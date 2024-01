Čtyřbodový Chlapík: Pořád dělám to stejné. Někdy to vychází, někdy ne

„Věděl jsem, že proti Vítkovicím to ode mě nebyla žádná sláva. Ale když padne gól, pomůže to. Díkybohu se to zlomilo,“ usmál se Filip Chlapík.

Góly padaly po střelách z dálky. Měli jste v plánu takhle zkoušet vítkovického gólmana Machovského?

Vyplynulo to ze situace. Pokaždé se snažíme chodit před gólmana. Tentokrát bylo dobře, že to tam tak propadlo.

Vítkovice jste v sezoně porazili čtyřikrát. Čemu to připisujete?

S každým vyhraným zápasem se hraje líp, ale mimo tohohle utkání to bylo vždycky těsné.

V první třetině jste museli skóre otáčet. Znervózněli jste?

To už je naše klasika, jsme na to zvyklí. Když dostanete první gól, je to o zkušenostech, aby to starší hráči spolu s trenéry uklidnili.

Nastoupili jste bez sedmi hráčů základní sestavy. Ani to nemělo vliv?

Každý tým v určité fázi sezony postihne větší marodka, děje se to každý rok. Zase je to o starších hráčích, aby hráli líp a vedli tým. My jsme to vhodně doplnili mladými kluky, takže zase tak velká změna to není.

Sparťanský obránce Michal Kempný se raduje se spoluhráči ze svého gólu.

Z posledních dvou zápasů máte sedm kanadských bodů (2+5). Fazona jde nahoru?

Pořád se snažím dělat to stejné, někdy to vychází, někdy ne. Každý hokejista ví, že je to nahoru dolů. Důležité je, aby se dařilo nějaké lajně, aby nějaká lajna šlapala a rozhodovala zápasy. To je pro tým podstatné.