Favorit a outsider? Takhle zápasy Sparty s Třincem nefungují, kralují jim emoce

Už se snad ani nemají čím zaskočit. V neděli spolu odehráli už 38. vzájemné utkání za poslední čtyři sezony. Potkávají se ve čtvrtém play off za sebou.

„Je toho dost. Každý zápas s jakýmkoliv soupeřem v play off by byl vypjatý, plný emocí. Ale tady je jich po minulém play off ještě o trochu víc,“ hlásil třinecký útočník Marko Daňo, jenž musel skousávat porážku 3:4 v prodloužení.

Oceláři byli velmi blízko prvnímu čtvrtfinálovému vítězství, které by leckdo možná nazval překvapením. Přeci jen by vítěz základní části padl s desátým týmem tabulky, ale minulost jasně ukázala, že takhle se na Třinec nahlížet nedá.

Ligu vyhrál i z šestého místa, navíc konec dlouhodobé fáze se mu náramně povedl. Z posledních deseti zápasů vyhrál osm, především ale báječně vyladil svou největší přednost.

V druhé polovině ročníku měl nejlepší obranu, obdržel nejnižší počet gólů. Defenzivně se mu dařilo i v předkole proti Litvínovu, v žádném z duelů neinkasoval více než dvakrát a i s prvním čtvrtfinále proti Spartě platí, že ani jednou nepadl v základní hrací době.

Sparťanský brankář Josef Kořenář inkasuje v duelu s Třincem.

„Hráli dobře, přesně to, co jsme věděli. Myslím, že všechny zápasy budou více méně stejné. Bod je samozřejmě důležitý, ale my se musíme totožně připravit i na další utkání,“ ví sparťanský útočník Pavel Kousal.

„Mají první bod, házíme to za hlavu a je nový den. Nemyslím, že jsme do série vstoupili špatně, když to srovnám s loňskem, kdy nás Sparta prvních deset minut úplně zavřela. Chlápa (Chlapík) to hezky trefil, pak jsme bohužel dostali ještě jeden, ale nemyslím si, že by to bylo z nějakého extrémního tlaku,“ mínila opora Třince Andrej Nestrašil.

Kdo ví, jak by se zápas vyvíjel nebýt Špačkova zákroku, za který vyfasoval trest na pět minut a do konce utkání. Do té doby Sparta skutečně naplňovala papírové předpoklady, ale pětinásobný obhájce dal opět jasně najevo, že mu stačí sebemenší šance a rázem dokáže se zápasem zatřást.

Srovnal, pak i vedl. V prodloužení dokonce mohl sám rozhodnout Libor Hudáček, ale ve velké příležitosti jej vychytal Josef Kořenář.

Sparťanský brankář Josef Kořenář zasahuje v utkání play off proti Třinci.

A když třinecký útok Růžička, Marcinko, Nestrašil, který byl mimochodem na ledě u všech sparťanských gólů při hře pět na pět, zapomněl na středu pásma na volného Vladimíra Sobotku, vyprodaná O₂ arena začala slavit.

„Jsme rádi, že přišlo tolik lidí. Užíváme si, když nás takhle ženou. Je to neuvěřitelné. Líbila se mi světýlka i choreo, tak snad to bude takto pokračovat,“ vracel se Kousal ke speciální show, kterou si připravila Sparta pro play off.

„Je to jako každý rok, tyhle zápasy mám rád, hrát před vyprodanou halou je svátek,“ chválil i Nestrašil.

Choreo sparťanských fanoušků během prvního čtvrtfinále s Třincem.

Pochopitelně ale u něj převládalo spíše zklamání. Nicméně z minulých let ví, že jeden prohraný zápas v sérii neznamená pohromu. Už v pondělí večer (od 19:00) se Třinec pokusí srovnat.

Naopak Sparta udělá všechno pro to, aby do utkání vstoupila stejně jako v neděli a vyvarovala se nešikovnému faulu, jakým si duel značně zkomplikovala.

„Nedá se nic dělat, chceme se porvat o další dobrý výkon, výsledek a Spartě ztížili situaci,“ velí hostující trenér Zdeněk Moták.