Série, co bavila a mohla trvat i déle. Diváci trnuli, Gross smutnil a Moták si lebedil

Drama až do poslední vteřiny. Spousta momentů, při kterých se o fanoušky na tribunách pokoušel infarkt. Zkrátka play off se vším všudy. Na semifinále hokejové extraligy mezi Spartou a Třincem se bude ještě dlouho vzpomínat. Vždyť i kouč poraženého týmu Pavel Gross po skončení rozhodujícího duelu uznal: „Byla to opravdu parádní série.“