabídku tečoval mezi kruhy Anthony Nellis. Druhou přesilovku zužitkoval Marek Kalus, jenž se nejrychleji dostal k odraženému kotouči od sparťanské tyčky.
|
Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól
„Hráčům do hlavy neustále tlučeme, aby stříleli, zjednodušili hru a dávali si puky rychle. Dáváme jim instrukce, ale až oni na ledě se rozhodují, co s kotoučem udělají. Vyhodnocení situací pro nás tentokrát bylo takové až lehké,“ těšilo Varaďu.
Jeho tým totiž využil i třetí početní výhodu, kdy sparťanského gólmana Jakuba Kováře překonal nadvakrát Chad Yetman. Ba co víc, Vítkovice si touto trefou vzaly vedení zpět po pouhých 55 vteřinách od vyrovnání Pražanů.
„Je problém, když dáte gól, ale hned během dalšího střídání ho dostanete. To je prostě špatně, tím jsme se trochu střelili do nohy,“ mrzelo kapitána Filipa Chlapíka.
Také jemu se povedla rychlá přesilovková reakce, prosadil se dokonce jen 33 sekund po Yetmanovi. A i když si už sparťané ve zbytku utkání dávali na vyloučení pozor a na trestné lavici se neobjevili, skórovali přesto pouze Ostravané.
Rozhodující zásah si trochu se štěstím připsal Nellis svým druhým gólem v utkání. Jeho pokus se odrazil od bruslí domácího Michaela Špačka a zapadl pod horní tyčku sparťanské brány.
„Takový gól dáte jednou za sezonu, možná jednou za dva tři roky. Ale i tyto šťastné odrazy někdy potřebujete,“ usmíval se kanadský střelec, jemuž aktuálně s 15 zásahy patří mezi extraligovými kanonýry dělená druhá příčka.
„Klíčovým faktorem ale byly speciální formace. Tři góly v přesilovce v jednom zápase jsou vždy skvělé,“ pochvaloval si Nellis, jenž zároveň ocenil i rychlé reakce na inkasované branky. „Po vyrovnání bychom mohli znervóznět, ale takto jsme soupeři hned vzali momentum.“
Vítkovicím tak ani nemuselo vadit, že za klubem z hlavního města výrazně zaostaly ve statistice střeleckých pokusů. Zatímco Nellis se spoluhráči vyslali na domácí bránu 21 střel, Pražané jich nastřádali hned 43. Pouze tři z nich ale skončily za zády Dominika Hrachoviny, jenž tak zaznamenal úspěšnost zákroků na 93 %.
„Počet střel je dobrý, ale málo z nich bylo nebezpečných. Věděli jsme, že soupeř má skvělou defenzivu a těch velkých šancí v předbrankovém prostoru zkrátka bylo málo. Navíc inkasovat šest gólů v domácím prostředí je samozřejmě neakceptovatelné,“ shrnul domácí kapitán Chlapík.
Jeho tým se v tabulce propadl na třetí místo za Pardubice a Hradec Králové. Napravit bilanci může Sparta v úterý doma proti Olomouci, poté ji už čeká odjezd do Švýcarska na Spengler Cup.